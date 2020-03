Conseils pour jouer à Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons est sorti aujourd’hui. J’ai passé beaucoup de temps avec ce jeu massif au cours des dernières semaines, et bien que cela ne soit pas suffisant pour vraiment saisir l’intégralité de ce qu’il a à offrir, j’ai quelques conseils pour ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti des premiers jours sur leur île personnelle. Voici un guide pour vous aider.

Mettez votre maison près des services aux résidents.

La première chose que vous ferez après avoir atterri sur votre île est de choisir un endroit pour votre maison. Tom Nook, le tanuki affable auquel appartient maintenant votre vie, vous tend une petite tente et vous envoie dans le désert avec vos compagnons de voyage pour trouver de la place pour votre abri de fortune.

Vous n’aurez pas beaucoup de biens immobiliers à choisir au départ – l’île est principalement coupée de rivières à ce stade – mais je suggérerais de placer votre tente quelque part près de la zone où Nook a établi son propre camp. Cela deviendra éventuellement les services aux résidents, l’élément central de l’île où vous planifierez des ajouts à votre maison et à votre île, commanderez des articles au terminal Nook et finirez par visiter Isabelle juste pour lui dire bonjour. Vos camarades villageois se rassembleront également fréquemment dans cette zone, ce qui facilitera leur recherche lorsqu’ils se promèneront sur l’île.

Et hé, si vous finissez par ne pas aimer cet endroit initial, vous pourrez finalement déplacer votre maison n’importe où sur l’île.

Achetez des mises à niveau depuis le terminal Nook dès que possible.

En parlant du terminal Nook, vous allez vouloir visiter fréquemment cette machine qui ressemble à un guichet automatique. C’est là que vous dépenserez vos Nook Miles (une monnaie secondaire que Nook récompense les joueurs pour avoir accompli des tâches dans l’île), rembourser vos prêts et parcourir votre catalogue.

L’un des éléments les plus utiles que vous trouverez au Nook Terminal très tôt est les guides d’organisation de poche, qui sont juste une façon élégante de dire les mises à niveau de l’inventaire. Au début, vous n’aurez pas beaucoup d’espace pour transporter des objets, mais vos poches deviendront incroyablement grandes une fois que vous aurez saisi ces guides. Ils apparaissent périodiquement dans les premiers jours de votre aventure sur l’île, alors gardez un œil sur le terminal de Nook et saisissez-les dès que possible.

Voici à quoi ressemble votre inventaire au départ, mais qui grandit ensuite … Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

… pour inclure tellement plus d’espace. Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Tout comme avec les guides d’organisation de poche, vous voudrez souvent vous enregistrer sur le terminal Nook pour des recettes d’outils mises à niveau. Alors que les outils fragiles avec lesquels vous commencez sont faciles à fabriquer avec quelques ressources communes, les outils mis à niveau ont une meilleure durabilité. Beaucoup de ces recettes impliqueront de combiner des outils fragiles avec du minerai de fer, que vous pouvez trouver en creusant des roches avec votre pelle, alors faites le plein tôt.

Je ne sais pas si ces mises à niveau sont liées aux jours passés sur l’île ou à la progression, mais il est judicieux de visiter le terminal Nook au moins une fois par jour pour vérifier ses dernières offres et collecter quelques Nook Miles gratuits pour votre dévouement.

N’oubliez pas de fouiller dans l’armoire de Nook’s Cranny.

Finalement, les fils jumeaux de Nook, Timmy et Tommy, ouvriront leur propre boutique plutôt que de vendre des trucs bootleg hors de la tente de leur père. Nook’s Cranny fonctionne de la même manière que dans les jeux précédents en agissant comme le lieu principal pour acheter et vendre des articles, mais ils proposent également des recettes via une armoire à l’arrière. Au début, ce ne seront que des recettes d’outils fragiles, que vous devriez déjà avoir, mais au fil du temps, ils commenceront à stocker différents types de fleurs et des livres de recettes pleins de projets de bricolage.

Ces livres de recettes ne contiennent aucun élément essentiel, et vous ne pourrez probablement pas créer immédiatement plusieurs des éléments à l’intérieur en raison des matériaux dont ils ont besoin, mais ils aident à remplir votre base de données de recettes pour quelques cloches seulement. Si vous ne savez pas comment décorer votre maison, prenez quelques-uns de ces livres de recettes et voyez ce qu’ils ont à offrir. Vous pourriez juste trouver votre prochaine pièce d’accent.

Planifiez à l’avance pour éviter les problèmes frustrants de durabilité des outils.

Animal Crossing: New Horizons n’est pas une énorme aventure en monde ouvert ou un jeu de survie, mais il est bon de planifier à l’avance avant vos sorties sur l’île. Rien n’est plus frustrant que d’être au milieu de déterrer des fossiles et de faire casser votre pelle, vous obligeant à laisser un gros trou laid derrière vous en courant vers un établi pour en faire un nouveau.

Oui, merci beaucoup, NookScreenshot: Nintendo (Kotaku

Faites l’inventaire de ce que vous espérez accomplir après avoir quitté la maison. Allez-vous frapper quelques arbres pour le bois? Avez-vous besoin de reconstituer votre stock d’argile? Et la pêche? Vous devriez toujours pêcher! En fonction de vos objectifs, vous devez transporter plusieurs exemplaires des mêmes outils pour pouvoir échanger une hache ou une canne à pêche fraîche lorsque le besoin s’en fait sentir. Ils se cassent plus vite que prévu.

Ceci est particulièrement important lorsque vous voyagez vers d’autres îles. En achetant un billet au terminal Nook, l’aéroport local vous transportera vers une île au hasard pleine de ressources. Le pilote qui vous dépose propose des outils fragiles pour quelques Nook Miles, mais leur mise à niveau peut être fastidieuse si vous n’avez pas apporté de matériel avec vous. Une fois que votre inventaire a été mis à niveau, il ne devrait pas être un problème de prendre avec vous deux ou même trois de vos outils préférés afin de minimiser les interruptions.

Tout bouge en temps réel.

Le plus grand attrait d’Animal Crossing, du moins à mon avis, est son monde persistant. Le temps se déplace à la même vitesse dans New Horizons que dans la vie réelle, de sorte que le jeu tirera l’heure et la date de votre commutateur avant de commencer pour vous assurer qu’il correspond au monde réel. Naturellement, cela signifie que certains événements ne se produiront qu’à des moments ou à des dates spécifiques.

Vous voudrez vous enregistrer un peu tous les jours sur Animal Crossing, mais quand cela dépend entièrement de ce que vous voulez faire. Les magasins généraux et de vêtements, tous deux ouverts à 8 h et fermant à 21 h et 22 heures, respectivement, ont leurs propres horaires, tout comme les bogues et les poissons que vous rencontrerez. Consultez la Critterpedia, une sorte d’encyclopédie pour la faune de l’île, pour plus d’informations sur le moment où vous pouvez trouver certaines espèces.

Cela dit, si vos expéditions de pêche sont en retard, vous pouvez déposer les articles que vous souhaitez vendre dans la boîte de dépôt du magasin général pour 80% du prix total. L’argent sera déposé sur votre compte bancaire le lendemain matin. Les jeux précédents vous ont permis de modifier l’heure à laquelle les magasins étaient ouverts, mais je n’ai pas encore rencontré cette option dans New Horizons. En tant que personne qui joue souvent tard dans la journée, je croise les doigts, elle n’a pas complètement oublié les oiseaux de nuit comme moi.

Passez du temps chaque jour à rassembler des ressources.

La fabrication est entièrement nouvelle pour Animal Crossing: New Horizons, ce qui signifie que de nombreux joueurs de longue date devront accepter le système plus tôt que tard. En tant que tel, j’ai trouvé utile de passer les premiers matins à faire le tour et à récolter mon île avec autant de ressources que possible. Cela signifie frapper des rochers, frapper des arbres et attraper tout ce qui parvient à tomber sur le sol pendant la nuit.

Au début, vous n’aurez pas beaucoup à utiliser ces matériaux, mais une fois que vous aurez commencé à élaborer votre livre de recettes, vous serez heureux d’avoir des roches et des bâtons en réserve.

Utilisez l’astuce rock pour plus de récompenses.

Une bonne stratégie à utiliser lors de la recherche de ces ressources est le «truc du rock».

Une fois que vous avez touché un rocher avec votre pelle, vous disposez d’un temps limité pour continuer à frapper le rocher avant qu’il ne cesse de perdre des ressources. Cela dit, chaque claque vous éloignera davantage du rocher, ce qui signifie que vous devrez perdre un temps précieux à avancer tous les quelques coups. Les pelles de pelle optimales vous rapporteront 7 articles, mais avec l’astuce rock, vous pouvez pousser cela jusqu’à 8.

La mise en place de l’astuce rock est simple: avant de frapper un rocher, creusez deux trous en diagonale à proximité de telle sorte que, lorsque vous le frappez, les trous vous empêcheront d’être repoussés. Il est un peu difficile d’expliquer le positionnement avec des mots, mais consultez mon exemple dans le GIF ci-dessous pour une meilleure idée. Après cela, c’est aussi simple que d’écraser le bouton A et de récolter les fruits.

Juste une petite démo pour yaGif: Nintendo (Kotaku

Cela est particulièrement utile lorsque vous trouvez le rocher aléatoire qui a été désigné comme le rocher d’argent de votre île pour la journée. L’argent tombe, vous l’aurez deviné, de l’argent au lieu de matériaux. Les cloches sont abandonnées dans des dénominations croissantes, ce qui fait la différence entre 7 et 8 coups de 8 000 cloches massives. Et vous voulez ces cloches!

Essayer de creuser les trous après avoir réalisé que vous avez touché l’or prend trop de temps et gâche l’astuce. J’utilise l’astuce rock sur chaque rocher que je frappe juste au cas où je finirais par trouver de l’argent rock.

Améliorer votre maison = plus d’espace de stockage.

L’espace de stockage est une préoccupation courante dans les jeux Animal Crossing, mais New Horizons est très bon pour donner aux joueurs un endroit où mettre tout leur encombrement. Une fois que vous êtes passé d’une tente à une maison appropriée en remboursant votre premier prêt, vous pourrez facilement stocker des centaines d’articles. Le stockage augmente également à mesure que la maison s’agrandit. Je suis thésauriseur et je ne me suis jamais retrouvé sans espace pour ranger divers matériaux et meubles.

Vous ne pouvez pas organiser manuellement sur l’écran de stockage, malheureusement, mais il existe des moyens de trier les éléments par ordre alphabétique, au moment où ils ont été ajoutés et par type. Même si quelque chose ne semble pas utile, comme les ordures de l’océan ou une ruche, il est judicieux d’en conserver quelques-unes, car des recettes pourraient les nécessiter à l’avenir.

Obtenez sournois tout en attrapant des bugs.

Les joueurs chevronnés d’Animal Crossing le savent déjà, mais vous pouvez maintenir le bouton A tout en utilisant votre filet pour préparer l’outil et vous faufiler sur des bugs nerveux. Attraper des bogues semble beaucoup plus tolérant dans New Horizons, mais j’en ai rencontré quelques-uns qui disparaîtront dès que vous vous en approcherez. Utilisez cette astuce simple pour obtenir le saut sur eux.

Palourdes, appâts de poisson, ???, profit.

En discutant le long des plages dans Animal Crossing: New Horizons, vous remarquerez peut-être de petits jets d’eau jaillir du sable de temps en temps. Cela indique la présence d’une palourde japonaise et le déterrer vous donnera une recette facile pour les appâts de poisson. Une palourde équivaut à une portion d’appât, qui peut ensuite être jetée dans n’importe quel plan d’eau pour attirer immédiatement un poisson dans cette zone.

Je préfère toujours marcher le long de la plage et parcourir les rivières de mon île lors des expéditions de pêche, mais lorsque vous recherchez de sérieuses cloches, je vous recommande vivement de construire quelques piles d’appâts pour poissons et de vous diriger vers la jetée. C’est là que vous trouverez des poissons rares et chers comme le marlin bleu et le thon, qui se vendent pour des milliers de cloches chacun. Même les plus petits poissons comme la mâchoire à couteau barrée et le vivaneau rouge peuvent ratisser dans la pâte.

Cela peut prendre un certain temps avant de trouver quelque chose de précieux, mais continuez et vous aurez une quantité décente de cloches en un rien de temps.

Capture d’écran: Nintendo (Kotaku

Faites tremper le tout.

Ces conseils peuvent faire sonner New Horizons comme une mouture, mais le jeu est vraiment ce que vous en faites. J’ai parcouru certains aspects afin d’en voir le plus possible avant l’embargo de révision, mais c’est vraiment censé être joué pendant au moins un an pour tout expérimenter. C’est un simulateur de vie, après tout. Vous pouvez le faire aussi facilement que vous le souhaitez ou vous efforcer de rembourser vos prêts et de décorer votre maison.

Ma recommandation globale pour New Horizons est de se détendre. Consultez vos collègues villageois, envoyez des lettres, prenez des conseils de Nook sur des projets publics, passez du temps à discuter avec Isabelle et faites vraiment ce qui vous plaît le plus un jour donné. Si vous manquez quelque chose, comme un visiteur spécial ou un événement, il y a de fortes chances qu’ils se reproduisent de toute façon dans quelques semaines. Un court enregistrement quotidien devrait suffire pour évaluer ce qui se passe sur votre île et si vous devez ou non faire quoi que ce soit.

Animal Crossing: New Horizons est mieux traité comme une retraite du monde réel, en particulier à l’époque où nous vivons actuellement. Ne vous inquiétez pas de rénover votre maison, car Nook est un propriétaire étonnamment indulgent. L’île n’a pas besoin de ponts tout de suite car les villageois semblent de toute façon se téléporter. La thésaurisation des ressources n’est pas nécessaire car elles sont abondantes et se régénèrent constamment. Prenez le temps d’écouter les vagues de l’océan et d’imaginer à quoi pourrait ressembler la vie si le monde ressemblait un peu plus à Animal Crossing.

