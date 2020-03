Confirmé et déjà disponible les premiers Games With Gold en avril!

Comme chaque mois, l’attente autour des Games With Gold qui sera révélée est à son comble et grâce aux fuseaux horaires il a été possible de connaître les premiers jeux qui seront disponibles gratuitement sur Xbox One et Xbox 360 pour les abonnés de Xbox LIVE GOLD ou Game Pass Ultimate.

Il y a quelques instants, divers rapports ont souligné que le site Xbox avait été mis à jour dans sa section Games With Gold, montrant les premiers jeux d’avril téléchargeables gratuitement. Pour commencer, l’action de course Project CARS 2 est l’un des jeux désormais disponibles sur le salon Xbox LIVE GOLD. Ce titre a été développé par Slightly Mad Studios et est distribué par Bandai Namco et compte plus de 150 voitures, 50 pistes et plus de 100 pistes, qui sont abritées par les changements météorologiques en fonction des saisons qui apparaissent dans les courses.

D’autre part, le deuxième des Games With Gold en avril est Fable Anniversary, une édition remasterisée et définitive du premier épisode de la franchise épique développée par Lionhead Studios et qui a longtemps été associée à l’offre de jeux Xbox. Ce jeu est disponible pour Xbox 360 et peut déjà être acheté dans le cadre du programme.

Il convient de mentionner que dans les deux cas, les informations ont été corroborées en entrant dans leurs sites respectifs Xbox Marketplace Mexico et en eux l’annulation du prix et l’indication de la gratuité dans le cadre de Games With Gold se démarquent.

