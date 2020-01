Concert Rockman Live 2020 disponible en ligne pour 2 heures de rocking out

Le concert de Rockman Live 2020 à Osaka, au Japon, s’est déroulé sans accroc. Il était diffusable sur la plate-forme japonaise Niconico avec un abonnement premium, mais il n’est pas prévu d’archiver le concert pour un plaisir futur. Heureusement, le site de fans de Mega Man, Rockman Corner, est intervenu pour tout vider sur YouTube, ou si vous préférez écouter une chanson spécifique, elle a également été divisée en liste de lecture YouTube. Il y a même un album MP3 que vous pouvez télécharger pour le concert Rockman Live 2020. Lorsque vous commencez à écouter, vous constaterez que le concert est rempli de chansons Mega Man 2 et Mega Man Battle Network, avec un peu de Mega Man Zero et ZX mélangés pour une bonne mesure (PR).

À tout le moins, assurez-vous d’écouter la musique méga épique Mega Man 2 Wily niveau 1.

La grande présence de Mega Man Battle Network à Rockman Live 2020 et l’apparition de MegaMan.EXE apparaissant comme un costume de Mii Fighter dans Super Smash Bros.Ultimate pourraient être utilisées comme preuve que Capcom plante les graines pour relancer la franchise. Cela aurait du sens, étant donné que Protodude de Rockman Corner a déclaré qu’un jeu mobile Battle Network était en préparation.

C’est bien sûr une spéculation oiseuse. Il se pourrait que Capcom et les réalisateurs voulaient vraiment que ces morceaux particuliers soient dans le concert! Dites-nous ce que vous pensez de ce bon moment.

