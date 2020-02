Comment utiliser la Wonder Box pour effectuer des transactions sur iOS et Android – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation de la Wonder Box dans Pokemon Home pour effectuer des transactions sur iOS et Android.

Pokémon Home a enfin été lancé et beaucoup de joueurs sont sous le choc du nouveau et grand professeur Oak grâce à ses cheveux longs et fringants et sa superbe barbiche. Cependant, loin de ce grand-père cool, beaucoup de joueurs se demandent ce qu’est la fonctionnalité Wonder Box et comment l’utiliser. Eh bien, la première chose que vous devez savoir est qu’elle est exclusive aux versions iOS et Android de l’application, donc cela ne peut pas être fait sur Nintendo Switch.

Il y avait beaucoup de plaintes concernant le prix de Pokémon Home par rapport à son prédécesseur similaire, mais ces scrupules semblent avoir disparu pour la plupart maintenant que l’application est disponible en téléchargement grâce au service fourni. Vous pouvez télécharger l’application et l’utiliser gratuitement, mais cela est loin d’être aussi avantageux que de souscrire à un plan Premium.

Après tout, si vous ne souscrivez pas au plan Premium, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité Wonder Box autant ou aussi efficacement.

Qu’est-ce que la Wonder Box dans Pokémon Home?

La Wonder Box dans Pokémon Home est une fonctionnalité commerciale pour l’application sur iOS et Android.

Il existe diverses fonctionnalités commerciales disponibles dans Pokémon Home, telles que Wonder Box, GTS, Room Trade et Friend Trade.

GTS est une fonction d’échange qui vous permet de spécifier le Pokémon que vous souhaitez échanger et que vous souhaitez recevoir afin que vous deveniez compatible avec un autre joueur, tandis que Room Trade vous permet de créer une salle pour – quoi d’autre – échanger des Pokémon.

Et Friend Trade vous permet évidemment de conclure des accords avec des personnes que vous avez acceptées en tant que partenaire.

Quant à la Wonder Box, c’est une fonction complètement aléatoire qui vous permet d’échanger avec des gens en éliminant les Pokémon dans une Wonder Box puis en recevant des Pokémon aléatoires en retour lorsque ladite boîte est récupérée par un autre joueur.

Comment utiliser la Wonder Box dans Pokémon Home pour échanger

Vous devez utiliser l’application Pokémon Home sur iOS ou Android pour utiliser la Wonder Box pour échanger.

La fonctionnalité Wonder Box se trouve dans le menu des métiers et vous pourrez placer jusqu’à trois Pokémon à condition que vous n’utilisiez que la maison gratuitement.

Cependant, si vous décidez de vous abonner au Plan Premium, vous pourrez placer jusqu’à dix Pokémon dans une Wonder Box.

Une fois que vous avez placé votre Pokémon choisi dans la fonction d’échange, quelqu’un d’autre les récupérera et vous recevrez en retour des Pokémon aléatoires.

C’est une fonctionnalité intéressante lorsque vous souhaitez vous débarrasser de certains Pokémon sans avoir à marchander. Vous n’avez pas besoin de payer un joli sou pour utiliser la fonctionnalité, mais comme mentionné précédemment, le plan Premium vous permet de disposer de dix Pokémon à la fois.

Certains joueurs signalent en ligne que leurs Wonder Box ne sont pas récupérées par quiconque pendant de longues périodes, il peut donc y avoir un problème avec la fonctionnalité pour le moment.

