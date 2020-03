Comment un NPC Shovel Knight se fait

Illustration: Jeux du Yacht Club

Les noix et les boulons de la façon dont les jeux sont faits sont souvent perdus pour les joueurs. Yacht Club Games a publié hier un excellent blog qui montre ce qu’il faut pour étoffer le monde de Shovel Knight. Oubliez les personnages jouables; même les PNJ obscurs passent par un processus rigoureux de conceptualisation et de conception avant d’être ajoutés au jeu.

Le Hengineer est un PNJ conçu pour l’extension fantastique King of Cards de Shovel Knight. C’est un ingénieur de poules (heh) à qui le personnage principal, King Knight, peut acheter des capacités. Cela vous surprendrait-il qu’elle était à l’origine un cheval? Serait-il encore plus surprenant que la plupart des PNJ que vous voyez dans Shovel Knight aient commencé comme des chevaux? Les développeurs utilisent des sprites équins comme espaces réservés pendant qu’ils découvraient les fonctions mécaniques et les illustrations finales.

Le personnage qui allait devenir le Hengineer a en fait commencé très différemment de sa conception finale. Les développeurs savaient qu’ils voulaient un marchand d’oiseaux, mais ne savaient pas trop comment ce PNJ allait finalement interagir avec King Knight. Les premiers concepts artistiques ont abouti au dodo vu ci-dessous, mais le Yacht Club s’est finalement éloigné de la magie et vers la technologie pour s’adapter au dirigeable omniprésent du jeu.

Illustration: Jeux du Yacht Club

“Nous sommes revenus à nos thématiques et avons réfléchi à qui d’autre pourrait être à bord d’un dirigeable”, peut-être des membres d’équipage comme un ingénieur ou un navigateur ou un pilote “, a expliqué le blog des Yacht Club Games. «Nous avons également regardé les anciennes affiches de guerre pour trouver l’inspiration et l’authenticité. Il nous a semblé approprié que nous fassions un oeuf sec en donnant à l’équipage un autre ami altéré par les oiseaux! Nous nous sommes installés sur l’idée d’un poulet à inclinaison mécanique – un Hengineer! L’idée d’une poule coriace dans la salle des machines nous a séduits. »

Encore une fois, cela a abouti à plusieurs concepts imaginant le Hengineer dans divers rôles sur le dirigeable. Elle était même censée avoir quelques aides de poussins à un moment donné, mais ils n’ont pas fini par entrer dans le jeu. Les développeurs ont finalement opté pour une clé à molette Rosie the Riveter et sont passés à un travail de sprite.

Illustration: Jeux du Yacht Club

Ce n’est un secret pour personne que Shovel Knight est largement inspiré des jeux NES de la vieille école, et le Yacht Club a essayé de maintenir les mêmes restrictions esthétiques imposées aux développeurs à cette époque. Capcom, par exemple, n’a utilisé que cinq couleurs pour concevoir le héros éponyme de la franchise Mega Man – et n’a atteint ce niveau qu’en superposant plusieurs sprites pour contourner les limitations de la console – de sorte que les développeurs de Shovel Knight font de même avec leurs personnages.

Vient ensuite la pose inactive. Yacht Club Games voulait que la Hengineer «transmette sa personnalité de singe gras confiant et travailleur» et a effectué plusieurs itérations pour s’assurer que sa silhouette et son attitude générale étaient solides. Comme pour plusieurs sprites qui ont fait partie du jeu final, le Hengineer devait être simplifié pour adhérer aux directives internes des développeurs et être facilement compréhensible par rapport à l’environnement.

Le blog explique également comment Yacht Club Games a conçu les diverses animations du Hengineer et comprend une variété de GIF en accéléré comme celui vu ci-dessus pour les autres PNJ du jeu. Les sprites de la vieille école comme celui-ci deviennent rapidement un art perdu, et cela réchauffe mon ancienne âme de voir les développeurs de Shovel Knight non seulement s’en tenir au style mais partager des détails sur sa création.

