Comment utiliser l’extension Google Chrome pour regarder des films avec des amis tout en étant isolé – HITC

Netflix

Un guide sur la façon d’utiliser l’extension Google Chrome Netflix Party afin que vous puissiez regarder des films en synchronisation avec vos amis tout en étant auto-isolé.

Le coronavirus est en train de tout boucher, les événements étant annulés à gauche, à droite et au centre, tout le monde étant encouragé à rester isolé. Bien que cela puisse être une tâche troublante en raison de la soif de camaraderie et de convivialité, vous pouvez au moins vous faciliter les choses en utilisant l’extension Netflix Party Google Chrome pour regarder des films avec vos amis en synchronisation tout en n’étant pas ensemble dans le même pièce.

Netflix ne sera pas votre seule source de divertissement car fin mars, vous pourrez vous abonner à Disney Plus pour regarder les bonnes saisons des Simpsons. Cependant, alors que Disney Plus prend son temps pour arriver ici au Royaume-Uni, vous pouvez recourir à l’extension Google Chrome de Netflix Party pour regarder des films et discuter avec des amis et des proches tout en gardant vos distances.

Certes, ce ne sera pas aussi bien que d’être dans la même pièce que vos amis ou votre petite amie de quelques mois, mais c’est une alternative pour éviter l’ennui qui vient avec le fait d’être enfermé.

Comment télécharger l’extension Google Chrome de Netflix Party

Accédez simplement au site Web de Netflix Party et cliquez sur Installer en haut de la page pour commencer le processus de téléchargement de l’extension Google Chrome.

Une fois que vous avez sélectionné Installer Netflix Party, vous serez redirigé vers le Chrome Web Store où vous pourrez ajouter à Chrome ou simplement télécharger Google Chrome si vous n’avez pas déjà l’application.

Et c’est ainsi que vous installez l’extension qui, espérons-le, vous aidera à éviter l’ennui tout en étant encouragé à ne pas quitter les limites de votre maison.

Comment utiliser l’extension Google Chrome de Netflix Party

Vous devrez créer un groupe pour utiliser l’extension Google Chrome Netflix Party.

Pour ce faire, accédez au site Web de Netflix, connectez-vous à votre compte, commencez à regarder le film ou la série télévisée que vous souhaitez binge, puis sélectionnez l’icône NP rouge à côté de la barre d’adresse.

Cela devrait vous permettre de démarrer une fête dans laquelle vous recevrez une URL unique à envoyer aux amis que vous souhaitez inviter.

Si vous tentez de rejoindre le groupe, il vous suffit de sélectionner l’URL envoyée par le créateur du groupe. Cela vous redirigera vers le site Web de Netflix où vous devrez ensuite sélectionner l’icône NP rouge à côté de la barre d’adresse pour rejoindre automatiquement la fête de votre ami.

Netflix Party synchroniserait toute la lecture vidéo pour que vous regardiez des films et des émissions de télévision en synchronisation, et il fournit également un chat de groupe afin que vous et vos amis puissiez bavarder et répondre aux événements.

Quiconque souhaite être invité à la fête Netflix aura bien sûr besoin d’un compte Netflix qui lui est propre ainsi que de l’extension Google Chrome.

