Concours: Gagnez une copie Switch de Jamestown +

Participez à notre concours pour courir la chance de gagner une copie Switch de Jamestown +

Dans le concours d'aujourd'hui, nous distribuons des copies Switch du célèbre shmup Jamestown +!

Pour la dernière fois, je n'ai plus de photos dédicacées de Lorenzo Lamas à donner, alors arrêtez de demander! Je suis fatigué d'être inondé de ces demandes, alors s'il vous plaît, traquez-le et faites-lui signer un tir à la tête pendant qu'il essaie de manger son chipotle comme nous.

Ce que j'ai, c'est quelques copies Switch de Jamestown + à donner, cependant! C'est presque aussi bon que la signature de Lorenzo. Jamestown + vient d'appuyer sur Switch, et pour célébrer, nous le donnons. Pas mal, hein?

Jamestown + est un peu comme le Jamestown original, mais… euh… en plus! Ce shmup historiquement précis voit les colons anglais à travers leur conquête de Mars, ce qui s'est probablement passé. C'est un shmup, alors attendez-vous à beaucoup de balles, de power-ups et de redémarrages de niveau lorsque vous entrerez et sortez du feu martien. Cette version améliorée de l'original ajoute de nouveaux niveaux, de nouveaux ennemis et une coopération locale afin que vous et jusqu'à trois autres amis puissiez apprendre l'histoire ensemble. Yay!

Comme il s'agit d'un événement d'une telle importance, les gens aimables de Final Form Games ont décidé que la meilleure façon d'amener les gens à jouer à leur jeu était de le leur donner gratuitement. C’est ce que nous faisons!

Comment gagner

Nous avons cinq clés Switch NA à donner. Les gagnants seront tirés au sort le jeudi 26 décembre.

Jamestown + est maintenant disponible pour Nintendo Switch.

