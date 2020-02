Conseils pour jouer à Fire Emblem: Three Houses

La semaine dernière, Fire Emblem: Three Houses a reçu un nouveau morceau de DLC brillant. Contrairement aux «vagues» précédentes, ce n’est pas seulement une poignée de nouvelles quêtes et de nouveaux costumes et d’autres ajouts à petite échelle. Ce DLC, appelé Cindered Shadows, est une campagne autonome entièrement contenue, dans laquelle Byleth, Claude, Edelgard, Hilda et quelques autres étudiants moins cool explorent une mystérieuse zone souterraine appelée Abyss.

Cindered Shadows est génial. Il modifie également un peu la boucle de jeu de base de Three Houses. Pour la plupart, nos conseils pour le jeu de base sonnent toujours vrai. Mais, après avoir passé environ sept heures avec cette nouvelle campagne, il y a quelques conseils supplémentaires qui s’appliquent ici – des choses dont j’aurais aimé que quelqu’un me parle avant de commencer. Alors laissez-moi vous dire.

Soyez conscient que l’argent est serré.

Lorsque vous démarrez Cindered Shadows pour la première fois, le jeu vous avertira qu’il y a «une quantité finie d’or». Oui, c’est un peu dramatique. Mais Cindered Shadows vous donne vraiment une coupe de cheveux. Pour les joueurs qui pourraient être habitués aux coffres presque sans fond du jeu de base Three Houses (coupable comme accusé!), Avoir à gérer vos finances pour une fois pourrait être un choc. N’oubliez pas de vendre ces lingots! Et pendant que vous y êtes …

Vendez immédiatement toutes vos armes en fer.

Vos personnages commenceront avec des versions en fer et en acier de leur arme principale (hache, épée ou lance, conformément à la tradition de Fire Emblem). Gardez l’engrenage en acier. Ensuite, dès que vous en êtes capable, vendez les trucs de fer à l’Armurerie. Vos personnages commencent tous au niveau 20 et ont donc largement dépassé cet équipement de fer de mauvaise qualité. De plus, si vous déchargez le lot, vous gagnerez un tas d’argent assez décent, que vous devriez ensuite utiliser pour …

Achetez des armes en argent pour tout le monde.

Oui, les armes en argent sont plus solides que les armes en acier. Cela seul devrait être une raison suffisante pour faire le plein. L’achat d’armes en argent signifie que chaque morceau d’or (encore une fois limité) va plus loin. Par exemple, acheter une nouvelle épée en argent peut coûter bien plus de 1000 pièces d’or, ce qui s’ajoute si vous l’achetez et la rachetez et la rachetez à chaque fois qu’elle se casse. Mais réparer cette épée d’argent ne coûte que quelques centaines d’or, plus une quantité négligeable de Smithing Stones. Ce coût initial en vaut la peine à long terme.

Gardez votre équipement entièrement réparé.

Comme notre collègue perdue depuis longtemps, Gita Jackson, l’a écrit dans son article de conseils pour le jeu de base, la durabilité des armes n’est vraiment pas un problème. Gita a tout à fait raison: dans le jeu de base, la durabilité des armes n’a pas beaucoup d’importance, d’autant plus que vous pouvez réparer du matériel à peu près quand vous le souhaitez. Mais dans Cindered Shadows, la durabilité des armes est quelque chose que vous voudrez surveiller.

Au cours de la campagne, il vous faudra à plusieurs reprises mener des combats consécutifs avant de retourner dans les Abysses, où vous pourrez réparer vos armes au Forgeron. Les batailles ont également tendance à être plus longues que les étapes principales des Trois Maisons. (Une étape m’a pris 23 tours.) En d’autres termes, il y a de nombreuses opportunités pour que vos armes se cassent, vous voudrez donc recharger la durabilité de vos armes chaque fois que vous le pourrez. Essayez de ne laisser aucune arme tomber en dessous de 15 utilisations et tout ira bien.

Ne vous inquiétez pas pour Smithing Stones.

Si vous vous inquiétez pour Smithing Stones – la ressource de minerai utilisée pour «recharger» la durabilité de l’arme – ne le soyez pas. Vous en obtenez une tonne pour avoir terminé chaque étape. En fait, je me suis retrouvé avec tellement de Smithing Stones que le jeu a automatiquement jeté mon surplus plus d’une fois.

L’épée du créateur se recharge complètement.

Je ne sais pas pour vous, mais j’hésitais à utiliser l’Épée du Créateur dans le jeu de base. Il n’a que 20 charges! Et Umbral Steel est précieux! Il vaut mieux sauver la chose pour les urgences. Hors de la mémoire musculaire, j’ai porté cette hésitation dans Cindered Shadows et je n’ai pas beaucoup utilisé le fouet magique de tronçonneuse magique de Byleth au début. Puis j’ai réalisé que le retour dans les Abysses rechargeait entièrement l’épée du Créateur. À moins que votre style de jeu ne soit tel que vous utilisez Byleth – et seulement Byleth – pour éliminer les ennemis, vous n’épuiserez pas l’épée du créateur entre les visites dans Abyss. Utilisez-le avec abandon.

Oui, vous pouvez changer de classe – pour certaines personnes.

Cindered Shadows présente quatre nouvelles classes, chacune liée à l’un des quatre nouveaux personnages. Constance commence en tant que Dark Flier. Balthus commence comme un moine de guerre plein de punch. Hapi est un Valkyrie (pensez Warlock, mais sur un cheval). Et Yuri commence comme un filou à tout faire. Vous ne pouvez pas modifier ces classes.

Garreg Mach étudiants au tout début de Cindered Shadows. Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Vous pouvez cependant changer les classes de vos autres unités. Chacun des personnages principaux de l’histoire est livré avec deux classes avancées. Claude peut être un Wyvern Rider ou un Sniper, par exemple, tandis qu’Edelgard peut être un Fortress Knight ou un Warrior. Alors, vérifiez les principaux cours pour enfants dès le début et débarrassez Claude de ce truc de dragon bizarre, Seiros bon sang!

Ne vous souciez pas de vous précipiter pendant le niveau de «poursuite».

Sans gâcher quoi que ce soit, une étape est configurée comme une séquence de «poursuite». Vous devez déplacer vos unités à travers différents ensembles de portes et sur des tuiles aquatiques désignées. Assez simple, non? Mais alors vous tenez compte d’une des conditions de perte: “10 tours passent.” Si vous êtes comme moi, vous allez faire trois tours et penser: “D’accord, c’est impossible.”

Arrête ça. Calme toi. Chiiiill. Le jeu ne fait pas un excellent travail pour expliquer cela, mais cette limite de 10 tours signifie que c’est 10 tours pour chaque ensemble de portes, pas 10 tours pour toute la scène. Une fois que vous avez traversé une passerelle, le compteur se réinitialise. (Pas que vous ayez besoin de beaucoup d’incitation pour vous précipiter de toute façon: la chose qui vous poursuit peut éliminer la plupart des unités en un coup.)

Ne laissez pas Lindhardt tomber au combat.

Yuri et Balthus ont des sorts de guérison, mais ils ne sont franchement pas si bons. En outre, ces deux personnages sont mieux utilisés ailleurs sur le champ de bataille (à savoir, battre des gens). Si vous voulez un guérisseur efficace – et croyez-moi, vous en voudrez un d’ici la fin – Lindhardt n’est pas seulement votre meilleur choix. C’est votre seul pari. Protégez-le à tout prix!

Non, vos sauvegardes de jeu principales n’ont pas été supprimées.

Poursuivant une campagne ombres Cindered peut être effrayant. Vous le démarrez en sélectionnant “Side Story” dans le menu principal (si vous avez téléchargé le Pass Expansion). Vous continuez une partie enregistrée, cependant, en sélectionnant «Continuer». Et c’est là que les choses deviennent difficiles. Les fichiers de sauvegarde pour Cindered Shadows et Three Houses existent sur différentes pages, il pourrait donc initialement sembler que vos jours cumulés d’exploration de Garreg Mach ont été catapultés dans l’éther. Pas de panique. Utilisez simplement les boutons de déclenchement pour passer entre vos fichiers de sauvegarde principaux et vos fichiers de sauvegarde Cindered Shadows. Voir? Vos fichiers de sauvegarde de 120 heures sont toujours là.

Battez le DLC avant de vous replonger dans le jeu de base.

La fin de la campagne Cindered Shadows débloque de nouveaux paralogues, activités et quêtes, ainsi que les quatre nouveaux personnages et classes de l’histoire principale. En parcourant les chapitres du DLC, vous débloquerez plus de choses dans le jeu principal. Vous pourriez, en théorie, arrêter de jouer à Cindered Shadows après [chapter redacted] et tomber sur [character redacted] à la vanille Trois Maisons.

Pas de spoilers ici, alors prenez ce conseil à l’aveugle: battez la nouvelle campagne avant de revenir dans le jeu principal. Il est court – Ian Walker de Kotaku l’a terminé en environ six heures – et a un récit convaincant et satisfaisant. Le gameplay est toujours aussi amusant. Tout fan de Three Houses en profitera. Et lorsque vous avez terminé, vous aurez tous les déblocages dans le jeu principal.

