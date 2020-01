Confirmation de la sortie physique du commutateur Redout avec la date de lancement du 27 mars 2020

Après des années d’attente, les fans de courses futuristes pourront enfin ajouter Redout à leurs étagères.

Nicalis a confirmé que le jeu sera lancé physiquement pour Switch le 27 mars 2020, pour 39,99 $ USD. Les fans de hardcore peuvent également pré-commander cette version physique directement sur store.nicalis.com pour être l’un des 1000 premiers chanceux à obtenir une bande son de mini CD.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous, avec plus de détails:

Nicalis, Inc. a annoncé aujourd’hui que l’édition physique de Redout – une expérience de course anti-gravité à articulation blanche pour Nintendo Switch – sera publiée le 27 mars 2020. De plus, les fans peuvent désormais précommander Redout sur store.nicalis.com pour un chance d’obtenir l’un des 1 000 premiers exemplaires qui comprendra un mini échantillonneur de bande son de CD à l’intérieur de l’emballage.

Développé par 34BigThings, Redout offre une écurie de 28 véhicules futuristes et personnalisables, chacun présentant des caractéristiques distinctes comme l’accélération, la vitesse de pointe, l’adhérence, l’intégrité structurelle, le pool d’énergie et la vitesse de recharge énergétique. Le gameplay encourage une direction et un strafing parfaits, car chaque virage, pente et vrillage manœuvrés avec succès applique une force unique qui peut être canalisée vers une vitesse avant encore plus grande.

Avec 11 types d’événements et plus de 100 événements différents au total, toute l’action à grande vitesse dans Redout est accentuée par des étincelles volantes, des arcs électriques et un échappement flamboyant. Les environnements hautement optimisés offrent 60 parcours évocateurs répartis dans 12 endroits futuristes, où une Terre semi-abandonnée fournit un arrière-plan dystopique. Des effets d’ombrage et d’éclairage de pointe améliorent l’action et créent une esthétique magnifique et reconnaissable.

Développé par 34BigThings, Redout pour Nintendo Switch est classé «E pour tout le monde» par l’ESRB et est maintenant disponible en téléchargement numérique (39,99 $ PDSF). L’édition physique peut être précommandée sur store.nicalis.com (39,99 $ PDSF).

en relation

.