Concours # BirthdayNintendoSwitch. Gagnez une Nintendo Switch!

Mais comme le temps passe! Aujourd’hui 3 mars 2020 ni plus ni moins de trois ans depuis notre chère Nintendo Switch, et le concept de console hybride, est sorti sur le marché mondial, des années qui nous ont apporté des milliers de joies sous forme de jeux vidéo pour profiter où nous voulions, quand nous voulions et comment nous voulions. Et ce qui nous attend encore! Si nous sommes censés être à peu près au milieu de sa vie, nous sommes désormais censés Les choses devraient devenir vraiment excitantes.

Il semble que c’était hier quand nous l’avons essayé pour la première fois …

Pour fêter cette date très marquée nous allons nous déplacer … la console que vous aimez plus que trois à choisir! Autrement dit, si vous êtes le gagnant de # BirthdayNintendoSwitch contest, vous pouvez choisir entre une Nintendo Switch grise polyvalente de Joy-Con, ou Joy-Con Red / Neon Blue, ou le portable Nintendo Switch Lite gris. Si vous n’aviez toujours pas décidé de vous procurer la console, ou dans votre maison une autre était nécessaire, n’hésitez pas à participer c’est très simple!

Comment gagner le concours # BirthdayNintendoSwitch? Une Nintendo Switch en jeu!

Les étapes pour participer au concours # BirthdayNintendoSwitch sont très simples, il vous suffit de faire ce qui suit:

1. Suivez NextN sur Twitter

2. Retweetez ce tweet:

Pour l’anniversaire de #NintendoSwitch, nous dessinons la console Joy-Con grise, néon ou Grey Lite.

1⃣Suivez @NextNnet

2⃣RT ce tweet

3⃣Répondre # AnniversaireNintendoSwitch et jeu de nom avec lequel vous le sortirez

⏳👉 23:59 3/3/20

😱 PARTICIPATIONS ILLIMITÉES

✅ BASES https://t.co/qADyqrvR7b

– NextN.net (@NextNnet) 3 mars 2020

3. Répondez à notre tweet ou écrivez un nouveau tweet mentionnant NextN (@NextNnet), avec le hashtag # BirthdayNintendoSwitch, commentant le jeu auquel vous souhaitez publier votre nouvelle Nintendo Switch.

Autre chose que vous devriez savoir? Eh bien, quoi il n’y a pas de limite de participation, mais aussi que c’est un concours express qui Il ne durera qu’aujourd’hui, mardi 3 mars 2020, commençant à 10h00 du matin et se terminant à 23h59 le même jour. (Horaire péninsulaire espagnol en tout cas; le concours est limité aux résidents en Espagne).

Si vous souhaitez plus d’informations sur les bases, arrêtez-vous sur les bases complètes pour en savoir plus!

Règlement complet du concours # BirthdayNintendoSwitch 03/03/20

Afin de ne pas allonger cet article, vous trouverez les bases complètes, de lecture indispensable, dans un post de notre forum «NextN Contests». Fondamentalement, ce que vous devez faire est là-haut, mais dans le post, nous expliquons toutes les limitations qui peuvent exister. Il est entendu que si vous participez, c’est parce que vous connaissez et acceptez les règles complètes mentionnées dans le post du concours.

CONCOURS BASES COMPLET # BirthdayNintendoSwitch 03/03/20

