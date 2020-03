Comparaison entre la démo de Nintendo Switch et PS4

Trials of Mana Vous recevrez votre remake très bientôt, mais nous l’avons déjà disponible sur Nintendo Commutateur et en PS4 ongle démo. Normalement, on dit souvent que les comparaisons sont odieuses, mais dans le cas des jeux qui sont en vente sur différentes plateformes, elles sont plus que nécessaires, car elles aident les utilisateurs à décider quelle est la meilleure pour se lancer dans ces aventures qui tant espéré. Alors maintenant, le Chaîne YouTube GameXPlain a publié un nouveau vidéo dans laquelle certains aspects techniques sont comparés.

Comparaison des différentes versions de la démo Trials of Mana

Divers aspects du jeu sont présentés dans la vidéo comparative des démos Nintendo Switch et PS4 publiées par GameXplain, en commençant par les temps de chargement. Ainsi, nous voyons que la version hybride a un temps plus court, auquel nous ne sommes pas habitués, car c’est généralement complètement le contraire. En ce qui concerne les graphismes, la différence est appréciable, nous n’allons pas mentir, mais la vérité est qu’elle est très petite et les deux versions se ressemblent pratiquement.

De cette façon, d’après ce que nous pouvons voir, de nombreux joueurs peuvent décider de prendre Trials of Mana sur une plate-forme ou une autre en fonction de ce que les consoles peuvent leur offrir, car nous n’avons pas trouvé de différences si abyssales qu’ils peuvent faire un la version est beaucoup plus vendue que l’autre.

