Connaître le prix du Smash Bros.Ultimate Fighter Pass 2 au Mexique

La promesse est une dette et, comme il a été révélé il y a quelques jours, Masahiro Sakurai, aujourd’hui 28 janvier, serait une date spéciale pour Super Smash Bros.Ultimate pour le lancement du Fighter Pass 2, ainsi que l’arrivée de Byleth et de la peau de Cuphead, il est donc temps pour vous de faire le tour du jeu Switch réussi pour que vous connaissiez les nouvelles.

D’abord nous partons avec lui Fighter Pass 2 Super Smash Bros.Ultimate, qui est déjà disponible en prévente dans le Switch eShop et pour notre pays a un coût de 581,81 $ MXN, un montant qui garantira les combattants qui se lanceront à l’avenir, en plus d’une récompense spéciale. En ce sens, les informations officielles de la boutique numérique Switch révèlent que ce pass couvre les débuts des 6 prochains combattants qui rejoindront Super Smash Bros.Ultimate à un moment donné, avec une date limite du 31 décembre 2021. Dans ce Dans ce sens, vous devez prendre en compte que chaque combattant coûte 116,21 $ MXN séparément et que l’eShop propose également cette option.

Maintenant, si vous achetez le Fighter Pass 2 Vous recevrez un prix intéressant pour votre Mii qui se présente sous la forme du costume de combattant de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et qui se compose d’un casque et d’un équipement ancestraux. De la même manière, il est important de mentionner que cette acquisition vous donnera 146 pièces dans l’eShop.

Bonne nouvelle, combattants. Super #SmashBrosUltimate Fighters Pass Vol.2 sera disponible en pré-achat le 28/01!

Ce Fighters Pass contiendra… 6 combattants! Il comprend également une tenue bonus Mii Swordfighter, Ancient Soldier Gear, qui sera disponible pour une utilisation le 28/01. pic.twitter.com/Mg8DafbHjk

– Nintendo Versus (@NintendoVS) 16 janvier 2020

Byleth et Cuphead se joignent à la bataille

Déjà dit Fighter Pass 2 il est temps de passer à l’action et à partir d’aujourd’hui Byleth, personnage de Fire Emblem: Three Houses, fait déjà partie de la liste de Super Smash Bros.Ultimate étant le dernier combattant du Passe de chasse courant Byleth arrivera avec la scène du monastère Garreg Mach et nous vous montrons ici en action:

Enfin, les fans de Cuphead pourront voir leur rêve se réaliser, bien que partiellement, pour le voir dans Super Smash Bros.Ultimate grâce au fait qu’aujourd’hui les nouveaux skins pour Mii sont arrivés, parmi lesquels celui du protagoniste de la plateforme StudioMDHR et celui de Mega Man.

Une nouvelle sélection de costumes Mii Fighter, y compris le costume #Cuphead et le morceau de musique Floral Fury, sont maintenant disponibles en DLC payant dans #SmashBrosUltimate. Que vous créiez Floral Fury ou que vous donniez votre meilleure impression d’assassin, essayez-les! pic.twitter.com/VNMXoz1tzt

– Nintendo Versus (@NintendoVS) 29 janvier 2020

Il n’y a donc aucune excuse pour ne pas profiter de Super Smash Bros.Ultimate, un titre disponible sur Switch. N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au titre réussi de la console hybride.

