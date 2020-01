Comment vérifier votre temps de jeu sur PS4 avec d’autres statistiques choquantes – HITC

Sony Interactive Entertainment

Un guide simple pour savoir comment vérifier votre temps de jeu sur PS4 à l’aide de la synthèse de la PlayStation de Sony.

2019 a été une année solide pour les joueurs de PlayStation 4 avec des exclusivités telles que Death Stranding et Days Gone, ainsi qu’en raison d’excellents titres tiers tels que Game Of The Year Sekiro Shadows Die Twice. Si vous voulez savoir combien d’heures vous avez passées avec une manette dans votre main tout au long de l’année dernière, alors la bonne nouvelle est que Sony vous a permis de vérifier votre temps de jeu sur PS4 avec PlayStation Wrap-up.

Le PlayStation Wrap-up de Sony n’est pas nouveau ou nouveau car il est comparable à Wrapped et Apple Music Replay de Spotify. Cependant, bien qu’il ne soit pas tout à fait unique, c’est toujours une calculatrice impressionnante qui peut révéler des vérités inconnues sur vos habitudes de jeu.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les statistiques, telles que le nombre de trophées que vous avez gagnés tout au long de 2019 et le nombre de jours passés à jouer à des jeux vidéo, vous découvrirez ci-dessous comment vérifier votre temps de jeu sur PS4.

Comment vérifier votre temps de jeu sur PS4 avec PlayStation Wrap-up

Vous devez utiliser PlayStation Wrap-up pour vérifier votre temps de jeu sur PS4.

Pour utiliser la calculatrice récapitulative PlayStation de Sony, il vous suffit de cliquer ici, puis de vous connecter.

En plus d’apprendre votre nombre total d’heures de jeu sur la PlayStation 4, vous découvrirez également votre séquence de jeu la plus longue en plus du nombre d’heures que vous avez passées à jouer en ligne contre d’autres.

Sony vous dira également quel était votre meilleur genre grâce à un total spécifique de jeux, d’heures cumulées et de trophées gagnés, et vous découvrirez également les trois jeux auxquels vous avez passé le plus de temps à jouer tout au long de 2019.

En plus de tout ce qui précède, Sony vous indiquera également combien d’argent vous avez économisé en 2019 grâce aux offres numériques PS Plus pour les jeux et les modules complémentaires.

Vous ne pouvez voir votre récapitulatif PlayStation pour 2019 que jusqu’au 14 février 2020.

Comment échanger vos récompenses PlayStation Wrap-up

En plus d’apprendre un tas de statistiques qui vous impressionneront ou vous effrayeront en fonction de votre attitude et de votre perspective personnelles, la PlayStation Wrap-up de Sony vous fournira également des prix à échanger.

Ces prix sont un thème dynamique et sept avatars qui sont censés «refléter votre personnalité de gameplay».

Tout ce que vous devez faire pour débloquer ces cadeaux est de sélectionner Échangez vos prix sous votre titre PlayStation accordé pour 2019.

Une fois cela fait, vous recevrez un code à utiliser via la boutique PSN.

