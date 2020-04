Comment vous protéger contre les spoilers indésirables

Capture d’écran: Naughty Dog (PlayStation Store)

Plus tôt cette semaine, des spoilers massifs pour The Last Of Us Part II, très attendu de Naughty Dog, ont fait le tour. En plus de ruiner des parties clés du jeu pour les fans de patients, la fuite apparente a également déclenché une discussion plus large sur les médias sociaux sur les spoilers: à qui profitent-ils? Qui blessent-ils? Et vraiment, à quoi ça sert?

Regardez: Certaines personnes ne se soucient pas des spoilers. Pour d’autres, ils sont pires que le meurtre. C’est un spectre, bien sûr, un spectre que nous n’aurons pas traité ici. Mais si vous vous penchez davantage vers ce dernier camp, voici quelques astuces et astuces qui vous serviront bien.

Coupez vos tweets.

Twitter a une fonction de sourdine intégrée, que vous pouvez trouver dans le sous-menu «préférences de contenu» de vos paramètres. À partir de là, allez dans «sécurité», appuyez sur «muet» et passez aux mots «muets». Appuyez sur le bouton plus dans le coin supérieur droit et vous ouvrirez un menu qui vous permettra d’empêcher les mots indésirables d’apparaître sur la plate-forme.

Vous pourrez masquer des mots et des phrases spécifiques de votre chronologie, de vos notifications, et même choisir de les désactiver ou non de quelqu’un ou simplement des personnes que vous ne suivez pas. Vous pourrez également décider combien de temps ils resteront muets. Je recommande dans sept jours (la durée de conservation maximale d’un cycle d’actualités en 2020).

Le seul problème avec la fonction de sourdine intégrée de Twitter est que vous devez saisir les phrases une par une. Donc, si vous voulez couper le son, par exemple, «dernier d’entre nous», «dernier de nous 2», «dernier de nous ii», «dernier de nous partie ii», «dernier de nous partie 2», «dernier de nous, “” Lsat of us “,” last us of “,” naughty dog ​​”,” spoiler, “” spoilers, “” joel, “” ellie, “” joel and ellie, “” jole and ellie, “” dina, ” «Petite amie d’Ellie», «lucioles», «cliqueurs» et tout ce que vous pouvez penser qui concerne les spoilers Last of Us, vous actualiserez la page muette pendant un certain temps.

Les utilisateurs de Chrome peuvent contourner le problème en téléchargeant une extension de navigateur utile. Par exemple, l’Open Tweet Filter fonctionne de la même manière que Twitter. La grande différence est que vous pouvez saisir plusieurs termes à la fois.

De plus, si vous connaissez des comptes de médias sociaux particuliers qui ne se soucient pas des spoilers (hé, nous ne nommons pas de noms), vous pouvez également désactiver ces comptes en tant que lot. Sur Twitter, vous ne pouvez désactiver le son des comptes qu’en accédant directement à la page de quelqu’un ou en cliquant sur le bouton déroulant de l’un de ses tweets. Plus souvent qu’autrement, vous ne pensez à le faire qu’après avoir découvert que ce personnage d’Harry Potter meurt.

Et vos publications Facebook.

Facebook est un peu plus encombré et désorganisé (et politiquement destructeur) que Twitter, donc pour vous protéger des spoilers, vous devrez utiliser des outils plus puissants. Ici aussi, les extensions Chrome sont utiles. Parmi les offres les plus efficaces se trouve la pureté curieusement nommée F.B. (FluffBusting). Bien qu’elle soit ostensiblement conçue pour bloquer les «fichiers indésirables que vous ne voulez pas voir» (ads, spam et # sponcon), les extensions ont également un filtre de texte robuste. Tapez simplement tous les derniers mots et expressions que nous ne voulons pas voir et le tour est joué! Lorsque vous êtes prêt à vous aventurer de nouveau au pays des gâchis, désactivez simplement l’extension.

Désactivez la lecture automatique des vidéos.

Il existe peu de façons plus insidieuses pour les spoilers d’apparaître que par le biais de vidéos qui sont lues automatiquement. Une minute, vous regardez la nouvelle bande-annonce de Final Fantasy VII Remake. Le lendemain, vous avez eu la putain de fin gâtée!

Les éditeurs de médias utilisent la lecture automatique de vidéos au nom des revenus générés et des lecteurs aliénants, mais cela ne signifie pas que vous devez être soumis à leurs caprices. Téléchargez simplement une extension Chrome – oui, une autre – qui bloquera l’audio de toute vidéo utilisant HTML5. Il existe environ 72 000 extensions similaires. Choisissez l’une des notes les plus élevées et partez en toute sécurité. Mais s’il existe un site qui produit des vidéos auxquelles vous faites confiance et que vous aimez (toux, toux), vous pouvez choisir une extension avec une option de liste blanche, comme Smart Mute.

Vous pouvez également désactiver les vidéos en lecture automatique par plate-forme.

Sur Reddit: Dans le menu “Paramètres utilisateur”, vous trouverez une option pour modifier les “paramètres de flux”. Cliquez dessus, puis désactivez «lecture automatique des médias».Sur Facebook: Accédez à vos paramètres et faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez le sous-menu «vidéos». Là, vous pouvez désactiver la lecture automatique.Sur l’application mobile de Facebook: Ouvrez le menu, puis suivez ce chemin de sous-menus obscurs: Paramètres et confidentialité, Paramètres, Média et contacts, Vidéo et Photos. Là, vous pouvez le désactiver.Sur Twitter: Accédez à vos paramètres. Cliquez sur “utilisation des données” (elle se trouve vers le bas) et basculez “lecture automatique” de “sur cellulaire ou wi-fi” sur “jamais”. Cela devrait s’appliquer à votre compte dans son ensemble; pas besoin de le faire sur mobile et sur ordinateur.Sur Instagram: Ouvrez vos paramètres. Cliquez sur «utilisation des données cellulaires» (cela peut être sous le sous-menu «compte», selon votre plate-forme), puis activez l’économiseur de données.Sur l’application de bureau d’Instagram: Bon!

Même si vous ne désactivez pas la lecture automatique, il serait sage de garder votre volume sur silencieux lorsque les spoilers se déplacent.

Utilisez Unspoiler.

Unspoiler est une extension Chrome qui est essentiellement un Mirror Shield pour les spoilers. Une fois que vous avez téléchargé l’extension, tapez simplement le jeu que vous ne voulez pas gâcher («le dernier d’entre nous»), et il bloquera tout contenu associé avec un avertissement rouge géant. Il est destiné aux émissions de télévision, mais il fonctionne aussi bien pour les jeux vidéo. En fait, cela fonctionne presque trop bien. Unspoiler semble bloquer tout titre, même tangentiellement lié à votre terme entré. Avec l’extension activée, il n’est pas rare de voir des résultats Google Actualités qui ressemblent à ceci:

Capture d’écran: Google (Kotaku)

Comme vous pouvez le voir, cela peut rapidement transformer la navigation sur Internet en une horreur. Mais, si vous voulez vous protéger des spoilers, peu d’options vous offriront plus de protection. Lorsque vous êtes prêt à voir le contenu lié à “dernier d’entre nous”, ouvrez à nouveau l’extension et appuyez sur le petit “x” à côté de la phrase.

Restez hors ligne.

Comme si!

