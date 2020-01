Communiqué de presse, captures d’écran et illustrations de Pokemon Home

The Pokemon Company International a publié le premier communiqué de presse, captures d’écran et illustrations pour Pokemon Home aujourd’hui.

Aujourd’hui, The Pokémon Company International et Nintendo ont annoncé plus de détails pour la nouvelle application de service cloud Pokémon HOME. L’application permet aux entraîneurs de poursuivre leurs aventures Pokémon au-delà d’un seul système de jeu et de gérer leur collection de Pokémon sur plusieurs de leurs jeux. Pokémon HOME sera lancé en février 2020 pour les appareils iOS et Android ainsi que pour Nintendo Switch.

Conçu comme un lieu où tous les Pokémon peuvent se rassembler, Pokémon HOME permettra aux dresseurs de récupérer des Pokémon des jeux de la série Pokémon liés et de les déposer dans des boîtes Pokémon dans le cloud ou de les déplacer vers des jeux compatibles liés. De plus, en associant le même compte Nintendo à la fois à la version Nintendo Switch et à la version pour appareil mobile, les fans pourront accéder aux mêmes Pokémon Box depuis les deux plates-formes matérielles. La version Nintendo Switch de Pokémon HOME prend en charge la connectivité avec les jeux Nintendo Switch Pokémon Sword, Pokémon Shield, Pokémon: Let’s Go, Pikachu !, et Pokémon: Let’s Go, Eevee! La version Nintendo Switch et la version pour appareil mobile de Pokémon HOME prennent en charge la connectivité avec le logiciel Nintendo 3DS Pokémon Bank. La prise en charge de Pokémon GO est également en cours de développement.

Connecter Pokémon HOME aux jeux Pokémon

Pokémon Sword et Pokémon Shield peuvent être liés à la version Nintendo Switch de Pokémon HOME. Une fois les jeux liés, les utilisateurs peuvent déposer ou récupérer des Pokémon qui peuvent être obtenus en utilisant ces jeux.

Pokémon: allons-y, Pikachu! et Pokémon: allons-y, Évoli! peut créer un lien vers la version Nintendo Switch de Pokémon HOME. Les utilisateurs peuvent déplacer Pokémon dans les deux sens entre Pokémon: Allons-y, Pikachu! et Pokémon: allons-y, Évoli! ou en Pokémon Sword et Pokémon Shield. Une fois un Pokémon de Pokémon: Allons-y, Pikachu! ou Pokémon: allons-y, Évoli! est déplacé vers Pokémon Sword ou Pokémon Shield, il ne peut pas être retourné à son jeu d’origine.

Si un utilisateur est inscrit à un plan Premium (payant), il pourra déplacer des Pokémon des titres Pokémon Nintendo 3DS vers Pokémon HOME en utilisant Pokémon Bank. Une fois qu’un Pokémon de Pokémon Bank est déplacé dans Pokémon HOME, il ne peut pas être ramené à Pokémon Bank.

Pour célébrer la sortie de Pokémon HOME, Pokémon Bank et Poké Transporter seront disponibles gratuitement pendant une période d’un mois après la sortie de Pokémon HOME. Les entraîneurs pourront importer des Pokémon de divers jeux de la série Pokémon en utilisant Pokémon Bank et Poké Transporter. Une fois qu’ils ont leur Pokémon dans Pokémon Bank, les dresseurs pourront alors déplacer le Pokémon vers Pokémon HOME.

Échangez des Pokémon

Il existe quatre façons d’échanger des Pokémon à l’aide de Pokémon HOME sur un appareil mobile. Cela permet d’échanger des Pokémon n’importe où et à tout moment.

Pokémon placé dans le Wonder Box peut être échangé avec des gens du monde entier. Les Pokémon placés dans la Wonder Box seront échangés même lorsque Pokémon HOME n’est pas utilisé.

Avec le système commercial mondial (GTS), les fans peuvent spécifier quels Pokémon ils souhaitent échanger et quels Pokémon ils souhaitent recevoir. Ils seront ensuite jumelés avec un formateur si les deux répondent aux critères de l’autre.

Commerce de chambre permet aux dresseurs de créer une salle et d’échanger des Pokémon parmi les personnes qui se joignent. Chaque salle peut accueillir jusqu’à 20 personnes. L’échange de chambres est gratuit, mais les utilisateurs ne pourront créer des chambres que lorsqu’ils seront inscrits à un plan Premium (payant).

Commerce d’amis permet aux dresseurs d’échanger leurs Pokémon avec des utilisateurs à proximité avec lesquels ils sont devenus amis dans Pokémon HOME. Les entraîneurs peuvent ajouter des amis à l’aide de la fonction Ajouter un ami dans Pokémon HOME.

Plus de fonctionnalités

Pokémon HOME possède de nombreuses fonctionnalités que les dresseurs peuvent utiliser pour se connecter aux jeux de la série Pokémon et plus encore.

Pokémon sera enregistré au Pokédex national lorsque les utilisateurs les déposent dans les Boîtes de Pokémon HOME. Si les utilisateurs déposent un Pokémon qui peut Mega Evolve ou Gigantamax, ces formulaires seront également enregistrés. Dans le Pokédex national, les entraîneurs pourront voir les entrées Pokédex de divers jeux en un seul endroit. Avec la version pour appareil mobile de Pokémon HOME, les utilisateurs pourront également effectuer des recherches par capacités ou mouvements Pokémon.

Les formateurs peuvent recevoir Cadeaux mystères dans la version pour appareil mobile de Pokémon HOME. Avec cette fonctionnalité, ils peuvent recevoir des cadeaux mystères pour l’épée et le bouclier Pokémon ainsi que des cadeaux spécialement pour Pokémon HOME. Les Pokémon reçus dans Pokémon HOME peuvent être directement déposés dans une Boîte dans Pokémon HOME. Les dresseurs peuvent également recevoir des cadeaux, tels que des objets pour Pokémon, en recevant un code pour un cadeau mystère dans Pokémon HOME, puis en utilisant ce code dans Pokémon Sword ou Pokémon Shield.

Si un formateur s’est inscrit à un plan Premium, il aura accès à la Fonction de juge, ce qui leur permet de vérifier la force de leurs Pokémon.

dans le Ta chambre Dans la section, les formateurs pourront voir toutes sortes d’informations sur les événements ou les jeux qu’ils ont connectés à Pokémon HOME. Ils pourront également modifier leur profil à l’aide d’autocollants. Ils peuvent obtenir des autocollants dans Pokémon HOME lorsqu’ils remplissent certaines conditions ou effectuent certaines tâches appelées défis.

Dans la version pour appareil mobile de Pokémon HOME, les utilisateurs peuvent consulter le déroulement des batailles classées et des diverses compétitions en ligne dans Pokémon Sword et Pokémon Shield, ainsi que le classement des Pokémon utilisés. En allant à Données de bataille, ils pourront voir les records de bataille de chaque entraîneur ainsi que des informations sur les mouvements qui sont populaires parmi les Pokémon dans les compétitions.

Dans Pokémon HOME pour les appareils mobiles, les formateurs pourront recevoir nouvelles sur la distribution de Pokémon en tant que cadeaux et informations sur les compétitions en ligne pour Pokémon Sword et Pokémon Shield.

Pokémon HOME Points sont des points qui s’accumulent dans Pokémon HOME lorsque les Dresseurs déposent plus de Pokémon. Lorsque vous utilisez la version Nintendo Switch de Pokémon HOME, les dresseurs pourront échanger leurs points Pokémon HOME contre des BP (Battle Points) à utiliser dans les jeux de base de la série Pokémon.

Il y a quelques différences dans ce que la version Nintendo Switch et la version pour appareil mobile de Pokémon HOME peuvent faire.

Certaines fonctionnalités peuvent être étendues ou ajoutées lorsque les formateurs souscrivent à un plan Premium.

Le plan Premium propose différentes options d’abonnement.

Structure de prix du Nintendo eShop *:

Durée de l’abonnement

Prix ​​(TTC)

1 mois (30 jours)

£ 2,69

3 mois (90 jours)

£ 4,49

12 mois (365 jours)

£ 14,39

Structure de prix des appareils iOS et Android *:

Durée de l’abonnement

Prix ​​(TTC)

1 mois (30 jours)

£ 2,99

3 mois (90 jours)

£ 4,99

12 mois (365 jours)

£ 15,99

.