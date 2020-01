Confirmation spéciale de Rune Factory 4 pour une sortie le 28 février en Europe

Marvellous Europe a annoncé la date de sortie officielle de Rune Factory 4 Special en Europe et en Australie.

Le jeu devrait être lancé physiquement et numériquement le 28 février 2020. Une édition spéciale d’archives sera disponible exclusivement sur Marvelous Games Store.

Bande-annonce et détails:

Marvelous Europe Limited a le plaisir d’annoncer aujourd’hui que Spécial Rune Factory 4, le jeu Nintendo Switch remasterisé en haute définition du titre de simulation RPG acclamé par la critique qui était auparavant sorti sur la Nintendo 3DS, sortira numériquement et physiquement en Europe et en Australie le 28 février 2020.

En plus de la confirmation de la date de sortie, Marvelous Europe Limited est également fier d’annoncer que cette version Nintendo Switch de Spécial Rune Factory 4 comprendra des langues audio anglaises et japonaises ainsi qu’une localisation de texte en anglais, français et allemand.

Les fans désireux de posséder le jeu numériquement pourront pré-acheter Spécial Rune Factory 4sur le Nintendo eShop aujourd’hui pour 32,99 £ / 39,99 € / 59,95 $ AUD avec des préachats, y compris le DLC Swimsuit Day en bonus. Ce DLC est exclusif aux pré-achats numériques sur le Nintendo eShop ainsi qu’à l’édition d’archives physique précédemment annoncée qui est disponible en pré-commande sur le Marvelous Games Store.

Lors du lancement Spécial Rune Factory 4 recevra également le DLC «Another Episode» GRATUITEMENT sur le Nintendo eShop jusqu’au 26 mars 2020. Une fois cette période promotionnelle terminée, le DLC «Another Episode» sera alors disponible à l’achat sur le Nintendo eShop pour 4,49 £ / 4 €, 99 / 7,50 $ AUD. Ce contenu téléchargeable ajoute des histoires illustrées pour les 12 candidats au mariage et sera présenté entièrement exprimé en anglais et en japonais.

Nouveaux ajouts dans Spécial Rune Factory 4 comprennent également un niveau de difficulté «Enfer» plus difficile et le très attendu «Mode jeune marié», qui présente des épisodes spéciaux sur la vie conjugale avec les 12 bachelors et bachelorettes éligibles du jeu qui proposent également de nouvelles voix et des cinématiques en jeu.

Spécial Rune Factory 4 sera disponible physiquement en édition standard auprès de certains détaillants, ainsi qu’en version numérique sur le Nintendo eShop, en Europe et en Australie le 28 février 2020. Une édition physique limitée, connue sous le nom d’Archival Edition, sera également publiée le même jour. et est disponible en précommande exclusivement dans la boutique Marvelous Games.

en relation

.