Comment utiliser deux armes dans Modern Warfare Saison 2 – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur la double utilisation de Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 en débloquant l’avantage Akimbo.

La saison 2 de Call Of Duty Modern Warfare a commencé hier et la communauté était à la fois terrifiée et bouleversée par la taille de sa mise à jour. Cependant, bien que d’une taille impressionnante, la mise à jour contient de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes, y compris un avantage Akimbo qui vous permet d’utiliser des pistolets à double usage comme Lara Croft avant qu’elle ne devienne ennuyeuse.

La mise à jour de la version 1.14 a ajouté une nouvelle section classée au menu Call Of Duty Modern Warfare et tout le monde s’attend à ce que cela marque plus tard l’arrivée de son mode Battle Royale à 200 joueurs inopiné. Bien que cela puisse se produire à une date ultérieure, vous pouvez dépenser votre temps actuel à bon escient en débloquant la capacité de double-maniement afin que vous performiez et agissiez comme un dur à cuire.

Quel est l’avantage Akimbo dans Call Of Duty Modern Warfare Saison 2?

L’avantage Akimbo dans Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 permet aux joueurs d’utiliser deux pistolets différents.

Il est disponible dans la deuxième saison de Call Of Duty Modern Warfare en pièce jointe, mais l’avantage Akimbo doit être déverrouillé avant de pouvoir utiliser deux armes.

Cela nécessite de relever un ensemble de défis pour chacun des cinq pistolets qui peuvent être utilisés comme Lara Croft en prime time.

Tous les défis sont essentiellement les mêmes et aucun d’entre eux n’est difficile du tout. Vous devriez pouvoir débloquer l’avantage Akimbo sans transpirer.

Comment utiliser deux armes dans Call Of Duty Modern Warfare Saison 2

Vous devez débloquer l’avantage Akimbo à double usage dans Call Of Duty Modern Warfare Saison 2.

Les joueurs peuvent utiliser deux pistolets différents, mais vous devez relever les défis suivants pour débloquer l’avantage Akimbo pour chaque arme compatible:

X16 – Obtenez trois éliminations en cinq matchs différents avec l’avantage du tour de passe-passe

1911 – Obtenez trois éliminations en cinq matchs différents avec l’avantage Mo’Money

.357 – Obtenez trois éliminations en cinq matchs différents avec l’avantage Recon

M19 – Obtenez trois éliminations en cinq matchs différents avec l’avantage Frangible-Wouding

.50 GS – Obtenez trois victoires en cinq matchs différents avec l’avantage FMJ

Une fois que vous avez tué le nombre de personnes requis, l’avantage Akimbo sera automatiquement déverrouillé et deviendra disponible pour ce pistolet spécifique.

Vous devriez être en mesure de relever tous les défis ci-dessus relativement rapidement, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de travailler dur ou de vous casser le dos pour devenir un héros d’action de Call Of Duty.

