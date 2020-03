‘Concours d’atelier: papier toilette?

Le coronavirus est sérieux. Lavez-vous les mains, évitez les autres personnes si vous vous sentez malade, couvrez-vous la bouche lorsque vous toussez, ne touchez pas votre visage et lavez-vous encore les mains. Alors que le virus se propage et que les gens font des provisions, l’élément le plus étrange à disparaître des étagères et à provoquer de véritables combats est le papier toilette.

Votre défi cette semaine: Donnez du papier toilette aux personnages de jeux vidéo.

Papier grille-pain? Je ne comprends pas. Je veux dire, je comprends vouloir avoir un peu plus dans la maison. Nous achetons toujours les gros paquets et avons une douzaine de rouleaux dans un placard chez nous. Mais les gens chargent des chariots avec des dizaines de ces packs. Les gens se battent dans les magasins au cours des derniers packs. J’ai lu une histoire où des camions s’arrêtent avec du papier hygiénique et doivent faire appel à des agents de sécurité pour les aider dans le magasin parce que les gens jalonnent les envois et les attrapent.

Tout ça sur du papier toilette? Je ne comprends pas. MAIS si c’est important, alors je suppose que les personnages de jeux vidéo ont aussi besoin de TP. Cela semble juste.

La semaine prochaine, je choisirai un gagnant et je distribuerai des prix!

Veuillez noter que nous recherchons maintenant des images de 800 pixels de large!

Comment soumettre – Instructions

1. Créez votre ‘Boutique et enregistrez-la sur votre bureau. Les images doivent avoir une largeur d’au moins 800 pixels.

2. Allez au bas de ce post

3. Cela ouvre une fenêtre de commentaire. Cliquez sur “Choisir un fichier” si vous téléchargez votre “boutique depuis votre bureau”

4. Vous pouvez également télécharger la «Boutique vers un service d’hébergement d’images gratuit». Je suggère imgur. Collez ensuite l’URL de l’image dans le champ intitulé “URL de l’image”. Remarque: il doit s’agir de l’URL de l’image elle-même, et non de la page où elle est affichée. Cela signifie que l’URL se termine par .jpg, .gif, .png, peu importe.

5. Ajoutez un commentaire éditorial et appuyez sur soumettre et votre image se chargera. Si ce n’est pas le cas, téléchargez l’image à imgur et collez l’URL de l’image en tant que commentaire. Je vais regarder.

6. Les images de grande taille peuvent ne pas être téléchargées correctement, bien que nous ayons vu des gifs animés de plus de 5 Mo. Si vous ne parvenez toujours pas à télécharger l’image, essayez de conserver sa dimension la plus longue (horizontale ou verticale) sous 1 000 pixels, ou le tout sous 2 Mo.

