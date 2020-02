«Concours de magasinage: gagnants de Speaking Simulator!

Salut à tous! Je suis de retour pour juger le concours boutique de cette semaine! La semaine dernière, Zack a demandé à tout le monde de créer des photos mettant en vedette le mec de Speaking Simulator. Il est en pause ce week-end et m’a gracieusement demandé de revenir dans un juge invité. En parcourant les entrées, j’ai réalisé que je recevais beaucoup de fourrage cauchemardesque. Speaking Simulator mec est assez effrayant et il y avait beaucoup d’entrées créatives effrayantes.

Notre image gagnante cette semaine a été créée par cecil_banon qui a transformé l’un des moments les plus tragiques de l’histoire du jeu en un moment de simulation surréaliste.

Vous pouvez consulter le message d’origine pour voir toutes les entrées, mais voici quelques-unes de mes préférées.

Le frère négligé de Yoda remporte le prix du simulateur Jaws le plus brut.

Bob The Rock «Image Shifter, Demigod of Photoshop, Hero of Man obtient le prix pour le simulateur It’s a Me, Mario.

sciteach obtient le prix du meilleur simulateur Speedy Sonic de Don’t I Look.

richardrae1 remporte facilement le prix de Stop Giving Me Nightmares Simulator.

punxsutawneyphil squawks le Steppiest Goose Simulator

MonoArtan a fait tomber la lune sur le monde et la détruire, mais nous l’avons heureusement réinitialisée trois jours en arrière pour empêcher le simulateur parlant de prendre le relais grâce à l’aide d’une certaine ocarina qui a provoqué une rechute dans le continuum de l’espace-temps afin que les éclipses lunaires reviennent d’apporter une question de perspective plutôt qu’une question de gigantesque remue-langue.

d-pad83 remporte le prix du meilleur ami de Speaking Simulator qui a posé toutes sortes de questions existentielles et si le sens de la vie était une question trop facile et évidente pour la simulation.

Badonkagronk gagne pour le meilleur baiser français simulé.

C’est tout pour le concours de cette semaine! Si votre création n’a pas gagné, ne vous inquiétez pas! Il y a toujours demain quand je serai de retour avec un nouveau “Concours Boutique”.

