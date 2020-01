Vous ne pouvez pas attendre Animal Crossing: New Horizons? Tuez un peu de temps en créant votre propre villageois avec le créateur de villageois Animal Crossing.

The Animal Crossing Villager Maker est un petit logiciel créé par ipzy. Il a été créé à l’aide de Scratch, un langage de programmation facile à apprendre. À l’aide de l’outil, vous pouvez créer un villageois et personnaliser sa couleur, son visage, ses vêtements et d’autres aspects:

Découvrez l’outil ici.

en relation

.