Comparaison entre les versions et les échantillons BSO

Nous savons enfin que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition venir sur Nintendo Switch ensuite 29 mai 2020 grâce à la Nintendo Direct Mini publiée le 26 mars 2020. Ainsi, dans cette présentation plusieurs détails ont été confirmés (comme celui-ci aura un bande son entièrement remasterisée et que certaines chansons ont même été enregistrées à nouveau), mais de nouvelles scènes ont également été montrées dans la dernière bande-annonce, nous avons donc maintenant un vidéo comparant les trois versions du jeu: Nintendo Switch, New 3DS et Wii. Restez à l’écoute de la vidéo suivante pour voir comment ce titre a évolué au fil du temps!

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition compare ses trois versions et nous montre également quelques pistes de la nouvelle bande originale

C’est grâce à la chaîne YouTube de The Bit Analyst que nous pouvons voir une nouvelle vidéo dans laquelle certaines scènes de Xenoblade Chronicles: Defitive Edition sont comparées aux deux versions précédentes de ce titre, qui étaient auparavant en vente pour New 3DS et pour Wii. Ainsi, il est plus que clair pour nous qu’un excellent travail a été fait pour que ce jeu classique du genre JRPG atteigne la génération actuelle de consoles Nintendo.

De plus, le site japonais de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a été mis à jour et nous permet désormais d’entendre certains des nouveaux thèmes qui accompagneront notre aventure des Titans de Bionis et Meconis. Ainsi, grâce à la chaîne YouTube du portail anglophone Nintendo Tout, nous avons accès à ces sujets dans une seule vidéo, ce qui est beaucoup plus pratique que si nous devons accéder au site Web et naviguer à travers les différents menus pour accéder aux échantillons des sujets.

