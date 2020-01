Concours: Gagnez une copie Switch de Stories Untold

Participez à notre concours pour courir la chance de gagner une copie Switch du jeu d’anthologie d’horreur de Devolver Digital Stories Untold!

Nous avons les clés pour les histoires de Devolver Digital Untold up dans le concours d’aujourd’hui!

Je ne sais pas comment Devolver le fait, mais merde, ils continuent de publier des jeux très appréciés. Vous penseriez qu’ils auraient beaucoup plus de ratés maintenant, mais non! Ils continuent de pomper coup sur coup de leur écurie de très bons partenaires de développement.

Si la cote Steam de Very Stories de Stories Untold est une indication, il semble qu’ils aient encore un autre gagnant en main. Avez-vous un Switch? Tu veux le vérifier? Vous avez de la chance – nous distribuons des copies à Switch pour célébrer son lancement sur la console!

Il n’y a pas grand-chose à dire sur celui-ci car il est assez enveloppé de mystère. Ce que je sais, c’est qu’il y a quatre histoires à jouer, chacune avec ses propres styles de jeu et sa propre mécanique. De plus, il a une bande-son et une ambiance des années 80. Lisez quelques fonctionnalités du jeu!

Quatre histoires uniques, avec leurs propres paramètres, gameplay et mécanismes.Jouez des aventures textuelles époustouflantes, traitez des transmissions radio et menez des expériences sur des artefacts bizarres.Une magnifique rétro-esthétique ramène des souvenirs vifs, ou un aperçu de ce qui était. bande-son d’horreur, inspirée des bandes sonores d’horreur des années 80. Genre-hopping: de l’horreur psychologique, au mystère tendu et à la science-fiction terrifiante; Histoires indicibles est vraiment «4 histoires, 1 cauchemar».

Effrayant! Dites comment ça se passe quand vous le gagnez, oui?

Comment gagner

Pour participer pour gagner, utilisez le widget pour laisser votre nom et votre adresse e-mail. Vous pouvez entrer quotidiennement. Cliquez ici pour des entrées bonus, les nerds.

Nous avons cinq clés Switch NA à distribuer – les gagnants seront tirés au sort le mercredi 22 janvier.

Untold Stories est maintenant disponible sur le Switch eShop. Frappez Destructoid pour plus de chances de gagner.

