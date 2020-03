Concours Mario Maker: j’adore les bonus, les gagnants!

Capture d’écran: Nintendo

La semaine dernière, je vous ai demandé de créer des cours avec des power-ups. Vous pouvez en ajouter beaucoup à un niveau ou créer un niveau centré sur l’utilisation d’une mise sous tension de manière intéressante.

Un peu de variété cette semaine. J’ai eu de gros cours, des cours plus petits, un cours de musique et même un niveau de blague.

Bref! Si vous voulez jouer à tous les cours que les gens ont soumis pour le concours, vous pouvez consulter mon profil Mario Maker 2 où j’ai aimé tous les niveaux auxquels j’ai joué. C’est probablement la façon la plus simple de jouer à tous ces cours sans avoir à entrer des dizaines de codes d’identification.

Mon identifiant Mario Maker 2: 2C7-40T-HXF

Maintenant, voici quelques-uns de mes cours préférés et ce que j’ai aimé à leur sujet.

Le défi de Kotaku | Ray Price | 87K-1MF-FRG

Cela ne fonctionnera qu’une seule fois. Mais ça m’a fait rire. Quelqu’un a téléchargé un cours simple, il suffit de courir quelques secondes et le niveau se termine. En regardant le nom, cela semble être une fouille des écrivains de Kotaku et de notre «bon» niveau à jouer à des jeux. Eh bien, des blagues sur vous Ray Price, je suis terrible chez Mario et ce niveau, que j’ai joué en dernier, était une façon parfaite et amusante de terminer ma soirée. Donc merci!

Super Power-Up Factory de Mario | Fakishki| SLW-VM3-52H

D’où viennent tous ces merveilleux power-ups? Une usine géante, il s’avère. Logique. Juste triste de voir une grande industrie prendre le contrôle du royaume des champignons. Un grand niveau avec de beaux détails et de la créativité.

Super Metroid Maker 2 | Bernzai| NH2-K9G-WSG

Hé, tu as Metroid dans mon jeu Mario! Et j’aime ça! Des puzzles simples mais satisfaisants sont la star de ce niveau. Obtenez une mise sous tension d’une zone et revenez en arrière et utilisez cette capacité pour accéder maintenant à une nouvelle zone et trouver une nouvelle mise sous tension et continuer.

Ne touchez pas la fleur de feu | Luigi2122 | L2V-62D-TXG

Les power-ups sont de bonnes choses, non? Eh bien, ils le sont généralement, mais pas à ce niveau. Au lieu de cela, vous essayez d’éviter toutes les fleurs de feu qui flottent autour du parcours. Si vous en touchez un, vous ne pourrez pas faire passer les grands écarts de niveau. Utilisation intelligente des power-ups. Je n’ai jamais pensé que je serais en colère contre une fleur de feu, pourtant j’en ai frappé une, je suis morte et j’ai dit “Merde de feu!” Sauvage.

Si votre niveau n’a pas atteint la liste des vedettes, ne vous inquiétez pas! Un nouveau concours Mario Maker reviendra à l’avenir. Et si vous voulez voir tous nos précédents concours et gagnants, cliquez ici!

