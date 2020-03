Conseils pour jouer à Doom: Eternal

Capture d’écran: id Software (PlayStation Store)

Sur le papier, Doom: Eternal est un jeu simple. Utilisez de gros pistolets. Tuez tous les démons. Sortez comme s’il n’y avait pas de lendemain. Mais le jeu de tir à la première personne hilarante de id Software – qui est sorti la semaine dernière pour PlayStation 4, Xbox One et PC – est plus que ce qui semble évident. En tirant le meilleur parti des systèmes divers et complexes du jeu, vous pouvez transformer Doomguy en Doomgod. Les hordes de l’enfer souhaiteront avoir pris note de l’humanité 2020 et rester à la maison.

Les paramètres de difficulté sont (principalement) réglables.

Dans Doom: Eternal, il existe quatre paramètres de difficulté. Voici ce que le jeu les appelle, du plus simple au plus difficile: Je suis trop jeune pour mourir, Hurt Me Plenty, Ultra-Violence et Nightmare. Vous pouvez basculer entre ceux-ci à tout moment pendant que vous jouez.

Au-delà de ces paramètres standard, il y en a un encore plus difficile: Ultra-Nightmare. Vous ne pouvez pas basculer ce paramètre en milieu de partie. Dans ce mode, les ennemis sont tout aussi coriaces qu’ils sont dans Nightmare, mais si vous mourrez, c’est tout. Jeu terminé.

Peu importe ce que vous choisissez pour votre premier mod d’arme.

Après quelques minutes de jeu, vous rencontrerez votre première mise à niveau de mod d’arme. À ce stade, puisque vous n’avez que le fusil de chasse, vous pouvez choisir entre des bombes collantes (qui transforment les munitions en grenades à plasma de type Halo) ou Full Auto (exactement à quoi cela ressemble). Les deux sont des mises à niveau fantastiques, mais vous n’avez pas à vous inquiéter de la décision. Dans Doom: Eternal, les mods d’armes apparaissent rapidement. Si vous en essayez un et que vous n’en êtes pas satisfait, il ne faudra pas longtemps pour débloquer l’autre.

Peu importe les mods d’armes que vous augmentez.

Chaque mod d’arme a deux niveaux d’améliorations. Le premier niveau rend chaque mod un peu plus puissant, par exemple en augmentant la taille de l’explosion des bombes collantes ou en augmentant votre vitesse de déplacement tout en utilisant Full Auto. Vous débloquez des compétences dans le premier niveau avec des points d’armes, que vous obtenez en faisant ce que Doomguy fait le mieux (renvoyer les démons d’où ils viennent).

Le deuxième niveau est une augmentation transformatrice d’armes, qui est un niveau supérieur qui pourrait transformer un fusil d’assaut en un lance-roquettes à tir rapide, par exemple. Ce deuxième niveau ne nécessite aucun point d’arme. Au lieu de cela, pour gagner la mise à niveau, vous devez terminer quelque chose appelé un «défi de maîtrise».

Généralement, ces défis impliquent de tondre les démons de manière très spécifique liée au mod. Peut-être que vous devez tuer 25 cacodémons avec l’Arbalest de la baliste, ou éliminer cinq ennemis en une seule fois avec la tourelle du chaingun (dix fois). Plus tôt vous ouvrirez un défi de maîtrise donné, plus tôt vous pourrez utiliser l’avantage final du mod. En versant des points d’armes dans deux mods différents sur la même arme, vous vous tordez les genoux.

Astuce bonus: si vous pouvez trouver un jeton de maîtrise, vous pouvez ignorer tout défi de maîtrise, tant que vous avez acheté l’ensemble de mises à niveau précédent.

Améliorez ces mods d’armes.

C’est une question de style de jeu et d’opinion, bien sûr, mais les mods d’armes suivants ont tendance à avoir des niveaux finaux plus puissants. Versez-y d’abord vos points d’armes.

Fusil de chasse: Bombes collantes. Ce n’est pas seulement que les bombes collantes sont une explosion (les excuses les plus sincères pour le jeu de mots). C’est que l’autre mod du fusil de chasse, Full Auto, brûle les munitions trop rapidement pour être utile au début du jeu, avant d’augmenter la capacité des munitions.

Canon lourd: Micro missiles. Le mod Micro Missiles n’est pas si bon au début, mais achever la maîtrise en fait l’une des meilleures armes du jeu: un lance-roquettes à tir rapide qui ne surchauffe pas. Obtenez ce mod tôt afin que vous puissiez débloquer la maîtrise dès que possible.

Fusil à plasma: Heat Blast. Les mods pour le fusil à plasma ne sont pas aussi révolutionnaires que certains des autres mods d’armes, donc vous ne pouvez pas vraiment vous tromper ici. D’après mon expérience, Heat Blast est l’option légèrement meilleure. Terminer le défi de maîtrise déverrouille une capacité qui peut suralimenter les munitions standard du fusil à plasma, ce qui en fait une arme beaucoup plus mortelle.

Lanceur de roquettes: faire exploser à distance. À un niveau précoce, j’ai tiré une fusée qui, défiant toutes les lois connues de l’univers, est passée directement entre les jambes d’un démon. Les chances que cela se produise sont minces; nous parlons de simples pixels de distance. Oui, le lance-roquettes standard est une bête volage. Mais, avec la détonation à distance, vous avez plus de contrôle. De cette façon, si vous tirez un missile et qu’il passe entre les jambes d’un démon, vous pouvez simplement appuyer sur la gâchette et la faire exploser, ce qui, espérons-le, inflige de sérieux dégâts de projection.

Super Shotgun: il suffit de mettre à jour la chose dès que possible. “Améliorations” est le seul mod pour le Super Shotgun, et vous devez y verser des points d’armes dès que vous les obtenez. Le niveau de maîtrise met le feu au Meat Hook – le nom inutilement métallique de Doomguy pour un grappin -. Non seulement cela inflige des dégâts supplémentaires à n’importe quel démon que vous touchez, mais cela vous fera également perdre des armures supplémentaires. Étant donné que le déverrouillage du crochet enflammé nécessite 50 morts, c’est un bon candidat pour un jeton de maîtrise.

Ballista: Destroyer Blade. Allons y. Le nom seul devrait vous convaincre d’obtenir celui-ci.

Chaingun: tourelle mobile. Avant de déverrouiller chaque mod, vous pouvez voir une petite vidéo montrant ce qu’il fait exactement. La prévisualisation vidéo de la tourelle mobile donne l’impression que vous devez publier au même endroit, ce qui est très contraire au concept de base de Doom «se déplacer extrêmement rapidement à tout moment». Si le clip vous donne une pause, ne vous inquiétez pas. Comme le nom du mod l’indique, vous pouvez toujours vous déplacer très bien.

Ne manquez pas les portes Slayer.

Tout au long de Doom: Eternal, vous rencontrerez six Slayer Gates. Ces portes Slayer sont des défis facultatifs au cours desquels vous combattez quelques vagues d’ennemis de plus en plus difficiles. S’il n’y a qu’une seule chose que vous tirez de cet article, c’est celle-ci: Faites chaque Slayer Gate. Non seulement ils sont amusants, mais ils vous donnent également des cadeaux de niveau supérieur. Terminer chaque Slayer Gate vous donne trois points d’armes – un tirage important, si votre objectif est de mettre à niveau chaque arme – plus un bijou brillant appelé une clé empyréenne. Obtenez les six clés empyréennes et vous pourrez débloquer l’Unmaykr, sans doute l’arme la plus puissante du jeu.

Certaines des premières missions ont des déplacements rapides, mais ce n’est pas le cas pour toutes, surtout en fin de partie. Si vous ratez un Slayer Gate, vous devrez faire beaucoup de rechapage pour le récupérer. Par exemple, la Slayer Gate dans Mars Core, une mission de milieu de partie, est à la fin du niveau. Si vous battez le niveau sans attraper cette clé empyréenne, vous devrez refaire tout le niveau à partir de zéro – environ une heure de travail, même pour les joueurs qualifiés.

Avant de terminer un niveau donné, consultez la carte. Si vous voyez des zones violettes foncées, retournez-y. Ou, mieux encore, ouvrez la carte après chaque pièce que vous avez nettoyée. De cette façon, vous n’aurez pas du tout à revenir en arrière.

Obtenez ces runes.

Pendant que vous jouez, vous rencontrerez des runes, qui offrent des améliorations permanentes qui confèrent à Doomguy de puissantes capacités. Il y en a neuf dans le jeu, et vous pouvez choisir vos capacités avec chaque rune, mais vous ne pouvez en équiper que trois à un moment donné. C’est une bonne chose, alors, que seulement trois valent votre temps.

Étourdi et confus: Lorsque les ennemis clignotent en orange ou en bleu, cela signifie qu’ils sont décalés. Vous pouvez ensuite courir vers eux et effectuer un Glory Kill, une attaque de mêlée instantanée qui vous donne un coup de pouce de santé et vous rend brièvement invincible (aussi longtemps que dure l’animation). La fenêtre décalée est suffisamment généreuse, mais équiper cette rune la double pratiquement.

Cherche et détruis: Au début, vous devez être relativement proche des ennemis décalés pour effectuer des Glory Kills. Avec cette rune, vous pouvez combler des lacunes impressionnantes. Cela peut ne pas sembler très utile, d’autant plus que Doomguy a un tableau de bord utile qui peut réduire la distance rapidement. Mais s’il y a une horde infranchissable de démons entre vous et un ennemi chancelant, cette rune vous permet essentiellement de vous téléporter de l’autre côté.

Chrono Strike: Avec cette rune, appuyer sur la gâchette gauche en plein air met le jeu au ralenti. Étant donné que le déclencheur gauche active également les mods d’armes, cela signifie que l’utilisation de n’importe quel mod d’arme en plein air crée une sorte de balle de fortune. Autrement dit: vous pouvez entrer dans la matrice en sautant comme un frère Mario. Cela est particulièrement utile pour les armes puissantes qui nécessitent une charge, comme la lame destructrice de la baliste. Il est également parfait pour le crochet à viande; le ralenti fait de la traversée de niveau un art plus facile et plus précis.

Vous pouvez désactiver les paramètres de prise en main.

Lorsque vous rencontrez un nouveau type d’ennemi, vous verrez une fenêtre contextuelle offrant quelques conseils sur la façon de battre les bêtes. Certains joueurs pourraient trouver cela irritant et penser que cela enlève à l’expérience Doom classique de se cogner la tête contre un mur tout en essayant de comprendre comment diable pour vaincre un nouveau démon. Pour ces masochistes, voici un avertissement: vous pouvez désactiver cela en ouvrant les paramètres du jeu et en désélectionnant “Tutoriels”.

Vous pouvez également désactiver «Glory Kill Highlight». Lorsque ce paramètre est activé, les démons clignotent lorsque vous pouvez effectuer un Glory Kill sur eux. Désactivez-le, et ils sont toujours sensibles à Glory Kills, mais le jeu ne vous le signalera tout simplement pas comme un contrôleur de la circulation aérienne hyperactif. C’est encore un autre réglage qui rend les échanges de coups de feu plus difficiles au-delà de la simple augmentation des taux de dégâts et de l’agression ennemie.

N’allez pas instinctivement pour les one-ups.

Certains niveaux ont des one-ups cachés qui vous donnent une seconde chance à la vie. Dans Doom: Eternal, ils s’activent immédiatement après votre mort, vous n’avez donc pas besoin de redémarrer les salles ou les combats ou quelque chose comme ça. Vous vous placez là où vous vous trouvez. Ils sont extrêmement utiles, mais il ne faut pas y aller, du moins pas tout de suite. Utiliser un one-up signifie que c’est parti pour de bon. Même si vous mourez, il ne réapparaîtra pas sur la carte.

Quand vous voyez un one-up, cela signale presque toujours un grand combat à l’horizon. Dans ces cas, il vous appartiendrait de courir dans la pièce suivante, de plonger vos orteils dans le combat, de noter les ennemis et les vagues et les emplacements de mise sous tension, et de vous laisser mourir. Après avoir réapparu, retournez en arrière, attrapez le one-up et réessayez. Maintenant, vous aurez une vie supplémentaire et la configuration du terrain dans votre coin.

Passez vos cristaux sentinelles sur l’aimant de butin.

Les cristaux sentinelles sont des déverrouillages qui confèrent à Doomguy des bonus passifs et permanents. Chaque bonus nécessite deux cristaux pour se débloquer. (En bonus, chaque cristal que vous dépensez augmentera également votre santé, votre armure ou vos mètres de munitions.) Il existe six de ces passifs, mais vous devriez opter pour Loot Magnet dès que vous le pouvez. Sans cela, vous devez à peu près marcher directement sur les pertes de ressources pour les récupérer. L’aimant de butin les tirera vers vous d’une distance généreuse. Dans les échanges de tirs en fin de partie, où les choses deviennent plus mouvementées qu’un caucus des premiers États, vous serez heureux d’avoir obtenu la mise à niveau.

Vous pouvez trouver des mises à niveau dans votre base.

Au fur et à mesure que vous relevez les défis, vous déverrouillez les batteries Sentinel. Dans la forteresse de Doom, l’appartement extraplanétaire sur le thème de Metallica de Doomguy, il y a diverses portes d’énergie qui déclenchent des déverrouillages supplémentaires. Il en coûte deux piles pour ouvrir chaque porte. Cela peut être douloureusement évident pour certains joueurs, mais ce n’était pas le cas pour moi, donc je vais partager: certaines de ces salles contiennent des améliorations tangibles, comme des mods d’armes et des cristaux sentinelles.

J’ai imprudemment dépensé des batteries au début du jeu pour débloquer des skins pour Doomguy. À quoi ça sert? C’est un jeu à la première personne! Il y a trop peu de cinématiques dans ce jeu pour que les tenues bonus importent vraiment, et beaucoup d’entre elles ressemblent à des conceptions Rick Owens à un taux réduit, de toute façon. Au lieu de cela, j’aurais dû visiter l’arrière-salle de la forteresse de Doom, où il y a un butin pirate de mises à niveau essentielles.

Avec des murs fissurés, faites attention aux couleurs.

Comme il s’agit d’un jeu Doom, une manière clé de traverser consiste à percer des trous: à savoir, les murs fissurés. Mais la couleur de la fissure signifie plus que simplement «allez ici». Les fissures vertes sont des murs que vous devez briser pour la progression de l’histoire. Les murs noirs cachent des secrets et des déverrouillages en option. Les fissures jaunes signifient que vous devez trouver quelque chose dans l’environnement – disons, un faisceau laser géant – pour les briser avant d’avancer.

Il y a un mur de guitare dans la forteresse de Doom.

Quelqu’un fait un concert à cet homme à Ozzfest. Capture d’écran: id Software (Kotaku)

Ce n’est pas une astuce. Je voulais juste vous montrer à quel point ce jeu est bizarre.

Tuer plus démoniaque:

