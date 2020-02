ConcernedApe, père de Stardew Valley, travaille déjà dans deux nouveaux jeux

Beaucoup sont les adeptes de Stardew Valley, un jeu indépendant qui a été développé par une seule personne et qui le rend encore plus spécial pour tous les joueurs qui aiment ce titre. Cette personne n’est autre que ConcernedApe, également connu sous le nom d’Eric Barone. Et c’est que même après avoir passé tant de temps, ils continuent de le maintenir grâce à des mises à jour et continuent de vendre beaucoup, dépassant les attentes de beaucoup.

Mais si nous vous disons que cet homme créatif travaille déjà sur deux nouveaux projets? Eh bien, c’est vrai! Avant la question qu’un utilisateur de Twitter lui avait posée pour ce même réseau social (qui était de savoir s’il travaillait sur un nouveau jeu dans l’univers de Stardew Valley), Eric Barone a gentiment répondu en disant ce qui suit:

Oui, je travaille actuellement sur quelques nouveaux projets. L’un se déroule dans le monde de Stardew Valley, mais n’est pas un jeu d’agriculture. L’autre, je ne suis pas encore sûr à 100% du monde, mais il sera lié à Stardew Valley d’une manière ou d’une autre

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de façon créative de ce projet situé dans l’univers de son chef-d’œuvre, car en 2017 il en parlait un peu et en 2018 il confirmait qu’il était très réservé pour le faire tranquillement et sans pression. Après avoir fait ces déclarations sur Twitter, ConcernedApe insiste à nouveau sur le fait qu’il ne veut pas beaucoup d’écho de cela, car vous vous sentirez sous pression et préférerez que vos abonnés restent en attente. De plus, il garantit qu’il ne s’affichera pas avant la fin des travaux. Mais qui ne va pas avoir de battage médiatique avec un jeu de cet homme?

