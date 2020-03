Comment voter pour le joueur de Premier League du mois – HITC

James Williamson – AMA / .

Les candidats FIFA 20 février POTM ont été annoncés, ce qui signifie que vous pouvez maintenant voter pour le joueur de la Premier League du mois pour Ultimate Team.

Loin des prédictions de FIFA 20 Player Days, EA Sports a annoncé aujourd’hui que les candidats POTM de février vous permettraient de voter pour le joueur de la Premier League du mois pour lequel vous souhaitez recevoir une carte spéciale dans Ultimate Team. Bien que nous ayons tous nos préjugés, il n’y a qu’un seul gagnant réaliste parmi les candidats. Et c’est sans doute la plus grande signature de la saison, même si cela ne s’est produit qu’en janvier.

Le joueur de la Premier League du mois de janvier était Sergio Aguero, tandis que d’autres gagnants ont été Trent-Alexander Arnold, Sadio Mane, Jamie Vardy, Pierre-Emerick Aubameyang et Teemu Pukki.

L’un de ces précédents lauréats figure parmi les candidats de février 2020, mais il est peu probable qu’il soit le gagnant préféré cette fois-ci, sauf si vous êtes un gooner partisan. Ci-dessous, vous découvrirez tous les candidats à la POTM et comment voter.

Qui sont les candidats du mois de février à la Premier League FIFA 20 (POTM)?

Les candidats FIFA 20 Premier League Player Of The Month (POTM) sont les suivants:

Nick Pope – Burnley – 79 Note d’équipe ultime

Calvert-Lewin – Everton – 77 Ultimate Team note

Marcos Alonso – Chelsea – 81 note d’équipe ultime

Pierre- Emerick Aubameyang – Arsenal – 88 Ultimate Team rating

Matt Doherty – Wolves – 78 note d’équipe ultime

Bruno Fernandes – Manchester United – 85 Ultimate Team note

Comment voter pour le Joueur du mois de Premier League FIFA 20 de février (POTM)

Vous pouvez voter pour le Joueur du mois de Premier League FIFA 20 de février (POTM) en visitant simplement le site Web d’EA Sports.

Une fois sur place, cliquez simplement sur voter maintenant et sélectionnez le joueur pour lequel vous souhaitez voter.

Les statistiques nécessaires pour chaque candidat en février 2020 sont disponibles ci-dessous:

Nick Pope

Minutes jouées: 360

Enregistre: 11

Pourcentage d’économies: 92%

Dégagements: 4

Précision de passage: 33%

Calvert-Lewin

Minutes jouées: 253

Buts: 2

Total de tirs: 12

Aides: 1

Précision de passage: 53%

Marcos Alonso

Minutes jouées: 180

Buts: 3

Aides: 0

Précision de passage: 77%

Tacles: 3

Pierre- Emerick Aubameyang

Minutes jouées: 270

Buts: 3

Total de tirs: 9

Aides: 0

Précision de passage: 81%

Matt Doherty

Minutes jouées: 270

Buts: 0

Aides: 1

Précision de passage: 73%

Tacles: 9

Bruno Fernandes

Minutes jouées: 269

Buts: 1

Aides: 2

Chances créées: 7

Précision de passage: 77%

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur ses candidats et comment voter pour le joueur de la Premier League du mois de février de FIFA 20.

En regardant les prétendants, nous pensons que Bruno Fernandes est probablement le favori pour gagner. Et, sur la base de performances réelles, il devrait être comme il a visiblement transformé Manchester United de embouteilleurs sans direction en une équipe avec un peu de créativité et d’étincelle.

