Concours de boutique: aller en enfer, gagnants!

La semaine dernière, je vous ai tous demandé d’envoyer des personnages de jeux vidéo en enfer. Aucun d’entre vous ne s’est opposé et n’a fait ce qu’on vous a dit. Ce qui est vraiment foiré. Allez, les amis. Ne me laisse pas te pousser comme ça. Aucun de ces personnages du jeu ne méritait d’aller en enfer. Eh bien … peut-être que certains d’entre eux …

Notre image gagnante cette semaine vient de sciteach qui a envoyé l’oie en enfer. Bien. Ça fait du bien.

Je joue beaucoup à Doom Eternal depuis sa sortie et honnêtement, l’enfer ne semble pas si mal. C’est comme vivre dans la couverture d’un album d’un groupe de metal 24h / 24 et 7j / 7. Aucune situation perverse qui vous torture sur la base de vos plus grandes peurs ou angoisses ou une tâche sans fin qui vous frustre sans fin. Non, juste de la lave, des démons et des roches pointues. Si vous glissez une arme dans l’enfer de Doom, vous irez probablement très bien.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez consulter le message d’origine pour voir toutes les entrées, mais voici quelques-unes de mes préférées.

Le frère négligé de Yoda remporte le prix du «pire boulet de canon».

Fait avec Kinja obtient le prix du «meilleur tipo».

Monoartan reçoit le prix de «l’enfer le plus créatif».

Richardrae1 remporte le prix de “Darkest Season Of Pokemon”.

Transmillion accroche le prix pour «dégoûtant».

Bob The Rock devrait aller en enfer.

EpicTacoSam remporte le prix du «meilleur crossover. DÉJÀ.”

Mrichston remporte le prix du «Meilleur terrain de Luigi’s Mansion 3».

Villings obtient le prix «Distanciation sociale, connards!»

Et enfin, Badonkagronk remporte le prix pour «Pire chose Bowser a fait.»

C’est tout pour le concours de cette semaine! Si votre création n’a pas gagné, ne vous inquiétez pas! Il y a toujours demain quand je serai de retour avec un nouveau “Concours Boutique”.

