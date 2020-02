Concours Mario Maker: eau, eau partout, gagnants!

La semaine dernière, je vous ai tous demandé de créer des niveaux sous-marins ou sur le thème de l’eau pour Mario Maker 2. Vous pourriez inclure de grands océans, des tunnels remplis d’eau ou de petits lacs. Tout ce qui vous convenait.

J’ai eu de bonnes choses cette semaine. Eh bien, un niveau d’eau peut être aussi bon. Ce qui dans ce cas, au moins pour certains niveaux, était plutôt bon!

Bref! Si vous voulez jouer à tous les cours que les gens ont soumis pour le concours, vous pouvez consulter mon profil Mario Maker 2 où j’ai aimé tous les niveaux auxquels j’ai joué. C’est probablement la façon la plus simple de jouer à tous ces cours sans avoir à entrer des dizaines de codes d’identification.

Mon identifiant Mario Maker 2: 2C7-40T-HXF

Maintenant, voici quelques-uns de mes cours préférés et ce que j’ai aimé à leur sujet.

Canal de dérivation Faron | TheMasterDS| DJB-L85-LPG

Un niveau Zelda vraiment bien fait qui vous permet d’utiliser votre arc pour résoudre des énigmes et tuer des ennemis. J’aime aussi le tour du casque, qui vous permet de prendre un coup sans perdre la puissance de Master Sword. Bon produit!

Château de Swelterfell | Paxsman | 85C-JOJ-1JF

Quelques salles de puzzle connectées à une seule zone de hub et une utilisation brillante des points de contrôle et d’autres astuces de Mario Maker. Jouer à ce niveau m’a fait réaliser à quel point certaines personnes réussissent mieux que moi à faire des trucs dans ce jeu. Très amusant aussi!

1000 ressorts sous la mer | Xcube285 | HT4-56F-WRF

Tenir un ressort change la façon dont Mario nage. C’est une idée simple, mais qui a fait grand effet à ce niveau. Ce qui serait assez facile sans ressort, devient beaucoup plus difficile à tenir un ressort. En outre, l’un des plus beaux niveaux de cette semaine.

Nager et tirer | Toft | 572-8YS-LHG

Les niveaux sous-marins sont généralement périlleux et vous font vous sentir faible et dépassé. Pas ce niveau. Au lieu de cela, vous pouvez simplement faire exploser les imbéciles tout le temps. Pas le niveau le plus impressionnant techniquement, mais une tonne de plaisir et une belle rotation au niveau de l’eau.

Soggy Sun | Chondontore| PLP-XN8-6RG

Grand nom, grand niveau. L’idée d’utiliser ce soleil bâtard pour ouvrir des portes est intelligente. Faire les joueurs doivent attendre pour lui de faire son swing dangereux tout en flottant autour ennemis rend le niveau entier se sentent éprouvant pour les nerfs et excitant. Parcours fantastique et juste une preuve de plus que les niveaux d’eau peuvent (parfois) être bons.

Si votre niveau n’a pas atteint la liste des vedettes, ne vous inquiétez pas! Un nouveau concours Mario Maker reviendra à l’avenir. Et si vous voulez voir tous nos précédents concours et gagnants, cliquez ici!

