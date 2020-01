Comparer les jeux Witcher aux livres, c’est comme comparer “Spaghetti Carbonara avec un vélo”, dit le créateur

le Witcher la série est devenue quelque chose d’un monstre multimédia récemment; les livres originaux étaient des classiques cultes dans le monde de la littérature fantastique, mais lorsqu’ils ont donné naissance à une trilogie de jeux vidéo les plus vendus, la série et ses personnages ont pris un tout nouveau niveau de renommée.

Nous avons maintenant une série Witcher Netflix (le lancement le plus réussi de la série télévisée de la société) qui, à son tour, a provoqué des ventes de Witcher 3 jeu vidéo à monter, cinq ans après son lancement initial.

On pourrait penser que tout cela ferait de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski – le créateur des livres The Witcher – un homme très heureux, mais il a traditionnellement été assez dédaigneux des tentatives d’adapter son travail à d’autres formes de divertissement.

Bien qu’il ait récemment signé un nouvel accord avec CD Projekt pour les droits de faire des jeux basés sur le monde de The Witcher, dans une nouvelle interview franche avec io9, il révèle qu’il est toujours fermement convaincu que les jeux vidéo et les émissions de télévision ne peuvent pas empiéter sur ou avoir un impact sur le matériel d’origine, qui, selon lui, sera toujours la partie la plus importante du puzzle:

Je ne peux rien comparer aux jeux vidéo, car je n’en ai jamais joué. Depuis que je suis enfant, je n’ai joué à aucun jeu – à l’exception possible du bridge et du poker. Les jeux vidéo ne sont tout simplement pas pour moi, je préfère les livres comme divertissement. Quoi qu’il en soit, à mon avis, les séries télévisées et les jeux vidéo – aucun d’entre eux – ne peuvent être comparés. Leur approche, leur fabrication et leur objectif sont trop différents. Vous ne pouvez pas comparer les spaghettis carbonara avec un vélo. Même si les deux présentent des avantages et des inconvénients.

Pressé par son opinion sur la série Netflix, il dit: “Mon nom apparaît dans le générique. Je ne peux pas louer le spectacle. Ce ne serait pas décent”, avant d’ajouter qu’il serait “un idiot” pour discuter de ce qu’il pensait ne pas pas réussi à traduire dans l’émission. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la nouvelle selon laquelle la série Netflix avait déclenché une réimpression de 500 000 exemplaires de ses livres, il a répondu:

Voyez si vous pouvez deviner lequel est Andrzej Sapkowski.

Comment voulez-vous que je réponde à cette question? Que je désespérais? Verser des larmes? Considéré comme un suicide? Non monsieur. Mes sentiments étaient plutôt évidents et pas excessivement complexes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait hâte de voir la saison deux de la série, il a signé avec un commentaire de marque Sapkowski:

Permettez-moi de citer Joe Abercrombie, l’auteur dont les livres me plaisent beaucoup: «La vie est, en gros, de la merde. Mieux vaut garder vos attentes basses. Vous serez peut-être agréablement surpris. “

Ahem. On pourrait dire que Sapkowski a une réputation en ce qui concerne ce genre de commentaires. En 2012, il a déploré le mélange de médiums de divertissement à Eurogamer:

Je me rends compte que les temps actuels nous habituent – ce que je trouve terrible – à l’étrange convergence des médias et à la liberté de les mélanger. Pour moi en tant qu’écrivain, l’idée d’écrire du «contenu adjuvant» et de créer quelque chose de «complémentaire» à un jeu ou à une bande dessinée est le summum de l’idiotie.

Dans le passé, il a également parlé de sa peur que les adaptations des livres de The Witcher ne l’effacent presque de l’image – une peur qui a été intégrée lorsque quelqu’un a supposé à tort qu’il écrivait des livres sur un univers de jeux vidéo, et non l’inverse. autour:

Je me souviens de ma réaction: je connais beaucoup de mauvais mots et je les ai tous utilisés, dans de nombreuses langues. Dans 20 ans, quelqu’un demandera: “Witcher, le jeu – et qui est l’auteur?” Personne ne le saura.

Pensez-vous que Sapkowski marque un point ici? Comment vous sentiriez-vous si vous créiez tout un univers fantastique, seulement pour le voir adapté à d’autres nouveaux médias de divertissement qui gagnent en renommée par rapport aux livres originaux? Partagez vos réflexions ci-dessous.

