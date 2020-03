Configuration requise pour Doom Eternal PC, spécifications recommandées confirmées

Avec le lancement de Doom Eternal qui approche régulièrement sur PC, PlayStation 4, Stadia et Xbox One, le développeur id Software a publié toutes les spécifications nécessaires pour exécuter le jeu de tir rapide sur PC via Steam.

Depuis l’arrivée de Doom Eternal sur PC vers la fin du mois de mars, et parce qu’il s’agit d’un jeu de tir à la première personne incroyablement rapide qui nécessite une prise de conscience constante, vous vous demandez peut-être quelles spécifications sont nécessaires pour exécuter le jeu. Nous avons compilé la liste complète des spécifications nécessaires pour obtenir l’expérience minimale et recommandée ci-dessous.

Il convient de noter que les spécifications minimales vous offriront une expérience qui fonctionne à 1080p et 60 images par seconde sur des paramètres de faible qualité, tandis que les exécutions recommandées à 1440p et 60 images par seconde sur des paramètres de haute qualité. De plus, les GPU minimaux sont ce qui était nécessaire pour exécuter Doom 2016 sur les paramètres recommandés.

Caractéristiques du PC Eternal Full Doom

Le minimum

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits OS: Windows 7/64 bits Windows 10 64 bits Processeur: Intel Core i5 à 3,3 GHz ou supérieur, ou AMD Ryzen 3 à 3,1 GHz ou supérieur Mémoire: 8 Go de RAM Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 970 ( 4 Go), GTX 1060 (6 Go), GTX 1650 (4 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go) / RX 470 (4 Go) Stockage: 50 Go d’espace disponible Remarques supplémentaires: (1080p / 60 FPS / paramètres de faible qualité)

conseillé

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits OS: Windows 10 64 bits Processeur: Intel Core i7-6700K ou supérieur, ou AMD Ryzen 7 1800X ou supérieur Mémoire: 16 Go de RAM Graphiques: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega56 (8 Go) Stockage: 50 Go d’espace disponible Remarques supplémentaires: (1440p / 60 FPS / Paramètres de haute qualité)

Avant sa sortie le 20 mars sur toutes les plates-formes – à l’exception de Switch, qui verra un port un peu plus tard cette année – vous pouvez précommander Doom Eternal dès maintenant. Ce faisant, vous obtenez Doom 64 et le pack Rip and Tear. Vous pouvez consulter notre guide de précommande Doom Eternal pour en savoir plus sur les différentes éditions et bonus.

Nous avons récemment découvert le nouveau type de jeu multijoueur de Doom Eternal appelé Battlemode. Le rédacteur en chef Michael Higham est reparti très impressionné par l’expérience, déclarant: “Battlemode est une approche inventive du multijoueur asymétrique non seulement parce qu’il innove, mais parce qu’il est si proche de ce que Doom fait le mieux.”

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Doom Eternal Devs décompose chaque arme

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.