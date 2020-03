Assetto Corsa Competizione confirme son lancement dans les consoles avec cette nouvelle bande-annonce publiée par 505 Games dans laquelle nous sommes invités à vivre l’atmosphère réelle du championnat GT3, en affrontant des pilotes officiels, des équipes, des voitures et des circuits joués dans le jeu avec le plus haut niveau de précision jamais atteint Assetto Corsa Competizione arrivera en magasin ce 23 juin pour PS4 et Xbox One.