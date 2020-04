Concours «Boutique: Zipper T. Bunny, gagnants!

Bientôt, Zipper T. Bunny et ses fichus œufs quitteront Animal Crossing. Mais la semaine dernière, je vous ai demandé d’envoyer Zipper ailleurs que dans nos îles et vous avez tous livré.

Notre image gagnante cette semaine vient de Board1288 qui a puni Zipper et collé sa tête sur un gros pic. Je ne pense pas que le Doomguy vengera ce lapin de si tôt.

G / O Media peut recevoir une commission

Il s’agit peut-être du concours de magasinage le plus populaire que j’ai vu depuis que je suis devenu l’éditeur du week-end il y a un peu plus d’un an. Je pense que les gens n’aiment vraiment pas Zipper et la plupart d’entre nous sont coincés à l’intérieur en ce moment, alors pourquoi ne pas charger Photoshop et faire quelque chose de stupide.

J’espère que ces concours vous aideront à rire et à vous sentir bien, ne serait-ce que pendant une heure environ. Nous avons tous besoin de rire ces jours-ci.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez consulter le message d’origine pour voir toutes les entrées, mais voici quelques-unes de mes préférées.

Amazingmeow remporte le prix «BIGGEST ZIPPER!»

Fait avec Kinja remporte le prix pour “Scariest Zipper.”

Austen reçoit le prix de la «meilleure préquelle».

Curugon ne reçoit rien. RIEN.

Steve Webster décroche le prix de la «pire chirurgie».

FlyingDorkProd remporte le prix «Oh mon dieu».

Mrichston obtient le prix de la «meilleure affiche!»

Badonkagronk décroche le prix du «pire jour de lapin de tous les temps».

d-pad83 remporte le prix des «œufs les plus anciens».

richardrae1 obtient le prix du «pire remake».

Et enfin, Scottsman graissé remporte le prix de «Toujours mieux que Poochie».

C’est tout pour le concours de cette semaine! Si votre création n’a pas gagné, ne vous inquiétez pas! Il y a toujours demain quand je serai de retour avec un nouveau “Concours Boutique”.

.