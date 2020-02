Concours pour la couverture réversible de l’édition physique

Petit héros de la ville est ce RPG développé par Game Freak (la société derrière le développement des jeux de la saga principale de Pokémon) qui a une bande sonore composée par Tobby Fox, le principal créateur d’Undertale. Alors que ce titre était en vente pour Nintendo Switch via l’eShop l’année dernière, il y a quelques mois, il a été annoncé qu’il arriverait au format physique grâce à une édition très spéciale, et maintenant NIS America a lancé un petit concours pour que les joueurs votent sur la façon dont la couverture réversible sera.

3 options sont celles proposées par NIS America pour la couverture réversible de Little Town Hero

Little Town Hero recevra une édition physique très complète sous le nom de “Big Idea Edition”, et arrivera le 30 juin 2020 (vous pouvez l’obtenir sur Amazon) et comme NIS America l’a annoncé maintenant, les joueurs peuvent choisir quel sera l’intérieur du couvercle réversible. Ainsi, si vous accédez au site NIS America via ce lien, vous pouvez voter parmi l’une des 3 options qui nous sont présentées. Quel est votre préféré, le premier, le deuxième ou le troisième?

De cette façon, nous n’avons qu’à attendre quelques mois pour que cette édition complète de ce jeu spécial arrive au format physique sur Nintendo Switch et Playstation 4, mais, comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, si vous êtes de ceux qui ne peuvent pas attendre , il vous suffit d’obtenir une copie du jeu au format numérique via l’eShop, la boutique virtuelle de la console hybride du Great N. Et vous, voulez-vous vous mettre dans la peau de ce héros qui se mettra à économiser Si la petite ville devenait un grand héros dont tout le monde se souvient?

