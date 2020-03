Conseils pour jouer à l’iris et au géant

Capture d’écran: Louis Rigaud (Goblinz Studio)

La semaine dernière, le jeu de cartes roguelite Iris et le géant est sorti sur PC et Mac. Dans ce document, vous contrôlez Iris alors qu’elle grimpe à travers différents étages d’un monde souterrain inspiré de la mythologie grecque. Bientôt, il devient clair que ce monde souterrain est une création de l’imagination d’Iris, et est en fait la métaphore d’une dépression profonde. Dans l’ensemble, Iris et le géant est un beau jeu méditatif. C’est aussi incroyablement difficile. Voici quelques conseils pour vous aider à maîtriser les combats au tour par tour difficiles du jeu et à naviguer dans le monde souterrain comme un Hercules moderne.

Choisissez toujours les cartes magiques.

Iris a 51 types de cartes à sa disposition. Il existe des cartes d’attaque physiques, comme des épées et des haches, qui infligent des dégâts de base. Il existe des cartes de défense, comme des boucliers et des sorts de soins, qui vous protègent ou vous soignent. Mais les cartes les plus puissantes du jeu – du moins dans les premiers étages – sont les cartes magiques. Les cartes de feu attaquent les ennemis en ligne droite et peuvent vaincre jusqu’à trois ennemis en une seule fois. Les cartes éclair, quant à elles, attaqueront tous les ennemis du même type. Donc, si vous avez commencé un étage face à huit minotaures et un chat, utiliser une carte éclair signifie que le combat est maintenant entre vous et le chat.

N’ouvrez pas les coffres. Cassez-les.

Lorsque des coffres apparaissent, il peut être tentant de les ouvrir tout de suite. Sauf si vous avez un besoin urgent de booster votre jeu de cartes (rappelez-vous: manquer de cartes signifie que la partie est terminée), attendez. Au lieu de cela, attaquez les coffres deux fois. Cela les fera exploser et infliger des dégâts à tous les ennemis sur la scène.

Chaque fois que vous le pouvez, empruntez les passages secrets.

Battre chaque étape est simple: éliminez les ennemis sur votre chemin et rendez-vous dans les escaliers. Pour certaines étapes, cependant, il y a un deuxième escalier. Prenez toujours le deuxième escalier. Bien sûr, ils pourraient conduire à une étape bonus avec de puissants ennemis. Mais, le plus souvent, terminer ces étages supplémentaires vous récompense avec des prix rares, y compris des souvenirs (les seules améliorations permanentes de cette roguelite). Même si cela signifie perdre, ces souvenirs vous aideront dans les prochaines parties. Par exemple, une mise à niveau précoce crée un type d’ennemi alternatif qui, s’il est vaincu, vous donnera un tour supplémentaire. Jouez correctement vos cartes et vous pouvez éliminer un étage entier sans donner à vos ennemis une chance d’attaquer.

N’installez pas instinctivement votre testament.

Lorsque vous montez de niveau, vous serez présenté avec une sélection aléatoire de mises à niveau. Vous pourriez instinctivement choisir Will, une mise à niveau qui augmente votre total de HP. Même si Will est l’une de vos options, attendez et enregistrez-le pour un niveau supérieur. En plus d’augmenter vos HP totaux, la mise à niveau de votre testament vous guérira également complètement, il est donc préférable de jouer intelligemment et d’attendre que vous soyez à faible HP. Au lieu de cela, augmentez votre imagination (augmente la quantité de cartes dans votre main), la détermination (guérit 1 HP pour chaque attaque physique que vous atterrissez) ou l’optimisme (guérit 1 HP pour chaque cristal que vous trouvez, ce qui est une aubaine, car les cristaux sont assez commun dans la version Iris de Hadès).

Éliminez d’abord les ennemis du feu.

Vous voyez cette chose en bas à gauche? C’est ton pire cauchemar. Illustration: Louis Rigaud (Goblinz Studio)

Quelques étages plus loin, vous rencontrerez des ennemis rouge vif qui ressemblent à des feux de camp flottants. Ces saccades ne vous attaquent pas directement, mais elles peuvent mettre le feu à vos cartes. Lorsque vos cartes sont en feu, elles deviennent pires qu’inutiles: elles réduisent activement vos HP si vous les utilisez. Si vous voyez des ennemis qui tirent sur le terrain, éliminez-les immédiatement, même si cela signifie que vous vous ouvrez à d’autres attaques. C’est une décision plus intelligente à long terme.

Enregistrez vos poignards.

La plupart des ennemis sont fragiles et tomberont d’un coup. Certains sont équipés d’une armure qui les protège de deux, trois ou même quatre coups. Mais si vous utilisez un poignard, vous pourrez éliminer n’importe qui en une seule fois, quelle que soit l’armure. Gardez-les pour des ennemis comme les grands Minotaures, dont certains ont une armure triple empilée (ce qui signifie qu’il faudrait quatre cartes d’épée pour les vaincre).

Les cartes fouets peuvent activer les pièges à ours (entre autres).

Les cartes fouet sont parmi les cartes les plus utiles du jeu. Utilisez-en un sur un adversaire de deuxième ou troisième rangée, et vous les tirerez immédiatement vers l’avant. Il s’agit d’une stratégie efficace pour manipuler le champ de bataille, que vous ameniez un ennemi coriace au front pour une mise à mort instantanée ou que vous utilisiez un ennemi plus faible comme bouclier. Mais vous devez savoir que les cartes fouet ont plus d’utilisations.

Une fois que vous aurez progressé de quelques étages, vous rencontrerez des ennemis ennuyeux qui évitent les attaques directes et, au lieu de cela, posent des pièges à ours. Si un piège atteint la première rangée, il inflige huit dégâts (un montant important, étant donné que vous commencez avec seulement 30 HP). Utilisez une carte fouet sur une carte, et le piège se déclenchera où il se trouve, infligeant des dégâts à l’ennemi devant lui.

De plus, si vous avez terminé avec un niveau particulier, utilisez une carte fouet dans les escaliers. Cela les amènera au premier rang où vous pourrez terminer le niveau instantanément. Cela est particulièrement utile lorsque les escaliers sont bloqués par des rochers ou d’autres obstacles.

Voici comment battre Cerberus.

À mi-chemin de votre ascension, vous rencontrerez Cerberus. Tout comme la légende, le travail du chien à trois têtes consiste à empêcher les âmes (dans ce cas, Iris) de quitter les enfers. Cependant, dans une déviation mythologique, le Cerberus of Iris and the Giant a des qualités d’hydre. Coupez une tête et elle reviendra tout de suite. Votre travail consiste alors à retirer les trois têtes d’un seul coup, et c’est plus facile à dire qu’à faire.

Tout d’abord, vous voudrez utiliser la magie ou les flèches pour retirer l’armure individuelle de chaque tête. Ensuite, éliminez stratégiquement les ennemis et les obstacles afin que les trois têtes soient au premier rang. Si vous avez une carte hache, jouez-la et les trois têtes de Cerberus disparaîtront. Pour vos efforts, vous serez récompensé par un puissant déverrouillage de capacité magique. (Bonus: si vous pouvez utiliser une carte de vol sur n’importe quelle tête Cerberus, vous obtiendrez une carte qui vaincra tout ennemi, quelle que soit sa protection, et vous guérira complètement.)

Petits joyaux plus difficiles mais charmants:.