Confus mais heureux de prendre une bière

Afterparty, le dernier né du développeur d’Oxenfree Night School Studio, est sorti le 29 octobre (et classé M pour Mature, comme toutes les meilleures boîtes de nuit). C’est un jeu d’aventure basé sur une histoire écrit dans l’esprit sarcastique de ses prédécesseurs pointer-cliquer, plein à craquer à la fois avec des lignes de caractère pleines d’esprit et des signes que les écrivains peuvent peut-être avoir une touche trop attachée à certaines des références de la culture pop et de la philosophie ils ont crayonné. C’est un peu exagéré, mais les jeux de ce genre ont tendance à être indulgents par nature. Pour la plupart, c’est vraiment très amusant.

Ces impressions ont été initialement publiées le 28 octobre 2019. Elles sont renvoyées pour la sortie du jeu sur le Switch.

Lola et Milo sont des diplômés récents, et ils sont également morts. En jouant ensemble, vous essayez de trouver un moyen d’échapper à l’enfer tout en découvrant exactement comment ils sont morts et pourquoi ils sont en enfer en premier lieu. Dans la vision d’Afterparty de la damnation éternelle, les démons sont coincés dans un cycle de bureaucratie et de fête dont aucun n’est trop excité. Les humains sont torturés, mais uniquement pendant les heures normales de travail des démons, après quoi ils sont libres de faire la fête et de se faire baiser – à part la visite occasionnelle de leur démon personnel, qui apparaît avec la régularité et la commodité d’une période menstruelle . C’est exactement ce que font Lola et Milo, découvrant rapidement qu’ils peuvent échapper à l’enfer s’ils surpassent Satan lui-même.

Le chemin pour boire Lucifer sous la table implique en grande partie de bavarder avec les gens (la partie agréable) et de jouer au jeu occasionnel de boire (comme dans la vraie vie, plus amusant sur papier que dans la pratique). Honnêtement? Il n’y a pas grand-chose de déroutant à faire. Le véritable tirage est de déconner dans les arbres de dialogue, de voir ce qui se passe si vous faites quelque chose de stupide ou d’illégal, comme dans la vraie vie.

Le Milo maladroit et la Lola sèche n’étaient pas particulièrement populaires à l’université, et il est évident que naviguer dans le sentiment des cerfs de Virginie en essayant de pénétrer dans une nouvelle scène sociale n’est pas leur point fort. Avec un arrière-plan de milieux luxuriants et infernaux et une vie nocturne animée, Afterparty fait un excellent travail pour capturer la chaîne implacable de moments angoissants que vous vivez lors d’une soirée, de l’attente dans une ligne stupidement longue à la honte pathétique d’essayer de parler avec un videur aux yeux morts.

Vous obtenez un flux constant d’options de dialogue à choisir, mais ce qui secoue les choses, c’est l’alcool. Boire dans Afterparty déverrouille différentes options de dialogue, en fonction du cocktail spécifique. Il y a le Bloody Stool, qui donne l’effet “Flirty Floozy”, ou le Famous Last Words, qui vous donne le port audacieux et décousu d’un “Prison Bully”. C’était une explosion de voir quelles différentes boissons débloquées dans différentes situations. Lola devient hilarante quand elle est belliqueuse, et la maladresse inflexible de Milo se fond en quelque sorte dans tout ce qu’il fait. Il y a aussi le fait que Lola et Milo doivent continuer à faire des choix qui pourraient littéralement damner les âmes des autres humains pour l’éternité, rendant ces choix tout aussi amusants et foutus.

Ce qui lie vraiment le paquet, c’est le casting de voix, qui fait un excellent travail pour trouver un équilibre entre hammy et conversation. Je suis toujours un aspirant pour les gens qui peuvent affecter un ton naturaliste avec des lignes manifestement stupides, et la livraison mélangée avec le montage audio crée des moments assez drôles. Le malheureux Milo (Khoi Dao) est continuellement coupé de la midsentence et rôti par de petits démons ennuyés. Le cul-de-sac de Janina Gavankar fonctionne très bien avec la réaliste Lola, une jeune femme noire brillante, probablement déprimée, qui s’est éloignée de l’église, au grand désarroi de sa famille. Je l’ai trouvée incroyablement proche.

La distribution solide de soutien comprend Ashly Burch, qui est aussi grand que le démon vivant et étonnamment amical Sam Hill, et Dave Fennoy, qui joue un Satan charismatique, mais surmené et blasé. Même les personnages d’arrière-plan sont une huée, comme le démon de traitement de Ben Stiller-esque que je suis sûr d’avoir rencontré au DMV avant, ou le démon douloureusement peu cool Fela (abréviation de Fellatio), dont le désespoir de se faire des amis m’a bloqué avec une dose de gêne d’occasion.

Un autre avantage est le fait que vous pouvez choisir des chemins de quête de branchement qui vous permettent d’adopter différentes approches pour atteindre vos objectifs. Dans une partie, j’ai décidé d’aider le démon Fela au lieu de Lynda humaine, et le démon personnel de Milo et Lola s’est délecté de le frotter sur leurs visages. Les récapitulations du démon personnel ajoutent beaucoup à la rejouabilité d’Afterparty, et un personnage se moque même de s’inquiéter de quelque chose lors d’une deuxième partie. L’humour autoréférentiel est un peu lourd à certains endroits, mais je ne pouvais pas m’empêcher de rire.

Malheureusement, voici comment je connais les options de branchement: j’ai d’abord joué sur un Macbook Pro 13 pouces 2019 non personnalisé. En plus de ne pas pouvoir ouvrir l’un des menus de pause d’Afterparty sans qu’il se bloque, il y avait deux moments différents où je ne pouvais pas progresser car une option de dialogue nécessaire ne s’affichait pas. Un cas s’est produit vers le début, et un s’est produit plus près du milieu de partie. L’école du soir a dit à Kotaku qu’elle était au courant de ces bogues et qu’elle s’efforçait de les corriger avant leur publication. Quoi qu’il en soit, je vais aider les sept d’entre vous qui sont assez idiots à envisager de faire cela comme je l’ai fait: n’achetez pas cela sur macOS, si vous pouvez l’aider.

Afterparty fonctionne beaucoup plus facilement sur ma PlayStation 4 Pro mais a toujours des problèmes. Lorsque j’ai répliqué ce qui a causé le problème de Macbook sur ma console, j’ai rencontré des bugs qui m’ont coincé dans un menu de dialogue ou de commande de boissons. Certains sont partis après avoir attendu, mais d’autres, comme la congélation de la carte des cocktails, ont persisté jusqu’à ce que je réinitialise le jeu, ce qui était frustrant. Je n’ai finalement pas pu commander de cocktail dans la première séquence de mesures du jeu sur PS4. Ces bogues étaient plus faciles à contourner que ceux du Macbook, mais ils étaient toujours perturbateurs.

Malgré les bugs, Afterparty a beaucoup à plaire si vous aimez les jeux similaires. Comme de nombreux jeux axés sur l’écriture, cela va dans le sens de la prétention, mais c’est aussi trop conscient de soi et trop plein de blagues pour ne pas en tenir compte. Certes, la marche à pied dans les fosses de l’enfer à pied est parfois un peu fastidieuse, mais c’est un petit reproche pointilleux. Je ne l’ai pas encore terminé, en partie à cause des bugs, mais j’ai beaucoup apprécié ce que j’ai vu et j’espère que le patch du jour un rendra le jeu plus jouable. J’aimerais vraiment voir si mes choix horribles affectent la fin de partie. Comme dans la vraie vie.

