Concours Mario Maker: En descendant, les gagnants!

La semaine dernière, je vous ai donné toute la tâche de créer des cours dans Mario Maker 2 qui visaient à descendre. Que ce soit des tunnels, des mines, des ravins profonds ou des labyrinthes océaniques géants. Considérez cela comme une suite à un concours il y a quelques mois, qui consistait à monter!

J’ai obtenu d’excellents niveaux cette semaine. Quelque chose que j’ai vraiment aimé, c’est la diversité des entrées. Certains niveaux étaient remplis de beaucoup de grosses gouttes, d’autres étaient placés sous l’eau et certains étaient sur le point de monter et de descendre! Des trucs sauvages.

Bref! Si vous voulez jouer à tous les cours que les gens ont soumis pour le concours, vous pouvez consulter mon profil Mario Maker 2 où j’ai aimé tous les niveaux auxquels j’ai joué. C’est probablement la façon la plus simple de jouer à tous ces cours sans avoir à entrer des dizaines de codes d’identification.

Mon identifiant Mario Maker 2: 2C7-40T-HXF

Maintenant, voici quelques-uns de mes cours préférés et une courte description du cours et ce que j’ai aimé à ce sujet

Under The Under | Jeremyer | 3Gk-331-X7G

Une idée simple très bien faite est toujours un gagnant dans mon livre. Ce niveau est un voyage souterrain complexe mais simple. J’ai aimé comment cela devenait plus difficile au fur et à mesure. Je me suis retrouvé assis plus en avant pendant que je jouais. Bon produit!

Lavabo et bain | bernzai | KVQ-8YF-SSF

Semblable au cours précédent, c’est juste un bon niveau simple qui fait passer Mario dans un système de grottes sous-marines. Bonne utilisation des points de contrôle et des zones de pièces en option également.

Bien, bien, bien | Salanderous | 5N4-PB2-HQF

Au début, ce niveau consiste à descendre, mais ensuite il devient un niveau à monter. J’ai beaucoup aimé ce niveau, mais je souhaite que les vignes vues ici ne soient pas si difficiles à remonter. Cela a presque ruiné un bon niveau!

La mine Ol ’P-Switch | Nobleduke | XGR-9T8-2MG

J’adore le début de ce niveau. Vous tombez dans une grande caverne et voyez tout ce que vous devrez remonter. C’est une bonne façon de commencer un cours. De plus, j’adore le petit détail du démarrage d’une machine qui pompe ensuite les commutateurs P à travers le tuyau.

Descendre | Alientoyshop | SPJ-BFK-9BG

Ce cours est une série de mini-niveaux de plus en plus difficiles. Chacun a un objectif simple: atteindre le fond. Mais faire cela est plus facile à dire qu’à faire. J’aime aussi la rapidité avec laquelle il est possible de réessayer après avoir échoué. Sautez simplement dans l’une des portes latérales et réessayez. Une façon intelligente d’inclure des «points de contrôle» sans placer réellement d’indicateurs de point de contrôle.

Si votre niveau n’a pas atteint la liste des vedettes, ne vous inquiétez pas! Un nouveau concours Mario Maker reviendra à l’avenir. Et si vous voulez voir tous nos précédents concours et gagnants, cliquez ici!

