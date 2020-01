Conseils pour commencer et gagner de l’argent dans GTA Online

Bien qu’il ait plus de six ans, GTA Online est mis à jour avec de nouvelles voitures et de nouvelles armes tous les quelques mois. Peut-être que vous voulez sauter pour la première fois ou que vous revenez d’une pause. Quelle que soit la raison, voici quelques conseils pour être opérationnel dans GTA Online.

[Update 1/23/20:: A version of this story first appeared on 3/28/17. We’ve updated it with new tips about the casino, being a CEO, spending money and saving cash.]

Prenez l’édition en ligne GTA V Premium

Mis à part le nom long et stupide, c’est un excellent package pour les nouveaux joueurs. Vous obtenez un tas de voitures, d’armes, de vêtements et de propriétés dès la sortie de la porte. Vous ne saurez pas quoi faire de tout ça tout de suite, mais finalement, vous serez content de l’avoir.

Si cette version du jeu disparaît ou est trop chère pour vous, GTA V est également mis en vente assez souvent. Il est souvent fourni avec des cartes Shark, ce qui signifie que vous commencez le jeu avec de l’argent supplémentaire.

Jouez à un seul joueur

La partie histoire de GTA V vous apprendra certaines des bases dont vous avez besoin pour survivre dans GTA Online, sans connards, trolls ou peur d’une mort constante.

Personnalisez votre personnage

Une fois que vous avez terminé les premières missions et objectifs du didacticiel, allez voler dans quelques dépanneurs et utilisez une partie de votre argent durement gagné pour acheter de nouveaux vêtements pour votre personnage. La personnalisation de votre personnage vous aidera à vous sentir connecté à leur voyage, du voyou au cerveau criminel. Il est utile que GTA Online dispose de threads incroyables à essayer.

Attention cependant! Actuellement, les nouveaux vêtements sont beaucoup plus chers que les vêtements plus anciens posés sur des cintres. GTA Online a un peu un problème d’inflation ces jours-ci.

Si vous avez des amis, amenez-les

Bien qu’il soit possible de jouer à GTA Online par vous-même, ce n’est pas la meilleure expérience: les amis améliorent tout, après tout. J’ai de bons souvenirs de copains se faire écraser par une voiture, énerver accidentellement un flic et d’autres manigances qui ont rendu GTA Online plus amusant et divertissant. Hautement recommandé.

Les amis sont également utiles pour accomplir certaines des missions et activités les plus complexes, qui ont des paiements plus élevés que de simplement voler un dépanneur.

Contactez les missions



Les missions de contact sont comme les missions GTA standard, mais elles vous séparent des autres joueurs lors d’une session d’itinérance gratuite. Cela signifie que vous pouvez vous concentrer sur l’objectif sans vous soucier d’un trou du cul aléatoire vous tuant avec un jet. Les missions de contact peuvent être un moyen amusant de gagner de l’argent, car elles paient de l’argent supplémentaire pour les nouveaux joueurs.

Les missions de contact vous sont proposées au hasard via le téléphone en jeu, mais vous pouvez également les trouver dans le menu de pause sous Travaux. Il vous suffit d’héberger un emploi et de sélectionner “Créé par Rockstar”, où vous pourrez jouer à n’importe quelle mission de contact. Si vous pouvez inviter un ami de niveau supérieur, définissez ces missions sur Difficile. Vous obtenez plus d’argent et de points de réputation (RP).

Finalement, les missions de contact ne seront pas le meilleur moyen de gagner de l’argent, mais si vous débutez, elles sont un bon moyen de passer de GTA solo à GTA Online.

Profitez des événements

Rockstar organise toujours des événements hebdomadaires pour GTA Online. Gardez un œil sur le compte Twitter de Rockstar ou le blog Newswire de Rockstar pour savoir quand les choses se produisent. Ces événements peuvent varier en qualité, mais beaucoup d’entre eux donnent aux joueurs des moyens de gagner de l’argent et de l’expérience supplémentaires. Les événements offrent également des réductions hebdomadaires à GTA Online, donc si vous voulez une nouvelle supercar ou une nouvelle maison, il vaut la peine d’attendre.

Gardez un œil sur les courses de cascades double RP et double $ en particulier, qui distribuent des tonnes d’argent même si vous ne gagnez pas. En parlant de courses acrobatiques …

Jouez à quelques courses acrobatiques

Les courses acrobatiques sont un excellent moyen de gagner de l’argent et de monter de niveau, même si vous jouez seul. Non seulement ceux-ci paient bien, mais ils sont également un excellent moyen de gagner plus de victoires en course. Ceci est important si vous souhaitez déverrouiller toutes les mises à niveau et tous les mods de la voiture.

Si vous voulez gagner des courses acrobatiques plus souvent, essayez de frapper quelques trottoirs avec votre véhicule. C’est un exploit petit mais utile qui permet aux joueurs d’aller beaucoup plus vite que prévu. De plus, même si vous avez l’impression de perdre une course, ne quittez pas le match. Même obtenir la 4e place dans une grande course paie bien et vous récompensera avec RP. Cela vous aidera à passer au niveau supérieur.

Pour vous aider à trouver ces courses, consultez ces listes de lecture: vous pouvez monter un gratte-ciel, conduire la puissante nouvelle fusée ou sauter dans le Ruiner 2000.

Jouez à certains modes adversaires

GTA Online propose de nombreux modes de jeu spéciaux. Il existe un mode qui vous permet de vivre vos fantasmes de cycle lumineux TRON, un mode furtif tendu inspiré par Manhunt et un mode qui recrée le semi-remorque Terminator 2 pourchassant une scène de vélo.

Ces modes sont particulièrement amusants avec un groupe d’amis, et vous pouvez même créer une liste de lecture mélangeant différents modes. Les modes présentent de nouveaux véhicules, armes et zones de la carte. Bien sûr, par rapport aux gros casse, ces modes ne vous rendront pas riche rapidement, mais ils sont amusants.

Ne gaspillez pas votre argent

Lorsque vous commencez pour la première fois, il peut sembler que tout le monde court avec des voitures de sport de luxe, mais cela ne signifie pas que vous devez acheter des choses flashy et coûteuses dont vous n’avez pas réellement besoin. Comme dans le monde réel, il est avantageux d’économiser!

Finalement, vous aurez assez d’argent pour acheter tout un garage de voitures et de motos cool. Mais soyez patient. Ne vous ruinez pas avant même d’avoir un appartement. Mais aussi…

N’achetez pas un appartement tout de suite

Économisez votre argent pour des maisons plus grandes qui vous permettent de commencer des cambriolages. Une fois que vous avez assez d’argent pour une maison plus grande, faites des recherches. Cela peut sembler idiot, mais vous devez d’abord conduire autour de toute propriété potentielle. Questions à vous poser: les paramètres régionaux semblent-ils occupés? Est-il proche de quelque chose d’utile, comme une nation ammu ou un bureau de PDG? Notez que de telles commodités attireront probablement d’autres joueurs, ce qui peut être dangereux.

Si vous avez un ami qui possède un appartement ou une maison, passez du temps avec lui et faites quelques braquages. Cela peut vous faire économiser de l’argent, et vous pouvez également posséder votre propre maison.

N’achetez pas un garage tout de suite

Les voitures sont parmi les plus grands symboles de statut et de richesse dans GTA Online, mais vous ne devriez pas vous inquiéter de telles apparences au début. Les garages peuvent sembler bon marché par rapport aux maisons, mais vous ne les utiliserez probablement pas pendant un bon moment. Attendez d’avoir rempli le garage de votre maison ou de votre appartement avant d’acheter un garage séparé.

N’achetez pas chaque arme dans le magasin

Chaque fois qu’un nouveau pistolet sort, j’ai tendance à l’acheter et à l’essayer. Ne sois pas comme moi. Ces nouveaux pistolets remplacent rarement mes favoris. Une fois que vous avez trouvé un fusil d’assaut ou un pistolet que vous aimez, restez avec. Finalement, vous aurez assez d’argent pour tout payer, mais vous ne devriez pas transpirer tôt.

Devenez PDG …

Devenir PDG ou chef d’un gang de motards coûte cher. En plus de cela, ce morceau de contenu a ses propres mécanismes et systèmes de jeu qui seraient écrasants pour les nouveaux joueurs.

Allez voler des voitures

Il existe de nombreuses entreprises différentes dans lesquelles vous pouvez jouer dans GTA Online une fois que vous êtes devenu PDG. Mais pour les nouveaux joueurs ou les gens qui cherchent à s’amuser tout en faisant de l’argent, je recommande d’acheter un entrepôt de véhicules et de voler des voitures. Voler et vendre des voitures est l’une des entreprises les plus populaires de GTA Online, ce qui signifie que vous pouvez trouver d’excellents guides et vidéos à ce sujet.

La boucle de base fonctionne comme ceci: vous allez sur votre ordinateur de bureau en tant que PDG et vous achetez un véhicule. Ensuite, votre assistant vous explique où et comment vous rendre et voler la voiture que votre client veut. Après cela, vous le ramenez à votre entrepôt, où il est stocké. Volez-en un peu plus et vous et quelques amis pourrez alors vendre toutes les voitures à la fois, ce qui vous fera gagner de l’argent en même temps.

Ce que j’aime dans cette entreprise, c’est que chaque partie est agréable. Voler des voitures rapides et chères, c’est cool. Les stocker dans un entrepôt secret est cool. Vous et vos amis conduisez ces voitures badass pour les vendre à un client riche, c’est cool. Le jeu permet au leader de savoir comment les autres joueurs conduisent s’ils causent des dommages supplémentaires aux voitures (ces dommages sont retirés de la coupe finale), il y a donc également un bon sentiment de tension pendant les missions.

Visitez le casino

La chance est peut-être de votre côté! Ou peut être pas. Une seule façon de le savoir: allez visiter le casino. L’entrée est gratuite et vous pouvez également obtenir des jetons gratuits pour jouer. Vous pouvez également faire tourner une grande roue à l’avant du casino une fois par jour et gagner un prix. Ce pourrait être une chemise stupide ou des collations, ou ce pourrait être une voiture neuve ou un tas d’argent.

Soyez prudent autour du casino. Cette zone est populaire auprès des joueurs, et en tant que telle, elle peut être dangereuse selon votre lobby. Une fois que vous êtes au casino, vous êtes en sécurité, mais à l’extérieur, il peut s’agir d’une zone de guerre. Vous voudrez peut-être activer le mode passif, qui empêche les autres joueurs de vous tuer, avant de vous diriger dans cette direction.

Évitez les braquages ​​jusqu’à ce que vous ayez confiance en vos compétences

Les braquages ​​sont un moyen passionnant de gagner de l’argent, mais ils peuvent aussi être frustrants et prendre du temps si vous ne faites pas attention. Vous devriez essayer les braquages ​​avec des amis, si possible, et seulement après avoir appris à survivre pendant des échanges de tirs plus longs. Vous devez également attendre d’avoir suffisamment progressé pour supporter plus de dégâts et disposer d’une bonne sélection d’armes et de gilets pare-balles.

Si vous jouez avec des joueurs aléatoires, utilisez un casque, mais essayez de ne pas être un imbécile. Les braquages ​​consistent à coordonner avec d’autres joueurs. De plus, certains des trajets en voiture les plus longs peuvent être ennuyeux, donc avoir des gens avec qui plaisanter peut aider à soulager la tension et à passer le temps plus rapidement.

Ne mâchez pas pour de l’argent, amusez-vous simplement

Quand j’ai commencé à jouer à GTA Online, j’ai passé des heures à moudre une mission facile qui rapportait beaucoup d’argent … mais après 3 jours, j’ai commencé à me détester pour ça. Maintenant je ne joue que ce que j’aime. Bien sûr, cela signifie que je ne suis pas la personne la plus riche de GTA Online, mais cela ne me dérange pas. Maintenant je m’amuse.

Bien que l’argent soit important dans GTA Online, vous pouvez toujours vous amuser sans dépenser beaucoup. Vous pouvez commencer la plupart des emplois et des courses gratuitement, alors ne vous souciez pas trop de broyer pour gagner des millions. Comme on dit, les meilleures choses de la vie sont gratuites.

Utilisez le menu d’interaction

C’est utile. Pour utiliser ce menu, maintenez le pavé tactile PS4 ou le bouton d’affichage Xbox One ou M sur PC. Grâce au menu d’interaction, vous pouvez stocker des gilets pare-balles, configurer rapidement votre GPS, changer de tenue, partager de l’argent entre vos équipages et acheter des munitions (bien que cela coûte un peu plus.) C’est le prix de la commodité.

Utiliser le mode passif

Une autre fonctionnalité utile dans le menu d’interaction est le mode passif. Le mode passif permet à quiconque de devenir presque immortel et d’éviter les balles et les voitures des autres joueurs. Si quelqu’un ne cesse de vous tuer encore et encore, devenez passif. Ils pourraient vous envoyer un message de colère ou vous traiter de lâche, mais ne vous en faites pas. La fonction passive est également un excellent moyen d’éviter les problèmes si vous souhaitez vous faire couper les cheveux ou consulter une nouvelle voiture que vous venez d’acheter. Si vous avez besoin d’une pause de tous les meurtres et destructions, le mode passif est toujours une option.

À l’abri

Les murs vous permettent de vous mettre à couvert et d’éviter les tirs ennemis, ce qui est utile. Vous pouvez également profiter d’un exploit lorsque vous êtes à couvert. Normalement, lorsque votre santé est faible, vous pouvez manger quelque chose, mais cela nécessite de vous asseoir pendant une animation de 10 secondes. Lorsque vous êtes à couvert, vous reprenez instantanément la santé tout en mangeant de la nourriture.

Pensez à acheter une carte Shark

Certains joueurs de GTA Online peuvent détester cette astuce, mais il n’y a rien de mal à acheter des cartes Shark si vous en avez besoin. Vous pourriez être occupé ou ne pas être en mesure de consacrer des jours à rattraper votre retard dans GTA Online. Peut-être que vous voulez une voiture cool, une belle maison ou des vêtements de fantaisie. Les cartes Shark accélèrent le processus, bien qu’elles ne soient pas réellement nécessaires pour profiter de GTA Online.

Explorez, détendez-vous et détendez-vous

GTA Online peut parfois ressembler à un travail. Si vous broyez trop ou que vous vous concentrez uniquement sur le fait de gagner beaucoup d’argent, cela peut rapidement devenir ennuyeux ou frustrant. Assurez-vous donc que vous avez du temps dédié à la détente. Allez jouer avec le train imparable, essayez de trouver le jetpack, explorez le désert avec un vélo tout terrain, trouvez un bateau et naviguez dans l’océan. Écoutez de la musique. Ne vous inquiétez pas pour ce joueur volant à proximité dans un jet; ils ne vous attaqueront probablement pas.

Probablement.

.