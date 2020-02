Concours Mario Maker: J’aime les power-ups

J’aime une bonne mise sous tension dans un jeu Mario. Surtout celui qui rend le niveau plus facile ou plus excitant à jouer. Ou qu’en est-il de ce sentiment d’attraper une Super Star et d’éliminer tous les ennemis sur votre chemin. Ça ne vieillit jamais.

Votre défi cette semaine: Créez des cours remplis de power-ups ou utilisez des power-ups de manière unique, étrange ou amusante.

Votre niveau peut contenir tous les pouvoirs disponibles dans le jeu ou 100 Super Stars. Ou juste une poignée de power-ups bien placés qui aident à changer la façon dont le niveau joue. Assurez-vous simplement que les power-ups jouent un grand rôle dans le niveau. Comme précédemment, si vous avez des cours plus anciens qui fonctionneraient avec ce thème, soumettez-les dans les commentaires ci-dessous! Mais évitez de soumettre des niveaux qui sont déjà apparus lors d’un précédent concours Mario Maker.

La semaine prochaine, je partagerai mes cours préférés!

Comment soumettre un niveau – Instructions

1. Construisez un nouveau cours basé sur le défi.

2. Nommez le niveau et (si vous voulez) ajoutez “Kotaku” ET / OU le thème cette semaine dans le nom du niveau. Une fois cela fait, téléchargez-le dans Super Mario Maker 2 pour Nintendo Switch.

3. Publiez ensuite l’ID du cours dans les commentaires, ainsi que le nom du niveau et toute autre information que vous souhaitez inclure. S’IL VOUS PLAÎT inclure le nom du cours dans les commentaires.

AUSSI! Vous pouvez partager un niveau plus ancien que vous avez déjà créé, mais ne partagez pas un cours que vous avez déjà soumis pour un concours Mario Maker précédent.

