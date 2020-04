Comment Unreal Engine travaille pour fournir aux développeurs les meilleurs outils possibles

Dans le cadre du premier événement Pocket Gamer Connects Digital, l’évangéliste senior d’Epic Games, Alan Noon, a animé une conférence sur le fonctionnement d’Unreal Engine pour soutenir les créateurs et les développeurs.

Au cours de la conversation, Noon a parcouru une brève histoire d’Epic Games et comment il a été créé, ainsi qu’un aperçu de tous ses titres phares et de ses sorties depuis son premier shareware en 1991, jusqu’à Fortnite.

Il a également plongé dans la boutique Epic Games et comment elle est configurée pour bénéficier aux développeurs, et a donné un aperçu de toutes les ressources qu’Epic et Unreal peuvent offrir pendant le processus de développement.

Une histoire épique

Epic Games a été fondé sous le nom de Potomac Computer Systems en 1991, au sous-sol du PDG de l’entreprise, Tim Sweeney. La société a ensuite été renommée Epic Mega Games, car Sweeney pensait que cela “sonnait gros”.

La première offre de la société était ZZT, un jeu de puzzle d’aventure qui a été lancé pour la première fois en octobre 1991. La prochaine version notable était Unreal Tournament en 1998, livré avec des outils permettant à quiconque de commencer à modding.

“Les joueurs sont devenus des moddeurs et prenaient des mesures pour devenir des développeurs de bonne foi”, explique Noon.

“Les aspects qui étaient traditionnellement gérés par les développeurs pouvaient désormais être gérés par n’importe qui.”

Le premier jeu d’Epic, ZZT

Écosystème irréel

Tout au long de la conférence, Noon souligne que l’accent mis par Epic sur le partage d’outils que tout le monde peut utiliser est au premier plan depuis le début de l’entreprise.

“Les jeux peuvent désormais être créés sans une seule ligne de code, ce qui signifie que n’importe qui peut être développeur”, déclare-t-il.

“Alors que nous allons là-bas et visitons différents studios, on nous demande constamment quelle est la sauce secrète que nous retenons.” Il n’y a pas de secrets. Si vous voulez savoir ce qu’il y a dans le moteur, regardez simplement ce qui se trouve dans Fortnite et il arrivera au moteur peu de temps après.

“Depuis le début d’Epic, le partage d’outils et de connaissances fait partie de l’ADN de l’entreprise.”

Partenaires parfaits

Une partie notable d’Epic Games est désormais consacrée à l’édition, que Noon a ensuite parcourue. Les points notables comprenaient des projets entièrement financés, qui voient Epic couvrir jusqu’à 100% des développements, allant des dépenses de marché et de distribution au paiement des salaires du personnel. Une fois les coûts récupérés, les bénéfices sont partagés 50/50 entre Epic et l’autre partie.

Cela amène Noon à discuter de l’Epic Games Store et de la coupe haute qu’il offre aux entreprises et aux développeurs qui le vendent.

“La répartition 70/30 n’est pas une réduction raisonnable sur le marché actuel”, explique Noon.

“Tous les développeurs gagnent 88% sur Epic Games Store, alors que les développeurs sur Steam ne gagnent que jusqu’à 70%.”

Et une réduction appréciable des bénéfices n’est pas tout ce qu’Epic Games peut offrir. Compte tenu de l’énorme succès de la société ces dernières années, dirigé par son titre phare actuel, Fortnite, Epic dispose désormais d’un fonds de 100 millions de dollars qu’il espère injecter dans plusieurs projets de développement indépendants au cours des cinq prochaines années.

Ce fonds n’est pas conçu pour accompagner les entreprises tout au long du processus de développement, mais pour servir de coup de pouce financier pour permettre aux petits développeurs de surmonter certains obstacles.

Unreal Marketplace propose des actifs, des plug-ins et plus encore

Mises à jour et plans futurs

Pour conclure, Noon a exploré les services en ligne d’Epic et leur fonctionnement pour soutenir les développeurs. La plateforme propose actuellement des analyses de jeux et un système de billetterie, mais vise à s’étendre dans les mois à venir pour proposer des rapports de joueurs, un stockage des données, des réalisations dans le jeu et des classements.

Epic espère également offrir une superposition dans le jeu et des outils de communication supplémentaires, tels que la possibilité de créer des groupes de discussion.

Enfin, Noon a expliqué Unreal Indies, un projet mis en place pour soutenir et assister les développeurs indépendants tout au long de leur processus. La ressource offre des conseils et une aide concrète aux indépendants dans des domaines tels que la gestion d’actifs et l’image de marque, jusqu’au financement, à la libération et au suivi des redevances.

