Confirmez l’arrivée d’un jeu gratuit sur PlayStation 5 et Xbox Series X

Tout comme nous en savons peu à peu sur les détails de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, le catalogue de consoles commence progressivement à s’enrichir des développements de diverses études. Le samedi 28 mars, il a été confirmé qu’un titre free-to-play acclamé qui était très populaire cette génération atteindra également la prochaine.

Dans un rapport financier de Leyou Technologies (via GameSpot), la société propriétaire de Digital Extremes, il a été révélé que Warframe serait présent sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Cela peut ne pas surprendre si nous considérons qu’il s’agit de l’un des jeux avec le plus popularité au sein de l’offre de la société Hong Kong.

Au cas où vous l’auriez manqué: Un autre jeu multiplateforme à venir sur PlayStation 5 et Xbox Series X est OUTRIDERS.

Quelque chose d’intéressant est que Digital Extremes prévoit de le lancer, en dehors de ces consoles, dans “d’autres appareils”, ce qui n’est pas clair et le développeur n’a pas donné de détails, mais révèle qu’ils ont l’intention de continuer à étendre le titre. Malheureusement, aucune date de début provisoire n’a été donnée.

Plus de contenu à venir sur Warframe

En plus de la surprise précédente, Leyou a indiqué qu’il ajouterait plus de missions d’histoire et a incité les fans à garder un œil, car il prévoyait que plus de détails seront publiés en juillet de cette année, lors de la TennoCon.

Pour 2020, des mises à jour de contenu pour Warframe dans la mission d’histoire de New War et un autre monde ouvert devraient être lancées en 2020. En plus, nous aurons plus de mises à jour de contenu Empyrean, et nous rationaliserons le processus de guide pour débutants et niveau débutant. 2020 sera une autre année prospère pour Warframe, et d’autres plans seront annoncés lors de TennoCon en juillet 2020 “, a déclaré Leyou.

Vous attendiez-vous à ce que Warframe arrive sur PlayStation 5 et Xbox Series X? Pensez-vous que ce sont des titres dans votre catalogue de lancement? Envisagez-vous de les jouer sur de nouvelles plateformes? Dites-le nous dans les commentaires.

Un autre jeu gratuit qui devrait toucher la prochaine génération de consoles est Dauntless, qui était extrêmement populaire au lancement, mais rien n’a été confirmé jusqu’à présent.

Warframe est disponible sur consoles et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

