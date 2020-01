Concours AO Tennis 2 Nintendo Switch. Nous tirons au sort un exemplaire!

Il y a quelques jours, l’Open d’Australie a commencé! En bon connaisseur de ce sport, vous saurez qu’il s’agit de l’un des tournois les plus importants en relation avec le tennis et la première des quatre compétitions qui composent le Grand Chelem. Telle est l’importance de cet événement qui a son propre jeu vidéo, ni plus ni moins que AO Tennis 2, que l’on peut dire sans crainte de se tromper que C’est le meilleur jeu vidéo de tennis réaliste, et de loin, du catalogue Nintendo Switch, alors que nous laissons un brevet à notre nouvelle analyse.

Pour fêter son arrivée, et grâce à Big Ben Espagne, nous avons lancé ce concours qui offrira à l’heureux gagnant une copie au format physique (ou numérique si vous vivez aux îles Canaries) d’AO Tennis 2.

Comment gagner le concours # AOTennis2Switch?

Les étapes pour participer au concours # AOTennis2Switch sont très simples, il vous suffit de faire ce qui suit:

1. Suivez NextN sur Twitter

2. Suivez BigbenGames_ES sur Twitter

3. Retweetez ce tweet:

ORSORTEO🎾 Obtenez un # AOTennis2! Le meilleur jeu de tennis réaliste pour #NintendoSwitch

1⃣ Suivez @NextNnet

2⃣ Suivez @BigbenGames_ES

3⃣RT ce tweet

4⃣ Répondez avec # AOTennis2Switch

Hasta Jusqu’à 23:59 02/02/20!

😱 PARTICIPATIONS ILLIMITÉES

✅ BASES 🖱️👇https: //t.co/Raix0Jw9g2

– NextN.net (@NextNnet) 31 janvier 2020

4. Répondez à notre tweet avec un commentaire mentionnant NextN (@NextNnet) et Big Ben Spain (@BigbenGames_ES), avec le hashtag # AOTennis2Switch.

Autre chose que vous devriez savoir? Eh bien, quoi il n’y a pas de limite de participation, et que la durée est d’environ une semaine, car commence à 10 h le vendredi 31 janvier 2020 et se termine à 23 h 59 le jeudi 6 février 2020 (Horaire péninsulaire espagnol en tout cas). Le concours Il est limité aux résidents de la péninsule espagnole et des îles Baléares, qui opteront pour une copie physique, tandis que si le gagnant réside aux îles Canaries, un code numérique sera livré. Vous avez plus d’informations sur ce concours dans le règlement complet.

Règlement complet du concours # AOTennis2Switch 31/01/20

Afin de ne pas allonger cet article, vous trouverez les bases complètes, de lecture indispensable, dans un post de notre forum «NextN Contests». Fondamentalement, ce que vous devez faire est là-haut, mais dans le post, nous expliquons toutes les limitations qui peuvent exister. Il est entendu que si vous participez, c’est parce que vous connaissez et acceptez les règles complètes mentionnées dans le post du concours.

CONCOURS COMPLET DE BASES # AOTennis2Switch 31/01/20

Connexes