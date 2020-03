Conseils pour jouer à The Division 2 [Updated]

Capture d’écran: Ubisoft (The Division 2)

La Division 2 regorge de choses à faire, d’endroits à explorer, d’armes à feu à collecter et d’ennemis à tuer. Et après une vente massive et une nouvelle extension, il pourrait y avoir beaucoup de joueurs qui reviennent au jeu ou y jouent pour la première fois. Voici donc quelques conseils mis à jour pour les nouveaux joueurs et les vétérans.

(Cet article a initialement été publié le 15 mars 2019 et a été mis à jour et republié aujourd’hui.)

Révisez ce qui s’est passé dans la division d’origine

Vous pouvez le faire en jouant au premier jeu ou, beaucoup plus facilement, en lisant les dossiers en jeu qui sont déverrouillés au début de la suite. Vous pouvez également capturer des extraits de l’histoire lors des écrans de chargement de The Division 2. Notez que vous pouvez parcourir trois types de conseils différents, puis parcourir les conseils de cette catégorie. Choisissez «Monde», puis cliquez dessus.

Si c’est trop, alors, ok, nous allons juste vous dire: un scientifique nommé Gordon Amherst a créé une arme biologique extrêmement puissante, l’a lâchée sur la population via de l’argent vicié le Black Friday et le chaos a suivi. La première division se concentre sur la façon dont cela a conduit à la fermeture de New York, tandis que le gouvernement a activé des agents dormants au milieu de la population civile pour aider à rétablir l’ordre. Ces agents s’appellent The Division et vous incarnez l’un d’eux. Un agent de la Division du nom d’Aaron Keener est devenu un voyou au moment du premier match et, à la fin de ce match, il est quelque part, armé de la bio-arme d’Amherst. La Division 2 démarre plusieurs mois plus tard et nous voyons bientôt que Washington, DC a également été ravagée. La Division est également nécessaire là-bas.

La nouvelle extension, Warlords of New York, poursuit l’histoire de Keener et explique ce qu’il a fait depuis sa dernière apparition dans The Division.

Capture d’écran: Ubisoft (The Division 2)

Préparez les choses avant de vous lancer

La Division 2 propose de nombreuses options différentes, même avant de commencer le jeu. Vous pouvez modifier la taille du texte et demander au jeu de lire les menus de texte de manière audible. Malheureusement, l’augmentation de la taille du texte ne change pas tout le texte du jeu. La taille des mots trouvés sur la carte et dans les notifications à l’écran peut être très petite. Vous devrez peut-être rapprocher votre fauteuil du téléviseur pour le lire correctement.

Ne passez pas directement à l’extension

Regardez, je comprends. Nouveau contenu! Nouvelle carte! De nouvelles missions! Choses passionnantes. Mais si vous êtes un nouveau joueur, il y a tellement de choses à faire sur la carte DC. Sauter le tout en utilisant le boost qui amène immédiatement votre personnage au niveau 30 semble être un gaspillage.

Bien sûr, vous pouvez revenir en arrière après l’extension et jouer une grande partie de ce contenu, mais nous vous recommandons au moins de jouer à travers la campagne principale de The Division 2. Cela vous aidera à comprendre les bases, le déroulement du combat et le jeu. différentes compétences basées sur les gadgets.

Jouer les épisodes gratuits

Au cours de la dernière année, Ubisoft et Massive ont ajouté trois nouveaux épisodes à The Division 2. Ceux-ci permettent aux joueurs d’explorer de nouvelles régions du monde et d’accomplir une mission, seul ou en groupe. Pour les joueurs de retour qui ont battu l’histoire principale du jeu et ne sont jamais revenus, ces épisodes font avancer le récit et lient certains fils lâches de la campagne.

Pour les nouveaux joueurs, ces trois épisodes se composent de missions solides et amusantes qui, dans des difficultés plus difficiles, peuvent distribuer beaucoup de butin et de belles récompenses. Nous vous recommandons de les jouer par ordre de sortie, donc les épisodes 1, 2 et enfin 3. L’épisode 3, qui se déroule à Coney Island à New York, est le plus grand des épisodes et comprend deux missions, une maison sûre et une préquelle directe de Warlords of New York. Si vous n’avez que le temps de jouer à l’un d’eux, l’épisode 3: Coney Island est celui à jouer.

Évitez le Kenly College, mais pensez à obtenir les affectations classifiées

En plus des épisodes, les développeurs de The Division 2 ont passé la première année à publier un mode gratuit appelé Kenly College qui est facilement désactivable et huit missions appelées affectations classées qui comptent parmi les meilleures missions du jeu. Ces affectations classées sont définies dans des endroits distincts comme une banque, un aquarium et un bunker de la NSA et chacune comprend une mini-histoire courte et au moins une salle de puzzle déverrouillable. Les affectations classées sont désormais payées DLC pour le jeu. Une fois que vous avez joué à toutes les nombreuses autres missions du jeu principal, et si vous appréciez toujours le jeu, nous vous recommandons de les acheter. (Si vous êtes un finniste et que vous voulez vraiment jouer au Kenly College, il comprend au moins de bons journaux audio et accorde automatiquement une excellente arme exotique.)

Vous ne pouvez pas quitter NYC avant d’avoir battu la nouvelle campagne

Capture d’écran: Ubisoft (The Division 2)

Peu importe si vous attendez d’aller à New York ou si vous partez tout de suite et utilisez le boost de personnage, sachez qu’une fois que vous y êtes, vous êtes coincé jusqu’à ce que vous ayez terminé le scénario principal. Pour la plupart des joueurs, cela prendra environ six à huit heures. Même si vous avez un ami qui est à DC, vous ne pouvez pas revenir en arrière avec eux à moins que vous ne battiez le scénario de NYC ou que vous ne chargiez un personnage différent qui n’est pas encore parti pour la Big Apple.

Une fois que vous avez terminé le scénario principal, vous pourrez rapidement faire des allers-retours entre DC et NYC via la carte en jeu.

Utilisez la couverture, écoutez les ennemis et soyez prudent!

À leur base, les jeux de division sont des tireurs basés sur la couverture. L’utilisation de la couverture est essentielle dans The Division 2. Si vous courez à l’air libre pendant les échanges de tirs, vous serez probablement tué en quelques secondes. Les ennemis sont précis et mortels. Si vous devez vous mettre à l’abri, utilisez le mouvement d’esquive en appuyant deux fois sur X sur une manette PS4 ou A deux fois sur une Xbox One. Cela vous rendra plus difficile à frapper et peut être utile pour échapper à une mauvaise situation ou pour gagner du terrain sur un ennemi isolé qui recharge ou est assommé.

Les ennemis de l’IA que vous combattez dans The Division 2 vous chargeront, flanqueront, se cacheront et vous tiendront une embuscade en permanence. Ils sont assez intelligents, et si vous ne faites pas attention, ils peuvent vous surprendre et vous laisser tomber. Observez attentivement les mouvements ennemis, préparez-vous à reculer et, surtout, écoutez-les. Les ennemis qui vous courent le télégraphient souvent à l’avance avec des pas hurlants et lourds. D’autres fois, les ennemis crient des mouvements ou des positions. Utilisez ces signaux audio pour vous maintenir en vie lors de grosses fusillades.

Visez les points faibles

Beaucoup de vos ennemis à DC et dans le NYC de l’extension auront des points faibles que vous pouvez tirer pour les tuer rapidement et même endommager les ennemis à proximité. Les chargeurs Hyena, par exemple, ont des sacs qu’ils portent sur leur hanche. Tirez sur ces sacs et leur poudre bizarre explosera sur tout le monde à proximité, provoquant une confusion de masse et des étourdissements. Les plus gros ennemis ont souvent un point faible sur le dos.

Capture d’écran: Ubisoft (The Division 2)

Même les patrons peuvent avoir ces points faibles. Une fois, un puissant patron avec une arme à lance-mousse me posait des problèmes. J’ai frappé son conteneur de pistolet à mousse et soudain, il a été verrouillé en place par sa propre mousse à durcissement rapide, ce qui en fait une cible facile à retirer.

Dans la nouvelle extension, le lance-flammes brandissant des nettoyeurs revient du premier jeu. Ces ennemis peuvent être extrêmement ennuyeux, mais un bon moyen de les contrer est de viser les gros chars rouges sur leur dos, ce qui provoquera une explosion. Cette explosion peut même tuer les nettoyeurs à proximité!

Punch ‘Em!

Il est facile d’oublier, mais vous pouvez également mêler des ennemis. Cliquez simplement sur le stick droit. Ce mouvement est rapide et peut tuer les ennemis les plus faibles que vous avez déjà abattus. Il existe également des défis liés à l’utilisation d’attaques en mêlée pour tuer des ennemis. Frappez donc quelques imbéciles qui se rapprochent trop de vous ou de vos amis.

Vous n’avez pas toujours besoin de réparer votre armure

Lors de longs combats, vous subirez très probablement des dégâts et votre armure sera endommagée ou même totalement détruite. Dans ces scénarios, vous devez réparer votre armure dès que possible ou vous pourriez mourir bientôt. Mais vers la fin d’un combat, quand il ne reste que quelques ennemis, vous pouvez sauvegarder votre armure et terminer le combat à la place. Une fois que chaque ennemi est mort, le jeu reconstituera votre santé et votre armure complètement, vous épargnant des plaques d’armure.

De bons avantages à débloquer en premier

Capture d’écran: Ubisoft (The Division 2)

Dans The Division 2, vous trouverez SHD Tech. Ces petites boîtes déverrouillent des jetons que vous pouvez utiliser pour déverrouiller et mettre à niveau des avantages passifs. Je recommande d’abord de saisir les avantages qui vous permettent de transporter plus de grenades, de matériaux d’artisanat, de fournitures et surtout de plaques d’armure. Saisissez également les avantages qui vous aident à gagner plus d’XP.

Un avantage qui peut sembler étrange ou sans valeur est «Détection». Cela signifie qu’après avoir donné des fournitures à un point de contrôle ami, tous les conteneurs pillables seront marqués dans le monde et vous pourrez même les voir à travers les murs. Cela est vraiment utile si vous souhaitez cultiver rapidement pour fabriquer des matériaux ou si vous essayez de trouver toute l’eau ou la nourriture à un nœud d’approvisionnement.

Premières capacités à débloquer

Comme les avantages, certaines capacités de The Division 2 sont meilleures que d’autres, selon la façon dont vous jouez. Une de mes capacités préférées du jeu original, Pulse, revient dans la suite mais j’éviterais de l’obtenir, au moins tôt. Pulse est censé révéler les emplacements ennemis autour de vous, mais la portée est si courte qu’elle est inutile la plupart du temps. Les mods gagnés plus tard dans le jeu ne l’améliorent pas suffisamment.

Pour les joueurs en solo, je recommande fortement la tourelle, et je préfère sa version de base auto-tourelle. Cette petite chose fait des dégâts surprenants et encore mieux, elle peut vous aider à flanquer et à épingler les ennemis. Vous pouvez lancer votre tourelle si vous maintenez le bouton de capacité auquel vous l’avez affecté. Si vous êtes derrière le couvercle et appuyez sur le bouton, vous le placerez sur le couvercle lui-même à la place. La tourelle ne tirera pas tant que vous ne tirerez pas ou qu’elle ne soit pas repérée, vous permettant de mettre en place une embuscade mortelle.

J’aime aussi utiliser le lanceur chem, en particulier la version acide. Cela peut facilement tuer les ennemis cachés derrière le couvercle et ronger l’armure sur des cibles plus grandes. Le Firefly est utile, mais il faut un peu de pratique pour vraiment le faire fonctionner. Avant de le lancer, assurez-vous que le chemin est libre de toute obstruction qui est marquée par un indicateur X rouge. Le bouclier peut également être puissant s’il est associé à une arme de poing solide ou si vous choisissez la variante qui vous permet d’utiliser un SMG ou un fusil d’assaut avec lui. Le gadget de compétences le plus courant que les autres joueurs transportent est la ruche Revive. Logique. Il vous fait revivre si vous mourez et peut être lâché pour faire revivre les joueurs qui sont abattus près de lui.

N’oubliez pas d’utiliser vos capacités

C’est une erreur que j’ai beaucoup commise au cours de mes premières heures. Votre agent possède certaines capacités, comme une tourelle ou un bouclier, qui peuvent être très utiles dans un combat. Le jeu appelle ces compétences et vous permettra d’en équiper deux à la fois. Ceux que vous pouvez choisir varient en fonction de votre niveau de jeu, mais quelles que soient vos capacités, ils ne valent rien si vous ne les utilisez pas. Même si vous sentez que vous avez un combat totalement sous contrôle, créez une mémoire musculaire et soyez plus à l’aise avec ces gadgets.

Ne vous inquiétez pas trop de ce que vous débloquez tôt

Peut-être que vous avez déverrouillé une capacité ou un avantage et que ce n’est vraiment pas très utile? Ne vous inquiétez pas. Après avoir passé quelques heures dans le jeu, vous aurez gagné suffisamment de jetons et de déverrouillages pour accéder à de nombreux autres avantages et capacités du jeu. Si vous avez une puanteur, ne vous battez pas. Allez simplement chercher de la technologie SHD et débloquez un nouvel avantage.

Focus sur l’activation des refuges

Lorsque vous entrez dans une nouvelle zone, donnez la priorité au déverrouillage et à l’activation du refuge dans la zone. Ceux-ci fonctionnent de la même manière que les abris du jeu original, vous permettant d’apparaître et de faire correspondre avec d’autres agents. Ces maisons sûres débloquent également de nouveaux objectifs à proximité qui, une fois terminés, débloqueront un combat de boss et une prime connectée. Compléter cela vous récompensera avec un bon morceau d’XP et d’autres goodies.

Les points de contrôle sont également utiles!

Les points de contrôle fonctionnent presque comme les avant-postes trouvés dans les derniers jeux Far Cry. Ils sont initialement remplis d’ennemis, mais une fois que vous en avez pris le contrôle, vous pouvez y apparaître ou vous y rendre rapidement. Ces points de contrôle sont utiles pour bien plus que le frai. Vous obtenez une bonne quantité de butin et d’XP pour les libérer. De plus, ces zones engendreront des alliés contrôlés par ordinateur qui patrouilleront dans la zone, ce qui rendra plus sûr le déplacement dans cette partie de la carte.

Capture d’écran: Ubisoft (The Division 2)

Chaque point de contrôle a un commandant à qui vous pouvez donner de la nourriture, de l’eau et des composants. Cela vous donnera de l’XP et, si vous avez l’avantage approprié, vous obtiendrez la capacité bonus de voir les conteneurs de butin dans le monde pendant 10 minutes.

Une chose à retenir est qu’une fois que vous avez battu le scénario principal de The Division 2, une nouvelle faction ennemie envahira la carte et reprendra tous les points de contrôle. Donc, si vous laissez quelques points de contrôle sous contrôle ennemi vers la fin de la partie, ne vous sentez pas obligé de tout laisser tomber et de les reprendre.

Explorez la carte

Bien qu’il puisse être tentant de se concentrer uniquement sur les missions, les points de contrôle et les activités aléatoires, vous devriez également prendre un peu de temps pour explorer le monde. Il y a des boss secrets et des missions cachées disséminées sur la carte. Au-delà de cela, la carte est remplie de conteneurs de butin et d’objets de collection. Ceux-ci vous donneront plus d’XP et d’objets.

Cette astuce est encore plus importante dans la nouvelle carte de New York! J’ai trouvé beaucoup de pièces et de zones cachées remplies d’un tas de boîtes à butin et de fournitures. Certains d’entre eux vous forceront à grimper sur une zone pour obtenir un nouvel angle sur une boîte de circuit que vous pouvez tirer pour ouvrir une serrure qui vous permet d’entrer dans une zone précédemment verrouillée pour actionner un interrupteur qui ouvre une autre porte qui… vous avez l’idée . Les puzzles peuvent contenir plusieurs étapes. Habituellement, plus il y a d’étapes, meilleures sont les récompenses.

Rendez-vous sous terre pour obtenir les clés de faction

Pendant les missions, vous pourriez trouver des coffres verrouillés. Vous aurez besoin d’une clé de faction pour les déverrouiller. Ils peuvent être trouvés sous terre dans de petites boîtes utilitaires qui pendent sur les murs dans différents tunnels et égouts sous DC et NYC. Pour trouver des points d’entrée dans la partie souterraine du monde, recherchez sur la carte des flèches jaunes pointant vers le bas. Celles-ci marquent des couvercles de trou d’homme ou d’autres entrées vers les égouts de saleté ci-dessous.

Améliorer les établissements et terminer les projets

Les colonies sont l’une des grandes nouvelles fonctionnalités de The Division 2, et elles sont un excellent moyen de gagner de l’XP et du butin. Ces règlements peuvent être améliorés au fil du temps en réalisant des projets, qui sont généralement des listes de contrôle des choses que vous pouvez faire dans le monde du jeu. Ces projets changeront non seulement visuellement la colonie, comme l’ajout de stockage ou de panneaux solaires, mais ils attribueront également de grandes quantités d’XP et de plans qui peuvent vous aider à créer de nouvelles armes, mods et objets.

Capture d’écran: Ubisoft (The Division 2)

Autre conseil important: vous pouvez terminer partiellement des projets à partir de l’écran de la carte. Parfois, vous devrez faire don de certains articles, comme une paire de gants, pour mener à bien un projet. Vous pouvez le faire n’importe où sur la carte à tout moment en ouvrant la carte et en tabulant vers la gauche. Vous y trouverez tous vos projets en cours, leurs objectifs et la possibilité de faire don d’articles dans votre inventaire pour les compléter. Très utile!

Accrochez-vous aux gants, casques et autres pièces d’armure

Les projets sont importants. Les faire rapidement vous aidera à monter de niveau plus rapidement et à débloquer de nouveaux plans plus tôt. Une excellente façon de mettre rapidement fin à ces projets est de tenir les gants, les gilets, les genouillères et les étuis. De nombreux projets, lors de la première implantation, nécessiteront une partie de cet équipement. Alors ne vendez pas ces gants de merde que vous avez trouvés. Accrochez-vous à eux et donnez-les à un projet quand ils sont nécessaires. S’ils prennent trop de place, il suffit d’en mettre dans votre cachette pour plus tard.

Vérifiez souvent votre équipement

Vous ramasserez beaucoup de nouveaux objets et armes dans The Division 2. Surtout au début du jeu. Prenez l’habitude de vérifier pour voir si vous devez changer les choses. Bien sûr, le fusil que vous utilisez est bon, mais vous pourriez avoir une arme encore meilleure dans votre inventaire. Vous pourriez même être en mesure de les améliorer avec des mods que vous ne saviez pas avoir.

Dans l’écran d’inventaire, vous pouvez trier les éléments dans une grille au lieu de la colonne de défilement. Pour effectuer cette modification, cliquez sur L3 sur une manette PS4 ou appuyez sur la manette gauche de la Xbox One pour ouvrir un sous-menu et sélectionner l’option de grille. Je trouve que cela rend plus facile de voir en un coup d’œil ce que j’ai et à quel point il peut être bon.

Gardez votre inventaire et votre butin sous contrôle

Il est très facile, surtout lorsque vous obtenez un inventaire plus important, de commencer à transporter une tonne de butin. Cela peut rendre plus difficile de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais en un coup d’œil et peut rendre l’ouverture de votre inventaire pour trouver un nouvel article écrasante. Alors, pratiquez une bonne gestion des stocks. Essayez d’arrêter toutes les quelques missions ou événements et vérifiez vos affaires. Marquez le mauvais butin comme indésirable. Cela vous permettra de tout vendre rapidement ou de tout démonter d’une simple pression sur un bouton.

Vous vous demandez peut-être quel butin est bon à conserver, ce qui est bon à vendre et ce qui vaut la peine d’être donné à des projets. Au début, avant d’atteindre le niveau maximum (DC ou NYC), la plupart des équipements que vous obtenez ne vous seront d’aucune utilité quelques heures après l’avoir récupéré. Alors ne vous inquiétez pas de recalibrer quoi que ce soit ou de ranger un fusil de niveau huit. Vous obtiendrez beaucoup, beaucoup plus de butin en jouant et 90% de ce que vous ramasserez avant le niveau 30 sera inutile. Ne stressez pas, ne hordez pas trop et amusez-vous.

Utiliser des mods d’armes

Les mods d’armes vous permettent d’améliorer différentes statistiques sur vos armes. Lorsque le jeu a été lancé pour la première fois, ceux-ci ont eu des effets négatifs et positifs. Maintenant, ce ne sont presque que des améliorations. Ils peuvent aider à rendre un pistolet plus précis ou à augmenter la taille de son chargeur.

Une fois que vous commencez à gagner et à fabriquer des mods d’armes, vous pouvez les utiliser autant que vous le souhaitez sur autant d’armes que vous le souhaitez. Ne vous inquiétez pas non plus de les retirer avant de vendre une arme à feu, vous avez un nombre infini de portées et de foregrips.

De plus, lorsque vous jouez en coopération, n’oubliez pas que si vous modifiez une arme, elle ne peut plus être partagée avec les membres de votre groupe.

Passer du temps à la station de recalibrage

Le recalibrage peut sembler trop compliqué ou ennuyeux pour vous embêter, et jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau maximum dans DC ou NYC, vous pourrez bien le sauter. Finalement, vous devriez commencer à jouer avec le système de recalibrage. Pour les nouveaux joueurs, cela ressemble à un gâchis géant et en quelque sorte, mais c’est un gâchis utile. Pour les joueurs qui reviennent, le recalibrage a beaucoup changé.

La façon la plus simple de penser au recalibrage est que vous prenez de bonnes qualités de l’équipement et des armes et que vous les enregistrez pour plus tard, afin de les utiliser sur d’autres armes et équipements. Vous pouvez ramasser un fusil de sniper merdique, mais il pourrait avoir une belle statistique qui lui donne un coup de pouce énorme lorsque vous tirez des tirs à la tête. Vous pouvez apporter ce fusil de sniper à la station de recalibrage et entrer dans la section bibliothèque. Là, vous pouvez déchirer cette capacité cool de ce tireur d’élite et la mettre sur un fusil de sniper qui est meilleur et deviendrait encore meilleur avec cette capacité de tir à la tête cool de ce fusil merdique.

Capture d’écran: Ubisoft (The Division 2)

Une chose clé à retenir à propos du nouveau système est qu’une fois que vous avez déchiré une statistique ou une capacité d’une arme ou d’un équipement, elle est définitivement à vous. Au fil du temps, vous accumulerez une grande bibliothèque de compétences, de capacités et de boosters de statistiques pour tout votre butin. Et tout cela peut être utilisé pour toujours et souvent comme vous le souhaitez. Notez que vous êtes limité à ne remplacer qu’une seule fois la statistique ou la capacité sur une pièce d’équipement ou une arme.

Gardez un œil sur les compteurs de statistiques qui sont au maximum et surlignés en orange. Ceux-ci indiquent que vous avez une pièce d’équipement ou une arme avec un jet de dieu dessus. Les rouleaux de Dieu sont bons! Ces statistiques ne peuvent pas être meilleures pour cet équipement ou cette arme. Donc, si vous obtenez un jet de dieu sur quelque chose que vous ne voulez pas, assurez-vous de déchirer cette statistique au poste de recalibrage. ?

Une dernière chose: lorsque vous prenez de l’équipement, vous pouvez consulter les compétences et les statistiques et le jeu vous dira si vous en avez déjà un meilleur dans la bibliothèque de la station de recalibrage. Recherchez une marque blanche sur le compteur. C’est ce que vous avez stocké dans la bibliothèque. Si l’équipement actuel a une barre de statistiques qui dépasse cette marque, vous pouvez l’emmener à la station et extraire cette statistique et remplacer celle de niveau inférieur actuellement dans votre bibliothèque. La station vous montre également ces mêmes informations via des flèches vertes sur l’écran de la bibliothèque. Voir du vert, creuser et voir ce que vous pouvez améliorer.

Utilisez Matchmaking

C’est quelque chose auquel j’ai résisté pendant longtemps et je me sens stupide. Pour terminer certaines des missions et des défis vraiment difficiles, vous aurez besoin d’aide. Bien sûr, les joueurs qualifiés avec des builds parfaits peuvent probablement jouer en solo presque tout dans le jeu. Mais pourquoi faire ça? Au lieu de cela, utilisez le matchmaking dans le jeu pour trouver des groupes de joueurs pour vous aider à compléter un contenu difficile.

Vous pouvez faire correspondre n’importe quelle mission, épisode ou prime à partir de l’écran de la carte. Vous pouvez également commencer le matchmaking puis quitter la carte et continuer à jouer en attendant de trouver une équipe.

N’oubliez pas les éloges et les défis Uplay

Capture d’écran: Ubisoft (The Division 2)

Celles-ci sont faciles à manquer. Caché dans le menu des personnages, les joueurs peuvent trouver des défis et des éloges dans la section de progression. Les mentions élogieuses sont une série de défis qui, une fois les correctifs de récompense terminés, peuvent être placés sur votre tenue. Les défis Uplay sont dans le même menu et tournent chaque semaine. Ceux-ci vous feront gagner des crédits supplémentaires dans le jeu, utiles pour fabriquer et acheter des objets.

Saisissez également les récompenses Uplay

Dans le menu principal des personnages, vous pouvez également ouvrir Uplay. Ici, vous pouvez trouver des récompenses gratuites ou coûtant des crédits Uplay, cette devise que vous gagnez en jouant à d’autres jeux Ubisoft. Ces récompenses ne sont pas incroyables ou changent la donne, mais elles peuvent aider un nouveau joueur à commencer. Certaines des récompenses incluent des matériaux d’artisanat et des crédits. Vous pouvez également obtenir des skins et des correctifs d’armes.

Ne vous concentrez sur la zone sombre que plus tard

Alors que la Dark Zone est une partie tendue et amusante de The Division 2 qui permet à la fois le PvE et le PvP, pour les joueurs qui débutent, cela n’en vaut vraiment pas la peine. Vous pouvez trouver un bon ou même meilleur butin dans le monde principal et en terminant des missions et des projets. Je recommande de faire les missions de tutoriel pour la Dark Zone et pour les curieux, peut-être l’explorer un peu, mais attendez d’être à un niveau supérieur pour plonger.

Après plus de 140 heures dans The Division 2, j’ai passé moins de quatre heures dans la Dark Zone. Je sais que certains aiment le gameplay PVP et la nature féroce de la DZ, mais je l’ai complètement ignoré et j’ai toujours un personnage très puissant qui peut assumer n’importe quelle mission à n’importe quelle difficulté, souvent seul ou avec un petit groupe. Je ne dis pas sauter la DZ ou que je pense que la DZ est mauvaise, mais si vous l’avez essayé et ne l’aimiez pas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le sauter.

.