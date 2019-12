Comment une victoire aux Pays-Bas sur le climat pourrait remodeler le monde

Photo: .

Nous avons une inscription tardive pour la victoire de l'année sur le climat, et franchement, c'est peut-être le plus gros.

Vendredi, la Cour suprême des Pays-Bas a jugé que les Pays-Bas étaient obligés de réduire la pollution par le carbone car ils violaient les droits humains de leurs citoyens. L'affaire établissant un précédent fournit une énorme bosse aux autres batailles judiciaires qui se déroulent dans le monde, les citoyens faisant des arguments similaires sur l'inaction du gouvernement.

L'affaire déposée par Urgenda, une fondation néerlandaise axée sur la durabilité, poursuit son chemin devant les tribunaux depuis 2015. Le gouvernement néerlandais l'a combattu malgré les dangers clairs et actuels que l'élévation du niveau de la mer représente pour l'un des pays les plus bas de la planète. Mais avec la victoire de vendredi, le gouvernement a maintenant un peu de rattrapage à faire, la décision appelant les Pays-Bas à réduire ses émissions de carbone d'au moins 25% en dessous des niveaux de 1990 d'ici la fin de l'année prochaine.

"Ce fut un moment très émouvant", a déclaré à Earther Dennis van Berkel, un avocat d'Urgenda. «Nous savions à quel point c'était important. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour arriver à ce résultat, puis pour entendre le juge faire des déclarations si fortes et réfléchir aux répercussions de ces déclarations. Ce jugement donne l'espoir qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour forcer les actions dont nous avons besoin (pour lutter contre le changement climatique). »

La décision est l'une des victoires les plus radicales non seulement de l'année mais de la dernière décennie, une victoire qui a vu les gouvernements ne pas agir face au changement climatique alors que les émissions montent en flèche et que les signes de catastrophe climatique deviennent de plus en plus clairs. Une poignée d'affaires judiciaires de grande envergure aux États-Unis ont jusqu'à présent échoué, mais la victoire aux Pays-Bas a le potentiel de remodeler radicalement le paysage du droit climatique.

Les cas qui ont échoué jusqu'à présent se sont concentrés sur les dommages matériels. Mais le cas néerlandais était axé sur les droits de l'homme. Urgenda a fait valoir que la pollution par le carbone portait atteinte aux droits à la vie des citoyens néerlandais consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un traité signé par 47 pays. La Cour suprême des Pays-Bas a accepté, notant que le traité «exige que les États membres de la Convention garantissent à leurs résidents les droits et libertés consacrés par la Convention».

Avec cette décision, les 46 autres pays signataires ont été essentiellement mis sous surveillance. D'autres groupes pourraient prendre cette décision et la faire valoir dans les salles d'audience à travers l'Europe et au-delà, de la Russie au Royaume-Uni. C’est là que réside le véritable pouvoir de cette décision. Les Pays-Bas représentent un peu moins d'un demi pour cent des émissions mondiales. Mais les signataires de la convention représentent plus de 15% des émissions mondiales.

"Nous ne voulons pas combattre nos gouvernements. Nous voulons travailler nos gouvernements. »

van Berkel a déclaré que de nombreux pays ont également des obligations en matière de droits de l'homme inscrites dans les traités et les constitutions («la vie, la liberté et la recherche du bonheur», n'importe qui?). Cela ouvre la porte à encore plus de défis juridiques dans le monde et à davantage de réductions d'émissions. Et puis il y a le droit international comme les droits de l'enfant des Nations Unies, qui est au centre d'une plainte historique déposée plus tôt cette année par Greta Thunberg et 15 autres enfants.

Cela signifie que cette décision pourrait exiger un véritable mouvement sur la crise climatique d'une manière que les pourparlers internationaux et autres formes de cajolerie n'ont jusqu'à présent pas réussi à faire. Et le calendrier demandé par Urgenda et avec lequel le juge a accepté (et ce que la science exige pour éviter un réchauffement climatique catastrophique) montre à quel point les pays pourraient être contraints de se mettre au travail. À cette fin, van Berkel a déclaré qu'un groupe de 750 organisations aux Pays-Bas ont présenté une liste de 50 mesures que le gouvernement pourrait entreprendre pour réduire les émissions au cours de l'année prochaine, et qu'il était "prêt à aider à mettre en œuvre cela".

Cette affaire pourrait bien déclencher d'autres comme elle dans le monde, mais van Berkel a déclaré qu'il espérait qu'il n'y aurait pas de vague de poursuites judiciaires, car cela signifierait que les gouvernements ne prennent toujours pas au sérieux la crise climatique et les violations des droits de l'homme qui l'accompagnent. Au lieu de cela, cette affaire est presque comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus des gouvernements.

"Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est que les gouvernements prennent leurs propres responsabilités", a déclaré van Berkel. "C'est une partie de l'ensemble d'outils plus vaste que nous, citoyens, devons maintenant demander aux gouvernements. Espérons que le plus grand impact de cette affaire n'est pas de savoir comment elle pourrait inspirer d'autres tribunaux. Ce que nous espérons, c'est que les gouvernements s'y mettent.

