Comment Twitch encourage les fans à observer le nombre de téléspectateurs des streamers

Image: Nathan Grayson (petit homme rouge créé à l’origine par Twitch)

Asseyez-vous dans le chat Twitch de n’importe quel streamer assez longtemps, et le sujet des chiffres reviendra à coup sûr. Pourquoi le téléspectateur n’est-il plus ce qu’il était? Pourquoi le streamer at-il atteint un plateau? Pourquoi ne sont-ils pas aussi gros que [insert bigger streamer here]? Après un certain temps, il commence à s’user sur certains streamers.

Cory “King Gothalion” Michael est un streamer de Destiny qui a signé un accord d’exclusivité avec Mixer en octobre. Il a dit à Kotaku qu’il avait décidé de le faire pour une multitude de raisons, mais la course aux rats basée sur des mesures que certains de ses propres téléspectateurs lui ont constamment rappelé a eu un impact particulièrement notable.

“J’ai commencé à diffuser en streaming il y a six ans sur Twitch, et j’avais l’impression qu’à l’époque, tout était davantage axé sur la communauté”, a déclaré Michael à Kotaku par téléphone. “Mais maintenant, sur Twitch, c’est à peu près la seconde où vous vous connectez, vous êtes sous un microscope par rapport à tout le monde – pas seulement vos amis, mais tous les autres diffuseurs de la plate-forme. Et en raison du volume de Twitch, on pourrait dire qu’un commentaire sur 50 était une sorte de jab ou de comparaison. Je préfère de loin me concentrer sur la création de contenu, la création de relations, que sur ce grand concours d’ego et sur qui gagne le plus d’argent et qui a le plus de vues. Ce genre de chose est épuisant. »

Il a poursuivi en notant que, au cours des dernières années, la toxicité était devenue un gros problème sur Twitch. Il l’a qualifié de «sous-produit de la croissance», mais a également souligné que les conditions de service révisées lentement et de manière incohérente de Twitch étaient une autre cause possible. Mixer, a-t-il dit, le place dans un endroit beaucoup plus optimiste, car “il ressemble à Twitch il y a cinq ans”.

Le passage de Michael à Mixer, a-t-il dit, fait également appel à une autre partie de la psyché du visualiseur de flux. Comme incarné (bien que certainement pas lancé) par la montée fulgurante de Tyler “Ninja” Blevins à la célébrité en 2018, les gens aiment regarder les chiffres augmenter. La croissance de Blevins, en partie, a été facilitée par le fait qu’il grandissait à un rythme invraisemblable. Les téléspectateurs voulaient venir pour le trajet, pour voir quels moments, collaborations et accords nouveaux et inattendus se produiraient en conséquence. Cette mentalité, cependant, a un revers: si un streamer ne grandit pas sur Twitch, alors il peut sembler stagner, même s’il fait toujours des choses nouvelles et intéressantes dans le cadre de son stream.

“Il y a certainement une mentalité où les gens veulent se rassembler autour de l’artiste affamé”, a déclaré Michael, qui a noté que le fait de passer à Mixer et de recommencer a “insufflé beaucoup de vie dans ma communauté”. Sur une nouvelle plate-forme, Michael peut avoir une partie de cet appel à la racaille de nouveau: «C’est comme s’il y avait deux types de personnes autour desquelles les gens aiment se rassembler: le gagnant et l’artiste affamé. Donc, si vous êtes juste quelque part entre les deux, alors vous allez probablement avoir moins de gens qui se rallient, non? “

Cette dualité frustre Michael, qui pense que les streamers pris «entre les deux» – ceux qui ne sont ni au sommet de la chaîne alimentaire ni en remontant par le bas – sont «incroyablement importants». Il a écrit le spectateur contradictoire mentalité, dont il a reconnu qu’il bénéficiait actuellement de changer de plate-forme, à un manque d’autres signifiants disponibles de succès concurrentiel dans le monde du streaming. Son manager, Omeed Dariani, PDG et fondateur de la société de gestion de contenu en ligne Online Performers Group, l’a comparé au basket-ball. Dans le basketball professionnel, a déclaré Dariani, il y a des tonnes de statistiques et d’autres formes de preuves qui séparent proprement les pros des gommages. Le streaming, pour le meilleur et pour le pire, ne partage pas une telle délimitation.

“Sur le terrain, vous pouvez très facilement dire vos progrès et où vous en êtes dans l’écosystème”, a déclaré Dariani à Kotaku par téléphone. «Alors qu’en streaming, la seule statistique facilement accessible et compréhensible pour les gens est la taille. Donc, cette croissance est le seul endroit où il y a une validation, et vous n’avez pas le truc de “Eh bien, je viens de me lancer dans Mission Impossible. Je suis un acteur de premier plan. Je suis invité à toutes ces superbes soirées pour valider ce que vous faites. Ce n’est vraiment que ce nombre. “

Ce n’est pas un accident. Jetez un œil sous le capot de Twitch et vous constaterez que c’est en grande partie par sa conception. Twitch est une plate-forme conçue pour les joueurs qui, elle-même, se déroule dans le temps comme un jeu. Il a des «chemins» axés sur les chiffres vers les statuts d’affilié et de partenaire, qui débloquent plus d’options rémunératrices pour les streamers, ainsi qu’un système de réussite complet avec des objectifs tels que le lasso de 100 téléspectateurs en même temps ou le streaming pendant des centaines ou des milliers d’heures total. Il n’est pas étonnant que la pression implicite pour garder vos chiffres en place se répercute finalement sur les téléspectateurs et sur la façon dont ils interagissent avec la plate-forme. Ces téléspectateurs, quant à eux, sont aussi compétitifs que vous attendez d’un groupe de personnes qui sont liées de manière parasocielle à des joueurs compétitifs, et les jeux vidéo ont enseigné à ces fans tournés vers la compétition à garder un œil ouvert en tout temps, en forme de dauphin, pour les statistiques et les chiffres. Je doute que Twitch pense que les téléspectateurs contribuent à cet environnement d’autocuiseur pour les streamers. Après tout, plus les chiffres sont bons, plus le pouvoir de négociation de l’entreprise lors de ses transactions publicitaires est important, le plasma de sa force vitale.

À mesure que les streamers se dispersent sur des plateformes en dehors de Twitch et que les nombres deviennent moins directement comparables, cette mentalité pourrait changer. Ou certains téléspectateurs pourraient juste se bloquer en comparant les nouvelles statistiques des streamers à leurs anciennes malgré la différence de taille entre, disons, Twitch et Mixer, ou YouTube et tout le monde. Il y a aussi l’éléphant dans la salle: traite, avec les deux marques et, maintenant, les plateformes. C’est une autre façon pour les streamers et les téléspectateurs de mesurer les progrès, ce qu’ils font déjà de manière sporadique, ne serait-ce que parce que les nouvelles offres sont elles-mêmes un événement sporadique. Pour l’instant, cependant, le streaming est un jeu de chiffres, et c’est celui que tout le monde joue, qu’il le veuille ou non.

.