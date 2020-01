Concours: Gagnez Oddworld: Stranger’s Wrath pour Switch

Participez à notre concours pour courir la chance de gagner une copie Switch d’Oddworld: Stranger’s Wrath HD

Dans le concours d’aujourd’hui, nous distribuons des exemplaires d’Oddworld: Stranger’s Wrath HD pour Switch!

Je me souviens avoir essayé de jouer Oddworld: Abe’s Odyssey sur PS1. Je ne l’ai absolument pas compris lol. Je ne pouvais pas comprendre le gameplay, j’étais frustré et je suis retourné à Blasto ou quelque chose du genre. En conséquence, je ne suis jamais vraiment entré dans la série Oddworld. Pathétique, je sais, mais regardez – j’avais 10 ans quand il est sorti. Je n’avais tout simplement pas la patience pour ça.

Eh bien, voici ma chance d’expier mes péchés en vous donnant la chance de découvrir l’un des titres les plus loués de la série! Oddworld: Stranger’s Wrath HD vient de frapper Switch, donc nous en donnons quelques copies afin que vous ne fassiez pas la même erreur que moi.

Celui-ci est un peu là-bas, que je creuse vraiment. Stranger est un vieux chasseur de primes blessé qui doit prendre de nouveaux concerts pour payer votre chirurgie, de peur qu’il ne se retrouve mort. De plus, il n’utilise pas de munitions mortelles, car il ne croit pas aux armes à feu. Au lieu de cela, il utilise de la matière organique – comme des rongeurs, des anguilles et d’autres choses – pour abattre ses ennemis. Le jeu mélange également l’exploration à la troisième personne avec le combat à la première personne, ajoutant encore un autre trait unique au champ déjà bondé.

Et il est également très bien noté, alors croyez-moi, oui? C’est gratuit, après tout! [If you win.]

Comment gagner

Pour participer pour gagner, utilisez le widget ci-dessous pour laisser votre nom et votre adresse e-mail. Vous pouvez entrer quotidiennement. Cliquez autour dans le widget pour des opportunités de gagner des entrées bonus!

Nous avons trois clés NA et une clé EU Switch à remettre. Les gagnants seront tirés au sort le mardi 28 janvier.

Oddworld: Stranger’s Wrath HD est maintenant disponible sur le Switch eShop. Frappez Destructoid pour plus de chances de gagner!

