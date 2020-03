Conseils pour jouer à Granblue Fantasy Versus

Capture d’écran: Arc System Works

J’adore les jeux de combat et je souhaite que plus de gens y jouent, mais je me rends également compte qu’ils ne sont pas si accueillants. Ils se concentrent sur un type de joueur de compétition très spécifique au détriment de tout le monde. Granblue Fantasy Versus est meilleur que la plupart pour fournir des moyens utiles aux débutants d’apprendre et de s’améliorer, mais il pourrait toujours utiliser une aide extérieure. Voici quelques-uns de mes conseils pour entrer dans ce nouveau jeu de combat et peut-être même y rester quand les choses deviennent difficiles.

Jouer le tutoriel dang

Ce n’est pas parfait, mais le tutoriel Granblue Fantasy Versus est la meilleure façon absolue de commencer à jouer en tant que nouveau venu dans le genre de jeu de combat. Ces leçons vous transmettront des connaissances importantes, des trucs de base comme la façon d’effectuer des combos simples à des stratégies situationnelles plus complexes. Sont également inclus des moyens de gérer les tactiques spécifiques aux personnages. Versus n’a pas un casting énorme, mais ils sont tous suffisamment différents pour qu’il soit important de reconnaître leurs compétences uniques et comment les contrer. S’asseoir pour étudier un jeu peut sembler être un slog alors que tout ce que vous voulez faire est de frapper des gens au visage, mais les fondements du tutoriel sont inestimables pour le succès et le plaisir futurs.

M + H est une surcharge dédiée

C’est une petite chose, mais je me souviens avoir été surpris que le didacticiel n’ait abordé que brièvement les frais généraux. Chaque personnage de Granblue Fantasy Versus peut effectuer une attaque aérienne en appuyant simultanément sur Medium et Heavy. Les attaques aériennes doivent être bloquées en position debout, ce qui en fait un élément important de la lutte contre les compétitions de jeu car elles fonctionnent comme un contre-pied direct au blocage arrière. Ces attaques ont également des propriétés aéroportées, ce qui signifie qu’elles évitent les saisies. Les frais généraux ne peuvent généralement pas être utilisés dans les combos, mais ils sont essentiels pour briser la garde d’un adversaire, surtout lorsque vous les avez enfermés dans le coin.

Utilisez le bouton de blocage

Granblue Fantasy Versus comprend deux façons différentes de bloquer: la plus traditionnelle retenue au bloc et un bouton de blocage dédié. Bien que les joueurs de combat avec un peu d’expérience puissent penser que le premier est assez bon, je suggère de vérifier et d’utiliser le second. Non seulement le bouton de blocage est plus intuitif pour les débutants, mais il vous empêche également d’être croisé. Cela évite d’avoir à prendre des décisions lors d’un mélange gauche-droite, vous laissant libre de vous concentrer sur le fait de bloquer haut ou bas. Il n’y a absolument aucun inconvénient à utiliser le bouton de blocage, alors utilisez-le!

Commencez avec Gran ou Katalina

Il y a une raison simple pour laquelle Gran et Katalina sont les deux premiers personnages de Granblue Fantasy Versus que vous débloquez en mode RPG: ce sont d’excellents choix pour mettre en œuvre les bases que vous avez apprises dans le didacticiel. Bien sûr, il y a des choix beaucoup plus cool dans le jeu, mais la nature polyvalente des ensembles d’outils de Gran et Katalina permet aux nouveaux arrivants de découvrir plusieurs styles de jeu avec un seul combattant. Essayez un ou les deux personnages pour avoir une meilleure idée de la façon dont les matchs Versus se déroulent sans vous enliser dans les arsenaux plus compliqués des personnages avancés.

Trouvez un personnage que vous aimez

Une fois que vous avez fini de jouer avec Gran et Katalina, le véritable travail de décision sur un personnage commence. Vous devez trouver un combattant Granblue Fantasy Versus avec lequel vous vous connectez. Cela peut signifier beaucoup de choses. Vous pourriez aimer la façon dont un certain personnage joue ou l’une de ses attaques est vraiment agréable à utiliser. Vous pourriez juste apprécier leur attitude ou leur apparence. Il est important que vous formiez une sorte d’attachement au personnage que vous utilisez. Plus que tout autre genre, les jeux de combat permettent aux joueurs de personnaliser leur expérience en fonction du personnage qu’ils affrontent. Cela devient en quelque sorte votre identité. Cela vous aidera également à vous connecter avec la grande communauté et à collaborer avec les gens qui utilisent le même personnage.

Capture d’écran: Arc System Works

Utilisez les médias sociaux

Il peut être intimidant d’entrer dans une nouvelle scène. Croyez-moi, je sais. Mais les choses vont beaucoup mieux ces jours-ci que lorsque nous nous appuyions sur les arcades en raison de la prévalence des médias sociaux. Même si vous n’interagissez pas directement avec les autres joueurs de Granblue Fantasy Versus, il est très facile de rechercher des informations sur le personnage de votre choix à l’aide d’une série de hashtags Twitter et d’un tableau Trello. Il y a aussi un wiki disponible sur le site Web de la communauté des jeux de combat Dustloop qui est constamment mis à jour, mais les réseaux sociaux sont malheureusement là où la plupart des stratégies et des combos finissent. Il peut être frustrant d’essayer de suivre tous les développements d’un jeu car il y a si peu d’emplacements centraux pour combattre les données de jeu, mais c’est le meilleur que nous ayons pour l’instant. N’hésitez jamais à demander de l’aide!

Ne vous connectez pas immédiatement

La pire chose que vous puissiez faire en apprenant Granblue Fantasy Versus est de vous jeter volontiers dans le hachoir à viande qui est un jeu en ligne. Bien que vous deviez finalement succomber à perdre encore et encore, cela ne devrait pas être l’une de vos premières expériences avec le jeu. Consultez le didacticiel, jouez en mode RPG et découvrez quelques combos de base et stratégies de situation pour le personnage que vous avez choisi avant de vous faire botter le cul. Une fois que vous vous sentez prêt, le jeu vous mettra à l’épreuve avec une série de matchs, cinq contre le CPU et deux contre de vrais adversaires, avant de vous permettre de rechercher des matchs en ligne par vous-même. Cela garantit que vous êtes placé à un rang approprié à des fins de rapprochement avec ceux de votre niveau de compétence ou aux alentours.

Envisagez également d’investir dans un adaptateur LAN si vous ne pouvez pas connecter directement votre console à votre routeur. Cela garantit que les correspondances sont aussi stables que possible tout en utilisant le netcode basé sur le retard de mauvaise qualité du jeu.

S’amuser

La seule façon de vous améliorer dans les jeux de combat est de passer un bon moment. Parfois, cela nécessite un changement de personnalité ou d’attitude. La perte sera toujours de votre faute, peu importe ce que vous pensez de la façon dont votre adversaire a joué. L’impulsion pour la croissance tombe entièrement sur vos épaules. Regardez une rediffusion de vos matchs pour déterminer où vous vous êtes trompé. À quoi ressemblent vos anti-airs? Allez-vous pour des combos optimaux? Avez-vous besoin de plus d’expérience pour jouer contre le personnage qui vous a battu?

Contrairement à, disons, League of Legends ou Counter-Strike, il n’y a personne à blâmer, mais vous-même pour chaque battement que vous prenez. Au pire, les jeux de combat sont une tâche frustrante d’étude et de répétition, mais au mieux, ils sont magiques. La croissance personnelle est une très belle chose même dans les limites d’un jeu vidéo stupide, alors gardez cela à l’esprit.

Et bon, si vous ne vous amusez pas avec Granblue Fantasy Versus, vous pouvez toujours vous arrêter. Il existe de nombreux jeux de combat incroyables à essayer. Ou peut-être que les jeux de combat ne sont pas votre truc, et c’est bien aussi! Les jeux de combat sont intrinsèquement hostiles aux nouveaux arrivants et peuvent prendre des années pour enfin devenir agréables au niveau de base. Si vous ne vous amusez pas, pourquoi vous en tenir à quelque chose de très frustrant? Qui a besoin de ce genre de fardeau sur leurs épaules avec toutes les autres conneries stupides qui se produisent dans le monde? Mais lorsque vous décidez de revenir, peut-être un jour quand un autre jeu de combat vous parlera, je serai plus qu’heureux de vous guider à nouveau à travers vos allures. J’ai acheté ce bâton d’arcade supplémentaire pour une raison.

.