Construction Simulator 3 se fraye un chemin sur Switch en 2020

Astragon apportera le prochain épisode de sa série Construction Simulator sur les consoles, et le Nintendo Switch est inclus dans la gamme. Construction Simulator 3 – Console Edition a été officiellement révélé, et il propose une liste de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Certains d’entre eux comprennent des améliorations graphiques, du contenu supplémentaire, une caméra à la première personne et plus encore.

Le jeu comprendra plus de 70 missions de construction à entreprendre qui permettront au joueur de prendre le contrôle d’une variété de différentes machines de construction comme des pelles, des bétonnières et des grues, pour n’en nommer que quelques-unes.

Une date de sortie exacte n’a pas encore été publiée, mais Astragon a présenté une bande-annonce de gameplay:

Voici une description de Construction Simulator 3:

Après le succès du portage du populaire jeu mobile Construction Simulator 2, choisi par Apple comme l’un des 20 meilleurs jeux iPhone et iPad de 2019, le plus récent successeur de la série de jeux populaires trouvera également son chemin sur les consoles. Dans Construction Simulator 3 – Console Edition, le joueur se glisse dans le rôle d’un aspirant constructeur dans la fictive ville européenne de Neustein.

Au cours du jeu, le joueur pourra conduire et conduire plus de 50 véhicules sous licence officielle de marques célèbres telles que Caterpillar, Liebherr, CASE, Bobcat, Palfinger, STILL, MAN, ATLAS, Bell, BOMAG, WIRTGEN GmbH, JOSEPH VÖGELE AG, HAMM AG et MEILLER Kipper.

En route pour devenir le plus grand constructeur de la ville, plus de 70 missions difficiles inviteront le joueur à déployer toute l’étendue de ses compétences en construction: des petites maisons familiales de style bavarois aux entrepôts industriels et gratte-ciels en passant par les missions de construction de ponts. à la rénovation des routes en ruine. Grâce à une grande variété de véhicules et de machines ainsi qu’au monde du jeu librement explorable, les joueurs peuvent s’attendre à un plaisir de construction durable.

Construction Simulator 3 – Console Edition pour PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch sortira pour 14,99 USD en téléchargement numérique sur le PlayStation Store et le Microsoft Store et pour 19,99 USD sur le Nintendo eShop bientôt.