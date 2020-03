Continuez les soirées de jeu avec vos amis avec la moitié du prix sur Tabletop Simulator

Par Elizabeth Henges,

Mercredi 25 mars 2020 20:13 GMT

Besoin de quelque chose pour jouer avec des amis tout en prenant des distances sociales? Vous pouvez récupérer une copie de Tabletop Simulator et avoir un tas de jeux de société numériques à portée de main! Le titre est actuellement à moitié aussi.

Chez Fanatical, Tabletop Simulator est à moitié prix, ramenant le total à 9,99 $. Tabletop Simulator est moins un jeu et plus un bac à sable où vous pouvez télécharger des versions numériques de toutes sortes de jeux de société pour jouer avec des amis. Avec plus de 30 000 éléments sur la page Steam Workshop, il est préférable de vérifier le Tabletop Simulator Reddit pour affiner un peu les choix.

Tabletop Simulator est idéal pour ceux qui ne jouent pas beaucoup à des jeux vidéo. Cela prend un peu de temps à installer, mais une fois que tout le monde a téléchargé les bons mods, vous êtes prêt à partir!

Fanatical propose également le Tabletop Simulator 4-Pack pour 29,99 $, donc si certains amis ressentent la pression financière des événements actuels, vous pouvez en obtenir une copie et vous pouvez tous jouer ensemble!

Si vous êtes coincé à la maison avec les autres, vous pourriez être plus intéressé par un jeu de société physique? La trahison à House On The Hill est de 22,12 $ chez Amazon US, et Exploding Kittens est de 11,99 $. Il y a beaucoup d’options disponibles pour ces distanciations sociales, qu’elles soient séparées ou ensemble, alors assurez-vous de vérifier toute la sélection d’Amazon!

