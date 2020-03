Comment un pistolet jouet est-il devenu le BFG emblématique de Doom?

Le BFG est facilement l’une des armes de jeux vidéo les plus reconnaissables de tous les temps. L’arme à feu emblématique est née pour éviscérer les monstres et les démons dans le jeu de tir à la première personne séminal d’id Software, Doom. L’arme était là pendant les années de formation du genre lui-même et est restée un pilier, que ce soit dans les jeux Doom de suivi, d’autres titres de logiciels d’identification ou les jeux du genre dans son ensemble.

Mais le Big F ** king Gun a en fait une histoire plutôt inattendue, ayant été basé sur un jouet acheté chez Toys’R’Us.

Comment le jouet blaster d’un enfant est-il devenu l’une des armes virtuelles les plus dévastatrices de tous les temps? Le dernier épisode de Loadout se penche sur cette question. Rejoignez Dave alors qu’il raconte l’histoire du BFG et explore son impact culturel dans les jeux, les films et au-delà.

Bien sûr, le BFG fait son retour dans la dernière entrée de la série Doom. Dans la revue Doom Eternal de GameSpot, Phil Hornshaw a déclaré: “Bien que cela puisse prendre un peu de temps pour le comprendre, les subtilités du combat de Doom Eternal, combinées à sa mobilité améliorée et à sa conception de niveau lourde, créent une tonne de phalanges blanches. des moments qui élèvent tout ce qui a fait si bien fonctionner Doom 2016.

“Son combat est tout aussi rapide et chaotique, mais vous oblige à constamment analyser tout ce qui se passe pour en sortir victorieux. Une fois que vous maîtriserez le rythme de Doom Eternal, vous vous sentirez comme un savant qui tue des démons . “

