Commentaires de Microsoft sur l’impact du coronavirus, la Xbox n’est pas mentionnée

Microsoft a publié aujourd’hui une alerte concernant le coronavirus et comment sa propagation a déjà et continuera d’avoir un impact sur les activités de l’entreprise à l’avenir. Dans un communiqué de presse, Microsoft a déclaré qu’il s’attend à ce que la division More Personal Computing – qui inclut Xbox – gagne moins d’argent au cours du trimestre que prévu.

Microsoft a déclaré en janvier qu’il s’attendait à ce que l’unité commerciale More Personal Computing génère entre 10,75 et 11,15 milliards de dollars pour le trimestre en cours. Cependant, la société dit maintenant aux analystes et aux investisseurs de s’attendre à un nombre inférieur même aux projections inférieures dues au coronavirus.

La chaîne d’approvisionnement de Microsoft “reprend ses activités normales à un rythme plus lent que prévu”, a indiqué la société. Pour cette raison, l’entreprise ne s’attend pas à gagner autant d’argent. Les catégories OEM et Surface de Windows ont été spécifiquement désignées comme étant «plus négativement impactées que prévu».

Il n’y avait aucune mention de Xbox dans le communiqué de presse. Un porte-parole de Microsoft a refusé de commenter une enquête antérieure de GameSpot concernant l’impact du coronavirus sur la fabrication et la production de consoles Xbox.

“Au fur et à mesure que les conditions évoluent, Microsoft agira pour assurer la santé et la sécurité de nos employés, clients et partenaires pendant cette période difficile”, a déclaré Microsoft dans le communiqué de presse. “Nous continuerons également à travailler en partenariat avec les autorités sanitaires locales et mondiales pour fournir une assistance supplémentaire. Nous apprécions profondément l’engagement des personnes et des organisations qui se sont unies pour faire face à cette urgence sanitaire; nos pensées vont à toutes les personnes affectées à travers le monde.”

Les autres unités commerciales de Microsoft ne devraient pas être affectées.

La Xbox – et la PlayStation rivale – sont fabriquées en Chine, il est donc compréhensible que beaucoup se demandent si le virus aura un impact sur la production de nouvelles consoles. C’est une très grande question en 2020, car la Xbox Series X et la PS5 devraient toutes deux être lancées cette année, de sorte que la production sur ces consoles augmenterait probablement bien avant le lancement.

Le coronvirus a tellement affecté la production d’iPhones qu’Apple s’attend à des pénuries pendant un certain temps.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Xbox Cross X Cross-Buy comprend Halo Infinite et Cyberpunk 2077 – GS News Update